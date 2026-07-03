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La rabiosa reacción del periodista amigo de Cristiano Ronaldo cuando lo reemplazaron en el triunfo de Portugal: “¡No está ni cansado!”

Edu Aguirre relató el partido y se ofuscó cuando el entrenador Roberto Martínez decidió cambiarlo a diez minutos del final de la victoria ante Croacia por el Mundial 2026

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El periodista amigo de CR7 se mostró en desacuerdo con la decisión a diez minutos del epílogo del triunfo de Portugal ante Croacia

El malestar de Cristiano Ronaldo al salir del campo tiñó el agónico triunfo de Portugal ante Croacia en Toronto, por los 16avos de final del Mundial 2026. A 10 minutos del final, con el marcador todavía igualado en 1-1, el técnico Roberto Martínez decidió retirar a su capitán del campo (en su lugar ingresó Joao Neves). CR7 salió con el ceño fruncido y visible disgusto en el rostro, una reacción que no pasó inadvertida para las cámaras ni para el estadio, más allá de que saludó al entrenador y luego vibró con el increíble desenlace, que incluyó un gol anulado a los balcánicos en el minuto 113.

El episodio llegó minutos después de que el propio Ronaldo hubiera anotado el gol del empate, su primer tanto en una fase de eliminación directa en Copas del Mundo. Tras recibir el penal por un agarrón sobre Renato Veiga —revisado por el VAR—, el delantero ejecutó la pena máxima al centro del arco y estableció el 1-1, en respuesta al tanto de Ivan Perisic que había abierto el marcador al inicio del segundo tiempo.

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Ese gol cerró un capítulo pendiente en la carrera del portugués: después de 10 anotaciones en fases de grupos a lo largo de seis torneos, marcó por primera vez en instancia eliminatoria. Con ese tanto llegó a 11 goles en Mundiales y se convirtió en el único futbolista en anotar en seis ediciones distintas del torneo. Además, alcanzó las 26 presencias en citas mundialistas, solo por detrás de Lionel Messi (29).

Instantes antes de ese gol, el árbitro le había anulado otro tanto por posición adelantada, lo que sumó tensión a una tarde en la que Ronaldo buscó ser protagonista desde el primer minuto. Martínez, no obstante, optó por sacarlo a los 81 minutos, con el resultado aún sin definir.

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El momento de su salida generó el fastidio del atacante y también el de Edu Aguirre, periodista del envío español El Chiringuito y amigo íntimo del futbolista. Aguirre estaba al aire reaccionando en vivo al encuentro y relatando, cuando detectó que el ex Real Madrid iba a dejar el campo.

“Se va Cristiano. No quites a Cristiano en el minuto 80, tío. Ha cambiado a Cristiano Ronaldo. No sé, ¡no está ni cansado!. Ha tenido una y la ha clavado. Yo no le quito a Cristiano en un partido así, no le quito. A no ser que esté reventado, que no lo está”, bramó.

“Se prepara Cristiano, habla con el árbitro, respira Cristiano. Cristiano está para poner el empate, respira el mejor jugador de la historia. Le va a pegar Cristiano Ronaldo, vamos Cristiano, ¡gol! Gol de Cristiano, marca Portugal, marca Cristiano Ronaldo", relató la conquista de su amigo antes del suceso de la modificación.

Portugal terminó por sellar el 2-1 en tiempo de adición, con un gol agónico de Gonçalo Ramos que le dio el pase a octavos de final, donde se medirá ante España. El capitán luso, que no estuvo en cancha para ese momento decisivo, suma 974 goles oficiales en su carrera y se ubica a 26 de la barrera de los 1.000 tantos.

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