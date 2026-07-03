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Aseguran que la Federación Alemana “invitó a irse” a Nagelsmann tras el fracaso en el Mundial: los millones en juego y su reemplazante

La eliminación temprana impulsó a la directiva a buscar un nuevo líder y ya hay un apuntado

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La DFB fijó un plazo corto para definir el futuro Julian Nagelsmann como entrenador de Alemania (REUTERS/Peter Cziborra)
La DFB fijó un plazo corto para definir el futuro Julian Nagelsmann como entrenador de Alemania (REUTERS/Peter Cziborra)

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) atraviesa momentos de tensión tras la eliminación de la selección nacional en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos. El técnico Julian Nagelsmann se encuentra en el centro de la polémica, enfrentando un proceso de salida que, según reportes de Bild, ya se considera prácticamente irreversible.

A primera hora del jueves, Nagelsmann viajó desde Múnich hasta la sede de la DFB en Frankfurt para participar en una reunión cuya existencia fue confirmada por imágenes publicadas por Bild. Durante tres horas, el entrenador defendió su gestión ante las máximas autoridades del fútbol alemán: el presidente Bernd Neuendorf, el director deportivo Rudi Völler, el presidente de la Bundesliga Hans-Joachim Watzke y el director general Andreas Rettig.

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El entrenador alemán insiste en continuar, pero la cúpula evalúa una salida pactada para evitar una destitución conflictiva
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La conversación giró en torno a la derrota ante Paraguay en la tanda de penales, que supuso el tercer fracaso consecutivo de Alemania en una Copa del Mundo. En las ediciones de 2018 y 2022, la Die Mannschaft ya había sido eliminada en la fase de grupos, una situación inédita para la tetracampeona del mundo.

Durante la reunión en Frankfurt, los directivos no solo evaluaron el resultado deportivo. También interrogaron a Nagelsmann sobre el ambiente interno en el campo de entrenamiento de Winston-Salem, señalado por generar tensiones y afectar el rendimiento colectivo. La federación busca respuestas rápidas y claras que permitan entender las causas de la eliminación, pero el respaldo institucional al técnico se desvaneció casi por completo.

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A pesar de que Nagelsmann repitió públicamente su voluntad de no abandonar el cargo de manera precipitada: “Estoy disponible. Si la DFB quiere que lo haga, entrenaré a la selección para la Eurocopa 2028. Si no, tendrán que decírmelo”, expresó el técnico, Bild aseguró que esta firmeza tiene un trasfondo estratégico: maximizar la compensación económica de su salida, estimada en unos 7 millones de dólares. La federación, por su parte, aspira a que el entrenador acepte una dimisión voluntaria que evite un proceso de destitución problemática y le permita dejar el puesto con dignidad.

Jürgen Klopp gana terreno como la opción preferida para tomar las riendas del seleccionado alemán (REUTERS/Hannah Mckay)
Jürgen Klopp gana terreno como la opción preferida para tomar las riendas del seleccionado alemán (REUTERS/Hannah Mckay)

Los responsables del fútbol alemán le han concedido a Nagelsmann un plazo breve para reflexionar y tomar una decisión definitiva. La resolución podría anunciarse a comienzos de la semana próxima. Si acepta la propuesta, el ciclo del entrenador, iniciado en septiembre de 2023 y con contrato vigente hasta 2028, finalizará de forma anticipada.

En paralelo a las negociaciones para la salida de Nagelsmann, el nombre de Jürgen Klopp cobró fuerza como principal candidato a tomar las riendas de la selección. Bild y otros medios alemanes, como Süddeutsche Zeitung, coinciden en señalar que el ex entrenador de Liverpool y Borussia Dortmund es la opción preferida de la directiva.

Klopp, actualmente vinculado al grupo Red Bull como director global de fútbol, se encuentra en una posición que le permitiría asumir el desafío de reconstruir la Die Mannschaft de cara al próximo ciclo y la Eurocopa 2028. La DFB considera prioritaria la contratación de un líder capaz de imprimir carácter y cohesión, atributos asociados al estilo de Klopp.

La federación tiene prisa por cerrar este capítulo. Los directivos sostienen que prolongar la incertidumbre solo agravaría la crisis deportiva y de imagen que atraviesa el fútbol alemán. Según Bild, el proceso formal para autorizar la salida de Nagelsmann ya ha sido remitido al consejo de supervisión y al comité ejecutivo, órganos que deberán validar la decisión en los próximos días.

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