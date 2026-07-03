La lupa sobre el polémico gol anulado a Croacia ante Portugal: cómo funcionó el “chip de la verdad” y qué dice el reglamento

¡IMPRESIONANTE FINAL! ¡ANULADO EL EMPATE DE CROACIA EN EL MINUTO 102!



Gvardiol ponía el 2 a 2 para el conjunto croata pero el árbitro, a instancias del VAR, anuló el tanto por offside. pic.twitter.com/w88r5Md8pU — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

En un partido de alto vuelo, Portugal le ganó 2-1 a Croacia y avanzó a los octavos de final del Mundial. El final fue con polémicas donde la más relevante se originó en el gol anulado por posición adelantada al equipo croata en el tiempo adicionado. La decisión del árbitro fue tras el llamado del VAR y también con la intervención clave de la tecnología que permitió comprobar la acción mediante el chip implantado en la pelota.

El árbitro Espen Eskas dio 10 minutos de tiempo extra y fue en el minuto 12 que Josko Gvardiol definió para marcar el 2-2 que obligaba ir al alargue. Sin embargo, el juez fue informado que el defensor croata quedó en posición fuera de juego debido a que su compañero, Igor Matanovic, rozó la pelota con su cabeza, en una imagen imperceptible. Fue tan fina la acción que debió recurrirse al llamado “chip de la verdad” ubicado en la pelota. Además, antes de que el balón llegara a Gvardiol, el portugués Renato Veiga logró peinar de manera involuntaria, hecho que no invalidó el fuera de juego. Por todo esto, el análisis fue mucho más complejo de lo habitual.

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Fue milimétrica la precisión que dejó a Croacia sin el milagro de poder estirar la definición. Lo que hay que aclarar es que en el fútbol de élite actual ya no se explica solo desde la táctica o el despliegue físico; hoy se dirime en millonarios e imperceptibles impulsos eléctricos.

Lo vivido en el dramático cierre del duelo entre Portugal y Croacia es la prueba fáctica de cómo la tecnología redefine la justicia deportiva, transformando una jugada imperceptible para el ojo humano en una certeza matemática incontestable.

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El movimiento del "electrocardiograma" comprueba el desvío de la pelota

Para comprender la pulcritud de la decisión arbitral apoyada por el VAR y el fuera de juego semiautomático, es imperioso desglosar la mecánica de la acción bajo la estricta lupa del reglamento y la tecnología.

La jugada nace el centro al área lusitana buscando el juego aéreo. En ese preciso instante originario, la línea defensiva se encuentra en constante movimiento. La trampa del desvío es imperceptible y en la trayectoria de la pelota, el jugador N° 20 de Croacia (Igor Matanovic) saltó e intentó conectar. Visualmente, el contacto parece inexistente o un mero roce. Sin embargo, en el fútbol hiperconectado de hoy, las percepciones no bastan.

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El veredicto llegó gracias al microchip ubicado en la pelota y es aquí donde cobra protagonismo la tecnología del balón oficial. El sensor de unidad de medición inercial (IMU) —el chip alojado en el corazón de la pelota— detectó una alteración en la frecuencia de ondas: hubo impacto. El chip definió con exactitud científica el frame (fotograma) exacto en el que el balón rozó la cabeza del atacante croata. Esta tecnología se estrenó en la Eurocopa de 2024 y se refleja en la TV con un gráfico que parece un “electrocardiograma”, término que fue adjudicado por los hinchas en dicho certamen.

Al certificarse reglamentariamente que el balón fue “jugado o tocado por un compañero”, el punto de referencia para evaluar el fuera de juego se traslada de manera automática a ese preciso instante del desvío de Matanovic. Al congelar la imagen gracias a los datos provistos por el chip, el sistema semiautomático trazó las líneas vectoriales (el “electrocardiograma”). El resultado fue lapidario: el jugador N° 15 croata (Pasalic), receptor del esférico antes de que Gvardiol la mandara en la red, se encontraba en posición prohibida al momento del peinado de su compañero. La intervención del chip no es una interpretación, es un dato duro. Además, tras el desvío de Matanovic, si bien hay un roce del número 13 (Veiga) de Portugal, cuya intervención fue involuntaria según la Regla 11, por lo que el offside continúa.

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La polémica luego de la anulación del gol de Gvardiol (Reuters/Kevin Sousa)

El fútbol moderno no deja margen para el beneficio de la duda. Este es un claro ejemplo de cómo la neurobiología y la velocidad del juego actual exigen que el árbitro de campo se apoye en la tecnología de punta. Lo que antes hubiese decantado en una polémica histórica de café, hoy se resuelve con la frialdad de un algoritmo que, guste o no, prioriza la verdad reglamentaria sobre la épica del último minuto.

¿Cómo funciona este sistema? Se trata de la unidad de medición inercial (IMU, por sus siglas en inglés). Es un sensor (o chip), situado en el centro del balón, que envía un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala del VAR, lo que permite detectar con absoluta precisión el momento exacto en el que se golpea el balón.

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El chip está instalado en el centro del balón sostenido con unos tensores. La batería de ese sensor se carga por inducción y no necesita ser enchufada. Este artefacto es clave para entender el modo en el que se impacta la pelota y envía la información al VAR de manera inmediata.

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1