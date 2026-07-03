Mónica Ayos y Diego Olivera visitaron a Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: “La mejor pareja de actores argentinos”

Los actores argentinos, que desde hace más de dos décadas se instalaron entre Miami y México, dijeron presente junto a su hija Victoria en el piso del programa (Video: Infobae Mundial)

Mónica Ayos y Diego Olivera se presentaron ante las cámaras de Infobae Mundial junto a su hija Victoria, y el encuentro con Marcelo Tinelli derivó en un intercambio de bromas, confesiones y anécdotas que dejó en evidencia la complicidad de años entre el conductor y la pareja de actores más querida de la comunidad argentina en el exterior. Los tres llegaron a los estudios con la energía de quienes se reencuentran después de un tiempo, y la conversación no tardó en tomar el tono descontracturado que caracteriza a este tipo de visitas.

Tinelli los recibió con su estilo habitual. “Ya tenemos la mejor pareja de actores argentinos”, dijo al presentarlos, antes de destacar que los considera “embajadores argentinos” por la imagen que proyectan desde el exterior. Ayos, que no pudo disimular la risa apenas tomó el micrófono, lo resumió en pocas palabras: “Vos agarrás el micrófono y yo ya me río”.

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La primera en llamar la atención fue Victoria, quien al saludar al conductor soltó un “¿cómo estás tú?” con acento marcadamente neutro. Tinelli no lo dejó pasar. “¿Por qué hablás así?”, le preguntó, y la joven explicó que vivió en México desde los seis años y que cuando se pone nerviosa el acento mexicano se le escapa sin querer. “Cuando me pongo nerviosa, hablo muy neutro”, admitió Victoria, antes de ofrecer hacer el “switch” al argentino si el conductor lo prefería. El intercambio arrancó las primeras carcajadas del set.

Marcelo Tinelli definió a Mónica Ayos y Diego Olivera como embajadores argentinos por su proyección desde Miami y México

Pero fue Olivera quien llevó el contrapunto más lejos. Cuando Tinelli afirmó que siempre disfruta verlos en las telenovelas, el actor lo desafió en el acto: “¿Viste las novelas mías? Contame algún capítulo”. El conductor esquivó la pregunta con evasivas, lo que le valió una respuesta directa de Olivera: “Boludo, yo te veo a vos. Te veo con El Oso Arturo. Contame una novela”. Tinelli intentó defenderse recordando que ese programa era de hace dos décadas, pero Olivera no cedió: “Hablame del capítulo 40 que hice hace dos novelas atrás”. La tensión cómica se resolvió con un “te quiero” mutuo que cerró el round sin ganadores.

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En un momento más serio, Olivera habló de su presente profesional. Contó que acaba de terminar el rodaje de Corazón de oro, una telenovela de Univisión que se estrena el 14 de julio en Estados Unidos. Su papel es el de antagonista principal. “Soy el villano número uno. Malo, malo”, describió con evidente satisfacción. Y agregó que atraviesa un período de trabajo sostenido: “Tuve una continuidad de laburo impresionante”, dijo, al tiempo que confirmó que lleva veinte años instalado entre México y Miami sin interrupciones en su carrera.

Diego Olivera desafió a Marcelo Tinelli a recordar sus telenovelas y el cruce derivó en un intercambio de bromas en Infobae Mundial

Ayos, por su parte, reveló un dato que Tinelli aprovechó de inmediato: la pareja tiene en Miami un camión de exteriores equipado para hacer streaming. La actriz explicó que la idea fue de Olivera y que ambos lo usaron durante un tiempo, aunque las temporadas de grabación en México los obligaron a pausar el proyecto. “Si tenés un permiso, podés pararte en cualquier lado”, detalló sobre el funcionamiento del dispositivo. Tinelli, que llegó a Miami para la cobertura del Mundial, se mostró interesado en las posibilidades que ofrecía el equipo para transmitir desde la calle. “Si necesitabas tener gente en la calle, lo tenés. El camión está equipadísimo”, dijo Ayos.

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“Es divertido. Nos cagamos de risa con el dispositivo ese. Nos divertimos un tiempo. Pasa que hay que dedicarle tiempo”, completó el actor. La aclaración llegó como respuesta implícita a la pregunta de por qué no continuaron con el proyecto: las grabaciones en México siempre terminan por imponerse.

El conductor también sacó a relucir la conexión emocional que la pareja mantiene con la comunidad argentina en el exterior. Olivera fue directo al respecto: “Tenemos un ligue con Argentina fuerte, así que es obvio que vamos a estar siempre cerca de todo lo que hagas vos, lo que hagan muchos argentinos”. Tinelli coincidió y señaló que esa presencia constante es, precisamente, lo que les genera tanto afecto entre los compatriotas que viven fuera del país.

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Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, Marcelo Sottile, Benito y Yiyo Garcilazo.