Crimen y Justicia

Brutal homicidio en Salta: discutió con un conocido, lo apuñaló y está detenido

Una pelea entre conocidos terminó con la muerte de un hombre de 26 años, que sufrió una herida fatal en el barrio Caballito. La policía arrestó en el lugar al principal sospechoso de 22 años

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Personal del CIF realizó peritajes en la escena del homicidio ocurrido en barrio Caballito, Orán
Personal del CIF realizó peritajes en la escena del homicidio ocurrido en barrio Caballito, Orán

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán enfrenta un nuevo episodio de violencia tras el fallecimiento de un hombre de 26 años que fue atacado con un arma blanca. El hecho sucedió el miércoles en el barrio Caballito, ubicado en Salta, cuando una discusión entre un grupo de amigos desencadenó un enfrentamiento fatal.

La policía de Salta detuvo a un joven de 22 años que estuvo presente durante el ataque. De acuerdo con los primeros indicios, el sospechoso sería parte del círculo de conocidos de la víctima -serían amigos de la infancia-. Las autoridades informaron que el detenido permanece bajo custodia. Mientras se desarrollan las actuaciones judiciales para esclarecer su grado de participación y las causas del conflicto.

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Según informaron medios de la provincia, los jóvenes estaban bebiendo en la vía pública cuando se desató la pelea. Aunque la juntada habría comenzado de forma pacífica, los presentes comenzaron a discutir y uno de los presentes extrajo un cuchillo y agredió a la víctima. La identidad del joven asesinado todavía no se difundió oficialmente.

Vecinos intentaron auxiliarlo, pero las lesiones le costaron la vida y la llegada de los servicios de emergencia y de la policía provincial confirmó el deceso. El personal especializado preservó la escena y recabó pruebas para dar solidez a la investigación. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para completar los estudios forenses.

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Tras la muerte, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quedó a cargo de la investigación y ordenó la intervención de personal de Criminalística y la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Los especialistas realizaron las pericias correspondientes en la intersección de las calles 17 de Octubre y Natalio Roldán, donde tuvo lugar el ataque.

Calles 17 de Octubre y Natalio Roldán donde sucedió el ataque (Google Maps)
Calles 17 de Octubre y Natalio Roldán donde sucedió el ataque (Google Maps)

Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que el acusado afronta cargos por homicidio simple, aunque la carátula podría modificarse conforme surjan nuevos elementos. El procedimiento de indagatoria y el análisis de las pruebas recolectadas en el lugar serán determinantes para definir la situación procesal del imputado.

“El caso se investiga como un hecho de extrema gravedad que se inscribe en el contexto de violencia urbana que afecta a Orán”, expresaron fuentes judiciales. Sumando esta violenta muerte, San Ramón de la Nueva Orán acumula una serie de episodios, muchos de ellos relacionados con el consumo de alcohol y sustancias ilícitas. Con una tasa de homicidios que alarma, vecinos de la zona advierten sobre la presencia de redes de narcotráfico y la falta de controles efectivos.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el joven de 26 años falleció por un shock hipovolémico causado por una lesión en la arteria aorta, producida por un arma blanca. Sin embargo, la investigación sigue a la espera de los resultados de las pericias forenses y de la declaración de nuevos testigos. La fiscalía local solicitó la colaboración, razón por la que muchos vecinos ya prestaron declaración ante la policía.

El presunto autor del homicidio, un joven de 22 años, fue demorado en el lugar del hecho y será imputado en sede fiscal. Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal, la audiencia de imputación está prevista para las próximas horas y se mantendrán todas las medidas de rigor mientras avanza la investigación.

El caso de barrio Caballito se suma a una lista de hechos violentos que golpean a San Ramón de la Nueva Orán, reforzando la preocupación de la población y el desafío de las autoridades por frenar la escalada de homicidios y recuperar la tranquilidad en los barrios más afectados.

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