El fracaso de los tiempos parlamentarios y la disyuntiva que enfrenta el Gobierno para evitar nuevos errores

El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (REUTERS/Mariana Nedelcu)

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El Gobierno nacional se metió, sin ayuda de nadie, en una encrucijada cuyo final es incierto. Casi como si se hubiera propuesto tirar el año parlamentario a la basura, La Libertad Avanza llega a las últimas dos semanas del período ordinario con la ley que más le importa sin siquiera tener dictamen y un apuro que nunca es recomendable para negociar. En el medio -y en consecuencia- las internas afloran y los aliados miran desde afuera esperando a imponer sus condiciones pensando en el año electoral.

Ya es un hecho que la suspensión de las PASO no se aprobará antes del 28 de noviembre y la Casa Rosada se encamina a convocar a sesiones extraordinarias. Sin embargo, aquí se abre la verdadera disyuntiva: si todavía no se aseguró los apoyos, ¿qué le garantiza que los tendrá dentro de 15 dias? ¿Se expondría el oficialismo a sesionar en diciembre sin un triunfo asegurado? Al tener la potestad de elegir el temario, ir a perder sería una decisión de mínima curiosa y de máxima poco estratégica.

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“Es más fácil hacer que fracase algo y echarle la culpa a otro que ponerse a trabajar”, sentenció una fuente libertaria a Infobae para intentar explicar los últimos movimientos del Gobierno.

Para avanzar, el oficialismo deberá ajustar los apoyos para evitar nuevas derrotas sobre el final del año, lo que lo enfrentará a la necesidad de ordenar una cuenta pendiente: los acuerdos con los gobernadores aliados.

“No es un lujo convocar a extraordinarias. No era lo que queríamos, pero los tiempos se complicaron”, admitió una fuente legislativa, que descartó grandes sorpresas en el temario.

Luego de semanas de aletargamiento, el Poder Ejecutivo se dispuso a retomar la agenda legislativa y aceleró el tratamiento de la reforma electoral, que si bien algunos la presentan como una más en la lista de pendientes, la consideran necesaria para la reelección de Milei en 2027.

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Martín Menem ingresa a la Casa Rosada para una nueva reunión de Gabinete

El propio titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló del tema, pidió tratarlo en los próximos 15 días y tensionó a Patricia Bullrich, a quien algunos acusan de no impulsar la iniciativa lo suficiente. A mitad de semana, el bloque libertario convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar por segunda vez la iniciativa el próximo martes 17. Si obtiene dictamen, deberán esperar siete días para llevar el proyecto al recinto del Senado, donde, en un escenario ideal, podrían comenzar a tratarlo hacia fines de noviembre.

“Patricia no tiene nada que ver. Es Rosada la que maneja la negociación y ahí dicen tener los votos”, la escudó un integrante del bloque que conduce la ex PRO, expectante por el desenlace de los próximos días.

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Un funcionario involucrado en las conversaciones con los aliados garantizó ante este medio haber recibido el aval de varios gobernadores. Incluso, en Balcarce 50 hablaban de hacer circular entre los integrantes del bloque libertario un listado con los apoyos comprometidos.

Desde la jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, involucrado en la negociación junto a los primos Menem, coincidieron en el optimismo. “Entre ordinarias y extraordinarias en diciembre, sale”, prometieron.

En Casa Rosada saben que extender las sesiones durante el verano los obliga a llegar con el respaldo necesario para sancionar las iniciativas. Con la ventaja de poder fijar el temario desde el Ejecutivo, el margen para un traspié en las extraordinarias se reduce a cero. “Tendríamos que llegar con una base considerable de apoyos, pero son cosas que se irán viendo a medida que se presenten”, admitieron en el oficialismo.

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Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week

“Vamos a ir paso a paso. Esto es como pagar al contado. Que los gobernadores no nos extorsionen con las PASO cuando a ellos también les sirve eliminarlas. La postura es de acordar, pero también de respetar a los nuestros”, les facturaron a los aliados desde un despacho violeta.

Con Bullrich a cargo de su propio poroteo, el Gobierno contabiliza, hasta ahora, 38 acompañamientos que surgen de los 21 integrantes del bloque libertario, los 10 radicales -que, garantizan, acompañarán- y los tres representantes del PRO. A eso, le suman el respaldo de algunos legisladores que responden a mandatarios provinciales como Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).

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La apuesta para las próximas semanas es abultar el margen para evitar una derrota que podría golpearlos en la previa al inicio del año electoral.

Asimismo, el temario de las extraordinarias no se limita a la eliminación de las PASO. También incluiría otras iniciativas y no descartan sumar nuevos proyectos durante diciembre, decreto mediante. Por estos días, la lista contempla al Presupuesto 2027, a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que esperan tratar el próximo 25 en Diputados, además del Súper RIGI y la Ley de Discapacidad, entre otras iniciativas.

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Cámara de Diputados de la Nación

“Extraordinarias es el último plazo antes de la agenda totalmente electoral. Convocarlas es extender un poco la chance de lograr las cosas que tengas pendientes. Si tenes la posibilidad de agregarte un mes lo haces sea para rendir un final, para la entrega de un laburo o para aprobar una ley”, justificó una fuente que transita a diario los pasillos de Casa Rosada.

Casi contraria a la complejidad evidenciada durante el año legislativo, la ilusión por resolver en el último sprint del año sobrevuela en varios despachos libertarios. “Vamos a sacar todas las leyes”, prometió una fuente karinista que trabaja en la articulación legislativa. ¿Ahora sí?

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El debate que se posterga, el bando que se impone y los escenarios

El ala política todavía tiene definiciones pendientes, pero detrás de esas postergaciones se esconde la imposición de uno de los bandos que dividen al círculo de poder. Pese a la insistencia de los Caputo y de Bullrich, los Menem lograron posponer las conversaciones con los mandatarios provinciales sobre eventuales acuerdos electorales.

“Cuando se acerque la fecha de las elecciones iremos cerrando. Todavía hay pocas provincias que definieron calendarios”, argumentaron cerca de los primos. “Algunos están cerrados. Lo haremos de manera escalonada”, coincidieron desde la coordinación de ministerios.

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

En paralelo, las diferencias también persisten en torno a las posibilidades de avanzar con la reforma electoral sin los acuerdos consolidados. Si bien entre los más escépticos empieza a ganar lugar la posibilidad de un desenlace favorable para la Casa Rosada, todavía ejercen presión. “Si sacamos dictamen la semana próxima es porque los votos están y los acuerdos están encaminados. No creo que seamos tan boludos”, planteó un funcionario.

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Aún quedan quienes descreen de la posibilidad de aprobar la reforma y se inclinan por suspender las PASO el próximo año como alternativa más viable. “No la veo. Los gobernadores usan la reforma como moneda de cambio para las alianzas y nosotros la queremos, lo que no quiere decir es que hayamos encontrado el punto de negociación”, admitió un integrante de la mesa política.

“No sirve de nada convocar a extraordinarias sin los acuerdos, pero siempre es más fácil echarle la culpa a alguien más. A los gobernadores para no acordar, a Patricia (Bullrich) para que no sea vicepresidenta, a Caputo para sacarle ARCA o al que sea”, advirtió otra fuente con acceso al despacho presidencial.

Temporada de patos y una novela sin fin

A la par de las decisiones legislativas, el oficialismo adeuda el ordenamiento de una interna que multiplicó sus terminales y que escaló hasta el propio Milei, que suele mantenerse al margen de este tipo de tensiones.

“Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, fue la frase que compartió el mandatario en una historia de Instagram y que, según aseguran en su entorno, estaba dirigida a la senadora. Días después, fiel a su estilo, le dio me gusta a un mensaje en X de un usuario que acusaba a los medios de comunicación y a los Menem de querer atentar contra la fórmula Milei-Bullrich, a la que considera capaz de ganar en primera vuelta en 2027.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el Senado

Desde el entorno de los Menem le bajaron el precio al posteo y aseguraron que el mandatario no se percató de la mención. Otros integrantes del Gabinete responsabilizan a la tropa digital de Santiago Caputo por la difusión del tema para perjudicar a los primos.

Pese al reciente gesto, los últimos contrapuntos de Bullrich, que promete no guardarse nada, calaron profundo entre los Milei, que tragan la bronca y evitan tomar medidas por la necesidad de mantener a la legisladora dentro del espacio. A la postura se plegaron varios actores del ecosistema, incluso, los que, como el asesor presidencial, oficiaron de aliados alguna vez.

“Es la primera vez que todo el arco político defiende, sin fisuras, la candidatura de Javier Milei”, planteó un alfil violeta, que identificó la foto de la exministra con su equipo como una amenaza.

En Casa Rosada hacen alarde de contar con el número necesario en el Congreso para sostener un veto presidencial. En ese contexto, leyeron el retrato bullrichista como un mensaje “mafioso”, en el que la senadora exhibió el control de su propia tropa. Si la ruptura se concretara, el blindaje parlamentario podría verse vulnerado.

La foto de la reunión Patricia Bullrich con su equipo

No obstante, los libertarios necesitan de la legisladora para los objetivos que se vienen, por lo que evitarán tomar definiciones, al menos, hasta el fin de la actividad legislativa. “No sobra nada. Es una aliada clave y hoy no nos podemos permitir romper. Pasada la reforma, habrá otro tipo de conversaciones”, prometieron desde el entorno del mandatario, que aplaza desde hace semanas un eventual accionar.

Tras la publicación de la foto en sus oficinas, Bullrich cruzó algunas palabras con Karina Milei durante la coordinación de la visita de León XIV y habría aprovechado ese intercambio para justificar la reunión con su equipo. “Entendió. Recogió el guante y bajó el nivel de conflictividad”, le destacan desde el entorno de la menor de los Milei.

Con el calendario como principal condicionante y las definiciones en suspenso, el Gobierno encara semanas decisivas para ordenar un esquema de poder que acumula tensiones. “La culpa, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos”, le adjudicó Shakespeare a Casio en Julio César.

En Casa Rosada parecen haber tomado nota. La apuesta es llegar a diciembre con las reformas encaminadas y las diferencias contenidas. Sin embargo, la dificultad no parece estar solamente en sumar los votos: el verdadero desafío empieza por conseguir hacia adentro los consensos que buscan hacia afuera.