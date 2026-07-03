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Los mejores memes de la polémica remontada de Portugal sobre Croacia en el Mundial: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, los elegidos

Quince minutos de adición, dos goles anulados a Croacia y el penal de Cristiano Ronaldo que rompió una racha histórica, el partido de 16avos en Toronto detonó una avalancha de reacciones

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El cabezazo de Gonçalo Ramos en el 90+3 y la anulación del gol de Gvardiol por el VAR desataron en X una catarata de publicaciones que tomaron como blanco a Modrić, a Cristiano Ronaldo y a los polémicos goles anulados a la selección croata
El cabezazo de Gonçalo Ramos en el 90+3 y la anulación del gol de Gvardiol por el VAR desataron en X una catarata de publicaciones que tomaron como blanco a Modrić, a Cristiano Ronaldo y a los polémicos goles anulados a la selección croata

Portugal remontó 2-1 a Croacia en el tiempo adicionado de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con un gol de cabeza de Gonçalo Ramos en el minuto 90+3 y la posterior anulación de un tanto de Joško Gvardiol por fuera de juego.

Mientras el árbitro pitaba el final en el BMO Field de Toronto, las redes sociales ya habían convertido el partido en territorio fértil para los memes, con Luka Modrić, Cristiano Ronaldo y los polémicos goles anulados a Croacia como protagonistas.

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El primer blanco de la ironía fue el nivel de juego del segundo tiempo. El usuario @__teoo publicó en X un video de la selección brasileña de los 2000 —con Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho— para comparar lo que se vio en el campo con el mítico "Joga Bonito“.

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Sobre la extensión del partido, la cuenta Sangre Xeneize recurrió a un formato clásico de meme: “Pa, por qué me llamo Los 15 Minutos de adición del Portugal vs. Croacia 2026????“. El chiste, en el que un hijo le pregunta a su padre por el origen de su nombre, sugiere que esos minutos de descuento fueron tan intensos que merecen ser inmortalizados en un acta de nacimiento. El partido terminó pasado el minuto 90+14, lo que le dio combustible extra a la broma.

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@JeffFcb14 publicó “ES EL MEJOR PARTIDO DE LA HISTORIA” con un video de euforia descontrolada, mientras la cuenta Tottenham Bolivia usó la imagen de un señor mayor para sentenciar que el Mundial 2026 ya superó a Qatar 2022 y Rusia 2018. El recurso del “abuelo sabio” como árbitro de la historia futbolística es uno de los formatos más usados en Twitter Fútbol para zanjar debates con autoridad ficticia.

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El mismo Jeff volvió a la carga con un video de tres hombres mayores, flacos y sin remera, en un patio de tierra en un tuit donde los mostraba “peleando contra la Super Portugal”. La referencia apuntaba a la edad de los históricos croatas —Modrić, Mateo Kovačić e Ivan Perišić— y a la imagen de veteranos que se enfrentaban a un equipo repleto de figuras jóvenes.

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El llanto por Modrić tuvo su propio capítulo, 0800CJ publicó la escena de Lombardo llorando en El Puntero con el texto: “Son los últimos 5 minutos de Luka Modrić en la copa del mundo”.

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La cuenta Peñargrol publicó una foto de Cristiano Ronaldo sentado en el pasto, visiblemente abatido cuando el partido iba 1-1 en el minuto 82, con el texto: “la cara de un tipo que no confía en sus compañeros”. El lenguaje corporal de CR7 tras su sustitución en el minuto 80 —cuando el seleccionador lo retiró sin que el partido estuviera resuelto— alimentó la narrativa de que el delantero siente que debe cargar al equipo en solitario.

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Desde otro ángulo, la cuenta Carpeta Millo usó un video de Oscar Ruggeri entregando sus pertenencias en ESPN para gritar que a Croacia le robaron tres goles para que “Ronaldo gane el mundial”. En este partido, los dos goles anulados a los croatas —el de Petar Sučić en el minuto 79 y el de Gvardiol en el 90+12, ambos por fuera de juego— dieron pie a esa lectura.

El cierre más celebrado de la noche lo protagonizó un meme de larga data. El usuario Frabigol publicó una foto en blanco y negro con el texto: “Gabriel Mercado en la casa sabiendo que ya no tiene más goles que CR7 en fases K.O de mundiales”. Durante años, la burla hacia Ronaldo era que el defensor argentino Gabriel Mercado —autor de un gol ante Francia en Rusia 2018— le llevaba ventaja en goles en rondas eliminatorias de Mundiales, terreno en el que el portugués tenía marca cero. El gol de penal de Cristiano Ronaldo en el minuto 67 ante Croacia rompió esa racha y dejó el meme sin sustento, con Mercado como víctima colateral de la estadística.

Portugal avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a España.

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