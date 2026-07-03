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Tinelli se reencontró con El Oso Arturo, el mítico personaje de Videomatch, después de 20 años: el divertido momento

El recordado muñeco regresó en Infobae Mundial. Las bromas con el conductor. La aparición de Trompi, otra de las criaturas del programa

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El conductor recibió en Infobae Mundial a la querida criatura de su ciclo de humor (Video: Infobae Mundial)

Marcelo Tinelli protagonizó uno de los momentos más esperados de Infobae Mundial: el reencuentro en Miami con El Oso Arturo, el entrañable personaje que marcó una época en la televisión argentina. A dos décadas de su última aparición conjunta en pantalla, la química intacta entre el conductor y el mítico oso hormiguero violeta desató risas, recuerdos y una cuota de nostalgia entre todos los presentes en el estudio del ciclo que se emite desde Miami.

Hoy vamos a tener al Oso Arturo y lo que estoy buscando es una reconciliación. A mí se me armó un quilombo muy grande con él. Casi nos vamos a las manos después de un programa porque me buscó, me boludeaba mucho y en un momento él me hacía bullying", comenzó Marcelo la presentación del personaje, con mucho humor.

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Lo hablé con mi psicólogo y con mi psiquiatra y me pidieron que lo charle, pero él no habla. Entonces era un tema que me costaba. Lo traté de hablar, pero se tomó un avión y se fue. Se vino a Estados Unidos a vivir”, señaló, en un guiño al hombre detrás del muñeco.

El Oso Arturo, vestido con la camiseta de la Selección Argentina y sus infaltables lentes de sol, se reencontró con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial
El Oso Arturo, vestido con la camiseta de la Selección Argentina y sus infaltables lentes de sol, se reencontró con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial

La escena se desplegó en vivo cuando Tinelli sorprendió a los espectadores con la presentación especial. El Oso Arturo, vestido con la camiseta de la Selección Argentina y sus infaltables lentes de sol, irrumpió al ritmo de rock y replicó todos sus gestos clásicos. Como si el tiempo no hubiera pasado: ahí estuvieron los rechazos cómicos a los intentos de abrazos de Tinelli y sus gestos de fastidio expresados solo con levantar sus lentes. El clima festivo contagió al equipo de Infobae y a los invitados, que celebraron la vuelta de uno de los íconos de la pantalla chica nacional.

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“Me encanta verlo acá. Se lo ve muy bien”, tentado de risa reaccionó el conductor. “Me está preguntando qué hago acá. Pensé que se iba a alegrar… ¿Ya se tiene que ir?”, lanzó Marcelo, mientras Arturo fingía mirar la hora y le hacía gestos para que se apure. “Yo pensé que se iba a alegrar de que esté en Miami”, continuó, mientras el personaje le pedía dinero y manifestaba toda su molestia por volver a verlo.

La transmisión sumó un ingrediente extra de nostalgia con la irrupción de Trompi, el elefante que fue el histórico rival de Arturo en el ciclo de Telefe. Trompi volvió a medirse con Arturo en una secuencia de golpes, patadas y forcejeos que replicó la clásica rivalidad de fines de los noventa y principios del 2000. El sketch evocó las peleas en vivo que ambos personajes solían protagonizar, ante la risa de Tinelli y los presentes.

Los personajes terminaron a las trompadas y Marcelo Tinelli tuvo que intervenir (Video: Infobae Mundial)

El Oso Arturo debutó en 1997 en Videomatch, el programa de Marcelo Tinelli que batía récords de rating en Telefe. A lo largo de más de una década, el personaje —un oso hormiguero violeta de actitud imprevisible y gestos exagerados— se convirtió en una de las mascotas más queridas de la televisión local.

El formato del personaje, construido sobre el silencio y la gestualidad, permitió crear situaciones desopilantes en vivo. Arturo aparecía en el estudio para “molestar” a Tinelli, bailar, medirse con invitados y protagonizar sketches memorables, siempre sin pronunciar una palabra.

El hombre detrás del disfraz es Javier Adarvez, exprofesor de educación física y actor, quien dio vida a El Oso Arturo durante ocho temporadas. Su interpretación generó un fenómeno popular que trascendió el programa y lo convirtió en una figura de culto.

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Marcelo Tinelli acompañado por dos de los personajes más recordados de Videomatch: El Oso Arturo y Trompi

En la segunda mitad de los 2000, Adarvez decidió emigrar a Miami, donde se dedicó a otros rubros como las telecomunicaciones, pero sin perder el afecto del público argentino, que lo sigue recordando por su papel en Videomatch.

El Oso Arturo no solo fue sinónimo de humor, sino también de situaciones inesperadas. Entre sus episodios más recordados se destaca el día en que, durante una transmisión en vivo, intervino para frenar a un intruso que intentó acercarse al entonces presidente Fernando de la Rúa. Un momento que consolidó la leyenda del personaje.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, Marcelo Sottile, Benito y Yiyo Garcilazo.

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