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El secretario general de la ONU analizó con Irán los avances de las negociaciones con Estados Unidos e instó a sostener el diálogo

António Guterres celebró la “reanudación del diálogo” entre Washington y Teherán y alentó a ambas partes a “mantener el compromiso para avanzar” en el cumplimiento de los 14 puntos del memorando

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El secretario general de la ONU analizó con Irán los avances de las negociaciones con EEUU e instó a sostener el diálogo (EFE)
El secretario general de la ONU analizó con Irán los avances de las negociaciones con EEUU e instó a sostener el diálogo (EFE)

Irán y Naciones Unidas analizaron el jueves los avances de las negociaciones entre Teherán y Estados Unidos, en el marco del memorando de entendimiento firmado a mediados de junio para poner fin a las hostilidades en la región, mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a ambas partes a mantener el diálogo y avanzar en el cumplimiento del acuerdo.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, informó a través de sus redes sociales que mantuvo una conversación telefónica con Guterres. Según explicó, el diálogo abordó “la situación en el estrecho de Ormuz, el proceso de implementación” del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, además de los “últimos avances relacionados con las negociaciones”.

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La conversación ocurrió después de que representantes de Irán y Estados Unidos mantuvieran esta semana reuniones por separado con Qatar y Pakistán en Doha, como parte de los contactos destinados a avanzar en el proceso de negociación.

Por su parte, Guterres celebró la “reanudación del diálogo” entre Washington y Teherán y alentó a ambas partes a “mantener el compromiso para avanzar” en el cumplimiento de los 14 puntos del memorando, según informó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, durante una conferencia de prensa.

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En una sesión del Consejo de Seguridad solicitada por Bahréin, la subsecretaria general de la ONU, Elizabeth Spehar, también respaldó el acercamiento entre ambos países. La funcionaria destacó “la decisión conjunta de reducir las tensiones y actuar con moderación”, lo que, según afirmó, “ofrece cierta esperanza de que el diálogo y la diplomacia puedan retomar su impulso”.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, informó a través de sus redes sociales que mantuvo una conversación telefónica con Guterres (REUTERS)
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, informó a través de sus redes sociales que mantuvo una conversación telefónica con Guterres (REUTERS)

No obstante, Spehar advirtió que el intercambio de ataques del fin de semana “sirven como un crudo recordatorio de la fragilidad de la situación actual y de los graves riesgos de una mayor escalada”, durante una sesión convocada después de los ataques iraníes contra Bahréin.

En paralelo a las declaraciones de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán aceptó “prácticamente todo” lo que Washington considera necesario en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y confirmó que las conversaciones entre ambos países continúan tras el acuerdo preliminar alcanzado el 18 de junio.

"Creo que han aceptado prácticamente todo lo que necesitamos“, expresó Trump en una entrevista con CNBC. Además, precisó que ambas partes siguen ”negociando" después del entendimiento preliminar alcanzado el mes pasado para avanzar en un acuerdo.

El mandatario estadounidense sostuvo que el conflicto con Irán "no es una guerra per se“, sino que consiste en ”desarmar nuclearmente" a la República Islámica. “No se puede permitir que tengan un arma nuclear”, afirmó.

Trump también aseguró que Estados Unidos "desmanteló" a las Fuerzas Armadas iraníes y sostuvo que el país "no tiene Armada, ni fuerza aérea, ni radares“. Asimismo, declaró que ”todos" los líderes iraníes "están muertos“.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán aceptó “prácticamente todo” lo que Washington considera necesario en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní (EP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán aceptó “prácticamente todo” lo que Washington considera necesario en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní (EP)

El presidente remarcó que no busca ”un cambio de régimen“, sino impedir que Irán obtenga armamento nuclear. “No puedan tener armas nucleares”, señaló, y agregó que Washington mantiene una buena relación con la actual conducción iraní porque considera que "son mucho más racionales“.

Consultado sobre el bloqueo impuesto anteriormente a Irán, Trump sostuvo que "no era un bloqueo“, sino ”un muro de acero" y afirmó que "ni un solo barco logró llegar a Irán“.

Además, indicó que Irán enfrenta "una inflación del 300%" y agregó: "Vamos a quedarnos con parte de ese dinero y se lo vamos a comprar a ellos. Necesitan comida, maíz, trigo y soja, y vamos a hacer que sean exclusivamente nuestros agricultores estadounidenses quienes se lo proporcionen. Suponiendo que lleguemos a la posición a la que deberíamos llegar. Creo que lo conseguiremos“.

El mandatario también afirmó que Irán "perdió su fuerza y bravuconería“.

(Con información de Europa Press)

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