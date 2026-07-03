Crimen y Justicia

Estafaron a dos jubiladas en La Plata y les vaciaron sus cuentas bancarias

Los delincuentes utilizaron fotografías de perfil de familiares cercanos de las víctimas para facilitar el engaño

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Manos de una mujer anciana sujetan un teléfono inteligente que muestra en pantalla una transferencia digital de trece millones de pesos argentinos.
Los delincuentes se hicieron pasar por familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos jubiladas de La Plata fueron víctimas de una estafa, en la que terminaron con sus cuentas bancarias vacias.

Los delincuentes utiizaron fotografías de perfil de familiares cercanos y lograron así convencerlas de realizar varias transferencias, bajo la excusa de una urgencia financiera, antes de que pudieran advertir el engaño.

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En el primero de los hechos, una mujer de La Plata recibió un mensaje desde un número desconocido. El remitente, que utilizaba la imagen de perfil de su hijo, le explicó que había tenido un problema con su teléfono y por eso estaba contactándola desde otra línea. Convencida de que realmente se trataba de su hijo, la jubilada no sospechó cuando le solicitó ayuda para realizar tres transferencias bancarias, argumentando que no podía acceder a sus propias cuentas desde el nuevo dispositivo.

El engaño se mantuvo durante toda la conversación, y la víctima accedió a cada uno de los pedidos. Solo cuando comenzó a notar algunas inconsistencias en los mensajes, la mujer intentó comunicarse por otros medios con su hijo, quien se encontraba en Francia. La confirmación fue inmediata: él nunca le había solicitado dinero ni había cambiado de número de teléfono. Tras darse cuenta del fraude, la jubilada radicó la denuncia en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local.

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De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el caso se repitió con otra jubilada de la ciudad. Esta vez, la víctima recibió un mensaje desde un número que tenía la fotografía de perfil de su cuñada. La persona que la contactó le aseguró necesitar dinero con urgencia debido a supuestos problemas en el banco y solicitó dos transferencias a cuentas indicadas. La mujer, sin sospechar que la cuenta de mensajería, había sido vulnerada o clonada, accedió a la petición.

La maniobra fue descubierta solo cuando la verdadera cuñada logró avisar al esposo de la víctima que le habían hackeado la aplicación y que ella no había pedido ningún tipo de ayuda financiera.

Las dos jubiladas transfirieron dinero a pedido de sus supuestos familiares (Visuales IA infobae - mamazotas_ / TikTok)
Las dos jubiladas transfirieron dinero a pedido de sus supuestos familiares (Visuales IA infobae - mamazotas_ / TikTok)

Ambos hechos están siendo investigados por la Justicia, que intenta identificar a los titulares de las cuentas bancarias receptoras del dinero transferido por las jubiladas.

En los últimos meses, se ha registrado un incremento en las consultas y denuncias por estafas virtuales en la zona. Las autoridades consideran fundamental que la población esté alerta y actúe con cautela ante cualquier pedido inusual de dinero recibido por canales digitales.

De hecho, hace tan solo unas semanas, otro jubilado fue víctima de una estafa virtual, en la que no solo hicieron transferencias desde su cuenta bancaria, sino que también sacaron un préstamo a su nombre.

La mañana de la estafa comenzó de manera rutinaria para la víctima, quien recibió una llamada que creyó provenía del servicio de atención al cliente de una reconocida aseguradora. Según su declaración ante las autoridades, durante la conversación le solicitaron datos personales y bancarios, bajo el pretexto de actualizar información de su cuenta. El hombre, confiado en la veracidad del contacto, proporcionó los datos requeridos sin advertir la maniobra fraudulenta.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, poco después de brindar la información, el jubilado notó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. Entre las operaciones detectadas figuraba una transferencia por más de un millón de pesos y otra por 100.000 pesos, además de transacciones realizadas a través de aplicaciones digitales que nunca había autorizado. “Recibí un correo electrónico que informaba la aprobación de un préstamo online que jamás solicité”, precisó el denunciante en sede policial.

La denuncia presentada detalla que el contacto inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana. El interlocutor, con un tono profesional y conocimiento del sistema, logró ganarse la confianza del hombre.

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