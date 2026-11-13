La promesa que Juan Carlos Morelli cumplió a los 79: volver a su pueblo como ingeniero, el 10 en la última materia y cuatro nietos como testigos.

A los 79 años, Juan Carlos Morelli aprobó con 10 la última materia de Ingeniería Civil en la UNR y cerró un ciclo que había comenzado hace 60 años.

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Juan Carlos Morelli, de 79 años, aprobó con 10 la última materia de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Rosario y obtuvo el título que había dejado pendiente durante 53 años. El examen cerró una carrera iniciada en 1966, interrumpida tras un conflicto en una mesa final y retomada ahora a través del programa Regresar de la UNR.

Morelli había llegado desde Acebal a Rosario para estudiar ingeniería apenas terminó la escuela secundaria. Viajaba en colectivo o en un tren que salía los domingos por la noche, mientras sus padres atendían un almacén de ramos generales en su pueblo.

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El ingreso no fue sencillo para los estudiantes que, como él, provenían de una escuela comercial. En el curso preuniversitario compartía aula con egresados del Politécnico y recordó que al principio ni siquiera comprendían consignas básicas de trigonometría.

Un estudiante peruano llamado Marcos, que estaba cerca de recibirse de ingeniero mecánico y vivía en la misma pensión, los ayudó durante un mes con jornadas de hasta diez horas de estudio. Morelli y sus compañeros aprobaron el preuniversitario y pudieron comenzar la carrera.

La carrera interrumpida y el regreso 53 años después

—¿Cómo se siente en estos primeros días después de recibirse de ingeniero?

—Aliviado. Yo elegí estudiar Ingeniería hace 60 años, cuando terminé el secundario. Dije: “Me voy a estudiar Ingeniería”. Fui solo. En ese momento no había remis, no había transporte. Fuimos con dos amigos más. Ellos abandonaron enseguida y yo dije: “No, yo me vuelvo a Acebal como ingeniero”.

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Durante décadas, sus compañeros de promoción —ya recibidos— lo apuraban en sus reuniones mensuales para que el "Tigre" finalmente sacara el título.

Hice toda la carrera, hice buenos amigos. Tuvimos un percance en la última materia y, en la tercera mesa, reaccioné mal. Me vine para mi pueblo, empecé a hacer algunas casitas, a trabajar en lo mío, formé la familia. Pero siempre dije que quería terminar y que, si Dios me daba esa luz, iba a terminar.

Cuando estuve más tranquilo, había solucionado todo lo del banco, los cheques y demás, dije: “Bueno, ahora me voy a dedicar a estudiar”.

Yo siempre me reunía una vez por mes, o cada 40 días, con el grupo de muchachos con los que estudiamos juntos. Son todos ingenieros y me daban siempre con un fierro porque yo era el que no tenía título.

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—¿Y cómo surgió la posibilidad de retomar?

—Hace unos cuatro meses, uno de ellos me dijo: “Tigre”, porque ellos me llaman así, “hay un plan nuevo: Regresar”. Yo no entendía nada. Me explicó que tenía que ir a la facultad, al secretario estudiantil.Cuando empecé a caminar por la facultad, eran todos chicos jóvenes, de 18 o 21 años, y yo en medio de ellos. Me dieron una cita, hablé con ellos y me dijeron que me iban a poner en contacto con una persona del programa Regresar.

Después me invitaron a un acto en la sede de la UNR de Pellegrini 250, en el salón de actos. Yo creía que íbamos a ser siete u ocho personas a las que nos faltaba una materia. Pero el salón estaba lleno, porque era un programa de toda la Universidad Nacional de Rosario, no solo de Ingeniería.A algunos les faltaba una materia, a otros un año o dos. Se llenó. Ahí conocí al rector, habló el decano, hablaron todos. Después me nombraron un tutor y más tarde a la profesora, que en este momento es la vicedecana de Ingeniería Civil, la ingeniera Yolanda Galassi.

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La ingeniera Yolanda Galassi, vicedecana de Ingeniería Civil y titular de la cátedra Estructura, le armó el plan de estudio personalizado para preparar la mesa especial.

Ella es titular de la cátedra Estructura. Empecé a tratar con ella y me dio un plan de estudio. Yo me acordaba de la última materia que había rendido, que también hice en mesa especial. Cuando a uno le quedan los últimos puntos de la carrera, puede pedir una mesa especial.

—¿Cómo se preparó para volver a rendir después de tanto tiempo?

—La ingeniera me daba un tema para estudiar y yo lo leía en mi negocio. Después me iba a mi casa a dormir y me hacía un autoexamen. Me acostaba y decía: “Voy a ver si me acuerdo de lo que leí o estudié”. Veía que me acordaba, así que le metí.Hasta que la ingeniera me dio fecha para el día 10 (de noviembre). Ese día estuvo toda mi familia y todos mis amigos que estuvieron conmigo. Rendí una mesa que era brava, pero fueron buenos.

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—¿Qué tema le tomaron?

—Losas. Losa delgada con flechas pequeñas. Hay distintos sistemas de estudio: primero, qué era una losa; después, cómo se podía denominar de acuerdo con el criterio, si trabaja cruzada o derecha, por el contorno, si es rectangular o triangular. También por la sustentación: si está apoyada en dos vigas, es una losa derecha; si está apoyada en los cuatro costados, es una losa cruzada.Había un ingeniero y tres ingenieras. Me hacían preguntas y yo tenía que buscar y contestar. Estuve unos 45 minutos. Al final, uno de los profesores me dijo: “Para mí, es la última pregunta”. Me saludó como colega y ahí me dio la nota.

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—¿La nota fue?

—Un 10.

—Qué alegría. ¿Qué significó ese momento?

—Fue espectacular. Tengo cuatro nietos y dos hijas. Más que todo fue por ellos, por mi señora también, por toda mi familia.

Mi esposa se llama Gloria. Mis hijas son Agustina y Corina. Agustina es arquitecta y Corina es licenciada en Trabajo Social.

Los viajes en colectivo y el primer año en Rosario

—¿Cómo eran los viajes desde Acebal a la facultad? ¿En qué año comenzó esa etapa?

—Fue en el año 1966. Había una empresa de colectivos local y yo tomaba el colectivo los lunes. A veces tomaba un tren que pasaba los domingos a las diez de la noche. Después no pasó más.

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Empezamos tres compañeros, pero uno dejó enseguida. Nosotros veníamos de una escuela comercial. En Acebal, la secundaria era comercial. Cuando volvimos de Bariloche el día 6, el 7 empezaba el preuniversitario, porque en esa época se hacía el pre. Éramos 35 en el aula y casi todos venían del Politécnico. Nosotros éramos tres, cuatro o cinco que veníamos de una escuela de comercio. El profesor dibujó un triángulo y le puso los ángulos alfa, beta y gama, A, B y C. Daba unos datos y quería que sacáramos los otros.

Todos entregaron el ejercicio a los diez minutos y nosotros nos mirábamos. No entendíamos nada. Uno de nosotros llamó al profesor y él dijo: “Pero apliquen el teorema del seno”. Yo te estoy hablando de hace 60 años. Nosotros apenas conocíamos el seno, porque pensábamos en el órgano femenino. Decíamos: “Este nos toma el pelo”.

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Su esposa Gloria, sus hijas Agustina y Corina, sus cuatro nietos y sus amigos de toda la vida estuvieron presentes el 10 de noviembre para celebrar el logro.

—¿Cómo lograron superar esa dificultad?

—Tuve la suerte de ir a una pensión, quedaba en Francia y Pellegrini. Ahí había un peruano, amigo del cónsul de Perú en Rosario, a quien le faltaba una materia para recibirse de ingeniero mecánico. Él nos enseñó todo durante un mes: diez horas por día. Así aprobamos el pre y empezamos.

—Cuando volvió a Acebal y no pudo aprobar aquella materia, ¿qué le dijeron sus padres?

—No me dijeron nada. Ellos no intervinieron para que yo fuera a estudiar. Si yo me quedaba trabajando en el negocio, para ellos era mejor. Fue toda iniciativa mía. Por eso tomé la decisión de que, si Dios me daba salud, quería terminar. Y terminé.

—También trabajó mientras estudiaba…

—Sí, sufrí mucho porque trabajaba de mozo en un comedor. Vivía en Montevideo 653 y, casa de por medio había un comedor, que regentaba un señor cubano. Me empezó a conocer y me dijo: “¿No querés hacer unos números?”. Después me puso de adicionista y más tarde de mozo, porque se ganaba más de mozo que haciendo adiciones.

El percance, el regreso al pueblo y la vida construida sin el título

—¿Cuál fue el conflicto puntual con el profesor en aquella mesa que no pudo rendir?

—Mis compañeros aprobaron y a mí me reprobó tres veces. Tuve un problema con el profesor, pero no viene al caso contarlo. Es un gran profesor, un excelente calculista. Muchas obras de edificios fueron calculadas por él. Yo largué mal la lengua, me escucharon y me marcó. Pero no pasó nada. El señor es una eminencia.

—¿No guarda rencor?

—No, por favor.

—Su vida podría haber cambiado después de aquel día. ¿Se arrepiente?

—No. Yo no vine acá y me quedé cruzado de brazos. Empecé sin nada y hoy tengo dos hijas profesionales, mi señora, mi familia, propiedades y negocios.

Gracias a Dios, no es que porque no me recibí me tiré a la marchanta o me quedé mal. Yo quiero que esto quede reflejado en toda la juventud.

Morelli repasaba los apuntes en su negocio y, antes de dormir, se tomaba autoexámenes mentales para comprobar cuánto recordaba

—¿Qué significa para usted la Ingeniería y ser profesional?

—Cuando iba al secundario, tenía una profesora de Matemáticas muy buena, que venía de Rosario. A mí me gustaba mucho Matemáticas, volaba. En cuarto año me decía: “Vos tenés que estudiar Ingeniería”. En quinto también. Entonces me fui a estudiar Ingeniería solo.

El programa Regresar está genial. El rector contó en el acto que venía de Buenos Aires, porque querían que fuera a disertar para adaptarlo también allá y en Córdoba. Yo creí que éramos dos o tres, pero el salón de actos estaba lleno. La señora que estaba sentada al lado mío, por ejemplo, tenía a su hija con ella y le faltaba un año para terminar Medicina.

“Un gran ejemplo para todos”

Sobre el logro de Morelli, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, destacó el impacto de la iniciativa puesta en marcha hace tres años para acompañar con tutores a quienes abandonaron en el tramo final de sus carreras.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Lic. Franco Bartolacci, definió el regreso y la graduación de Morelli como “un gran ejemplo para todos” dentro de la iniciativa que acompaña con tutores a quienes abandonaron en el tramo final.

“Son casi 300 historias ya escritas, todas maravillosas, pero la de Juan Carlos es la síntesis perfecta de lo que provoca y promueve el programa Regresar: la valentía de volver, el esfuerzo para terminar y una universidad atenta a la particularidad de cada quien para que los sueños puedan cumplirse”, señaló Bartolacci, y agregó: “Juan Carlos es un gran ejemplo para todos; ojalá su historia incentive a muchas más”.