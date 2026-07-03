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La actitud de Cristiano Ronaldo con Luka Modric tras el triunfo de Portugal ante Croacia que dio la vuelta al mundo

Terminado el partido en el BMO Field de Toronto, CR7 atravesó el campo para buscar al mediocampista, que tenía la cabeza baja tras la eliminación. Las cámaras registraron el momento que recorrió todos los portales

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Terminado el partido entre Portugal y Croacia en el BMO Field de Toronto, con el resultado ya inamovible, Cristiano Ronaldo atravesó el campo para llegar hasta Luka Modrić. El croata tenía la cabeza baja. Lo que ocurrió después, con las cámaras del Mundial 2026 como testigos, fue una de las imágenes más comentadas de la jornada: un abrazo entre dos excompañeros del Real Madrid que podría ser el último de sus carreras a nivel de selecciones nacionales.

Antes incluso de que sonara el pitido inicial, la escena ya anticipaba lo que vendría. Ronaldo y Modrić se encontraron en el centro del campo a segundos de iniciar el partido y se saludaron con un abrazo, ante lo que el medio portugués describió como el duelo entre dos de las leyendas más longevas del fútbol mundial. Dos figuras que llegaban a Toronto con la certeza de que ese cruce, el primero entre ambos en una Copa del Mundo, sería presumiblemente el último en una competición de esta magnitud. Una era, llegando a su fin.

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El partido no fue sencillo para ninguno de los dos. Croacia se adelantó en el marcador con un tanto de Ivan Perišić, y Portugal tuvo que remar desde atrás. Ronaldo empató desde el punto penal en el minuto 67, en lo que fue su primer gol en la fase de eliminación directa de un Mundial, pero el seleccionador lo retiró del campo en el minuto 80, con el marcador aún igualado. CR7 no ocultó su disgusto al llegar al banco de suplentes.

Desde ahí, sin poder influir en el juego, vio cómo Gonçalo Ramos cabeceó un centro de Rafael Leão en el 90+3 para poner el 2-1. El VAR anuló luego un tanto de Joško Gvardiol que habría forzado la prórroga, y el árbitro pitó el final poco después.

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Ronaldo buscó a Modrić al término del partido en Toronto, el croata levantó la cabeza y los dos se fundieron en un abrazo (Reuters/Kevin Sousa)
Ronaldo buscó a Modrić al término del partido en Toronto, el croata levantó la cabeza y los dos se fundieron en un abrazo (Reuters/Kevin Sousa)

Fue entonces cuando Ronaldo buscó a Modrić. El portugués se acercó al capitán croata, que tenía la cabeza gacha tras la eliminación. Modrić la levantó, vio a su excompañero y los dos se fundieron en un abrazo.

Las cámaras registraron el momento en que ambos dialogaron durante varios minutos, según el contexto del encuentro recogido por los medios presentes en Toronto.

“Jugué muchos años con Modrić, es genial verlo todavía jugando al más alto nivel”, declaró Ronaldo a FOX Sports tras el partido. El portugués fue más allá y reveló el contenido de lo que le dijo al croata: “Le dije: felicidades Luka, buena suerte para el futuro de tu carrera”, según la misma fuente.

Las palabras de Ronaldo tienen un peso específico que el contexto del partido amplifica. Modrić, de 40 años, disputó su quinta Copa del Mundo en Croacia, y la derrota ante Portugal cierra, muy posiblemente, su trayectoria con la selección.

Antes del pitido inicial, Ronaldo y Modrić ya se habían saludado en el centro del campo con un abrazo, en lo que fue su primer cruce en un Mundial (Reuters/John E Sokolowski)
Antes del pitido inicial, Ronaldo y Modrić ya se habían saludado en el centro del campo con un abrazo, en lo que fue su primer cruce en un Mundial (Reuters/John E Sokolowski)

El centrocampista había llevado a su país a la final del Mundial de 2018 y al tercer puesto en 2022, pero esta vez no hubo margen para otra gesta.

Ronaldo y Modrić compartieron vestuario en el Real Madrid durante años, una etapa que el propio portugués evocó en sus declaraciones a FOX Sports al referirse a los “muchos años” que jugaron juntos.

Ese vínculo entre los dos, forjado en el club madrileño, dotó al duelo de Toronto de una carga que trascendió el resultado.

Con la victoria, Portugal avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a España.

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1

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