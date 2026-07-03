Así recomienda empezar pilates reformer una profesional: ejercicios clave y ventajas reales

El pilates sigue presente en el mundo del ejercicio, según Carrie Campbell, propietaria e instructora certificada de Positively Pilates LLC en Hoboken, Nueva Jersey, quien afirma: “El pilates ha resistido el paso del tiempo”. Ella señala que el método puede complementar otras rutinas o integrarse con ellas.
Ejercicios de pilates estilo reformer recomendados por la profesional
La rutina adaptada al estilo reformer sobre colchoneta incluye los siguientes ejercicios, cada uno con un enfoque específico para mejorar la movilidad, la fuerza y la postura:
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Trabajo de pies:
Acostada boca arriba, piernas flexionadas en forma de rombo, se extienden y flexionan los pies y se hace énfasis en el abdomen sin sobrecargar la espalda.
Cien en prono:
Acostada boca abajo, se eleva el torso y la pelvis, se coordina la respiración con palmadas de los pies, lo que fortalece la zona lumbar y abdominal.
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Pulling Straps:
Acostada boca abajo, brazos rodeando el rostro, se eleva la parte superior del cuerpo y se realizan círculos con los brazos, activando la espalda y el cuello.
Remo:
Sentada con piernas estiradas y brazos al frente, se redondea la espalda y se extienden los brazos hacia los lados y atrás, manteniendo la contracción abdominal.
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El sacacorchos:
Acostada boca arriba, brazos a los lados, se realizan círculos con las piernas juntas y se alterna la dirección en cada repetición, lo que potencia el control abdominal.
Estiramiento en zancada:
De pie, con una pierna adelantada y la otra hacia atrás, se flexiona y estira la pierna delantera varias veces para trabajar la cadera y el cuádriceps.
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Equilibrio:
De pie, talones juntos y manos detrás de la cabeza, se sube a puntillas y se baja, favoreciendo la estabilidad y la musculatura de las piernas.
Cada ejercicio está diseñado para combatir la rigidez muscular y favorecer el equilibrio del cuerpo.
Aspectos técnicos y ventajas del método pilates reformer
El método pilates reformer utiliza una plataforma móvil, conocida como carro, que se desliza mediante la resistencia de resortes. Esta estructura permite trabajar la fuerza muscular tanto de manera concéntrica como excéntrica, algo que no siempre se logra con el uso de pesas convencionales.
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Según Campbell, la máquina fue creada con un enfoque en la correcta alineación corporal, incorporando soportes que previenen posturas inadecuadas, como los hombros encogidos, y facilitan una posición neutra de la pelvis durante el ejercicio. La posibilidad de ajustar la tensión de los resortes permite adaptar la intensidad del entrenamiento a las necesidades individuales, logrando un equilibrio entre sostén y desafío físico.
Esta versatilidad convierte a la máquina Reformer en una herramienta tanto para principiantes como para practicantes avanzados, ya que puede personalizarse para trabajar diferentes grupos musculares y corregir desequilibrios posturales. Campbell señala que el diseño de la máquina reformer facilita el aprendizaje y ayuda a mejorar la técnica y ayuda a mejorar la técnica.
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Consejos para la primera clase de pilates reformer
Para quienes se enfrentan a su primera clase de pilates reformer, ella recomienda elegir ropa ajustada. Esta elección no solo permite que el instructor observe y corrija la alineación corporal con mayor facilidad, sino que también evita que las prendas se enganchen en los resortes o en otras partes móviles del aparato. La comodidad y la seguridad durante la práctica son prioridades que la profesional subraya en sus indicaciones.
Campbell recomienda mantener una actitud relajada y abierta al aprendizaje. También aconseja no tomarse la sesión demasiado en serio y tratar de disfrutar el proceso de adaptación a la nueva disciplina. La disposición a experimentar, junto con la guía de un instructor certificado, contribuye a que la experiencia inicial sea más llevadera para quienes deciden incorporar el pilates Reformer en su rutina.
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