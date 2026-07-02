La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1: el dato reglamentario que lo afecta para el resto del año

Franco Colapinto y su Alpine A526 en Austria, donde el equipo francés no pudo sumar puntos por primera vez en el año (Prensa Alpine)

El equipo Alpine empezará la segunda mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un perjuicio debido al hándicap según la posición en el Campeonato Mundial de Constructores. La escudería francesa donde corre el argentino Franco Colapinto ocupa el quinto lugar.

El team con base en Enstone, Inglaterra, tendrá una reducción de 25% en su tiempo de desarrollo aerodinámico, una consecuencia directa de su salto en el campeonato de constructores: pasó de terminar último en 2025 a ocupar ahora el quinto puesto provisional, lo que la obliga a bajar del 115% al 90% del uso permitido de túnel de viento.

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La aerodinámica es clave en el automovilismo y más en los monopostos como el caso de la F1. Incluso este año los autos tuvieron una reducción en los aditamentos y solo se permitieron los alerones móviles delanteros para complementar el trasero y poder tener una mejor entrada de aire, más tracción y por ende una mayor velocidad.

La reasignación se definió el 21 de junio, el lunes previo al Gran Premio de Austria, fecha en la que quedó fijada una clasificación intermedia del campeonato que sirve de base para repartir los hándicaps aerodinámicos de la segunda mitad del año, según informó el sitio especializado Motorsport. Ese sistema rige desde 2021 y reduce el margen de desarrollo de los equipos mejor ubicados, mientras amplía el de los que marchan más atrás.

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La columna de la izquierda indica el tiempo de desarrollo aerodinámico por equipo en porcentaje. La de la derecha señala las pruebas en el túnel de viento a partir del 1° de julio. (Crédito: Motorsport)

El esquema establece que las escuderías situadas entre el primero y el sexto lugar reciben un recorte. Las que están desde el octavo puesto en adelante obtienen un incremento, y solo el séptimo mantiene el 100% de asignación.

Con la tabla actual, Mercedes lidera el campeonato mundial y será el equipo con mayores limitaciones para desarrollar su auto en la segunda mitad de la temporada. En el extremo opuesto aparece Aston Martin, último en la clasificación y, por eso, el principal beneficiado por el reparto.

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Williams y Aston Martin figuran entre los equipos que más retrocedieron entre la clasificación final de 2025 y la utilizada ahora para recalcular el hándicap. La primera había cerrado la temporada pasada en el quinto puesto y hoy está octava; la segunda pasó del séptimo al décimo.

Esa caída en la tabla les otorga más margen de trabajo. Williams sube del 90% al 105%, mientras Aston Martin pasa del 100% al 115% de tiempo de desarrollo disponible.

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Alpine fue el equipo que más horas de desarrollo tuvo en 2025 por haber terminado último en el Campeonato Mundial de Constructores (REUTERS/Lisa Leutner)

También McLaren, vigente campeón del mundo de constructores, recibirá un alivio. Hasta ahora era el equipo con menor tiempo asignado, con 70%, pero al caer al tercer lugar podrá aumentar ese cupo hasta el 80%.

El cambio también alcanza a Red Bull, que dejó de ocupar la tercera plaza y ahora es cuarto. Esa variación le concede un incremento de cinco puntos porcentuales en su tiempo de desarrollo para la segunda parte del año.

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El caso más abrupto en sentido inverso es el de Alpine. El equipo francés había terminado último el campeonato anterior y por eso contaba con una de las mayores asignaciones posibles, pero su ascenso al quinto puesto provisional le quita una porción sustancial de ese beneficio.

Alpine viene de no sumar al menos un punto por primera vez en el presente ejercicio. Fue en Austria donde sus dos autos, el de Colapinto y de su compañero Pierre Gasly, no tuvieron una óptima puesta a punto y penaron con la adherencia al asfalto. En el caso del bonaerense, también penó con la falta de potencia. El tener menos horas de desarrollo en el aspecto aerodinámico puede ser un factor que incida en la segunda mitad de la temporada.

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Mercedes será el equipo que menos horas de desarrollo en el túnel de viento tendrá a partir de este miércoles (REUTERS/Lisa Leutner)

Entre los equipos que también mejoraron su posición aparecen Ferrari, que pasó del cuarto al segundo lugar; Mercedes, del segundo al primero; y Haas, del octavo al séptimo. En todos esos casos, el avance en el campeonato implica menos tiempo disponible para trabajo aerodinámico.

En tanto que Audi no tendrá cambios en su asignación. El constructor alemán heredó el cupo correspondiente al noveno puesto de Sauber y sigue ubicado en esa misma posición tras la primera mitad del año.

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Tampoco habrá nuevos valores para Racing Bulls ni para el debutante Cadillac. La próxima actualización de los hándicaps aerodinámicos se hará con la clasificación final del campeonato mundial de 2026, con fecha de corte el 31 de diciembre, y entrará en vigor el 1 de enero para la primera mitad de 2027.

Este fin de semana continuará la acción con la disputa de un clásico, el Gran Premio de Gran Bretaña, el único que siempre estuvo en los 77 campeonatos de la F1 y en el Autódromo de Silverstone, donde se corrió la primera carrera en la historia de la Máxima el 13 de mayo de 1950.

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