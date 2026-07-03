8 trabajos flexibles para jubilados que buscan actividad

Los trabajos flexibles para jubilados ayudan a sostener la rutina, ampliar la vida social y mantener un sentido de propósito tras el retiro (Créditos: Freepik)

Los trabajos flexibles para jubilados pueden convertirse en una forma de sostener la rutina, ampliar la vida social y recuperar un sentido de propósito sin necesidad de un título universitario. De acuerdo con la revista Parade, existen diversas alternativas para que personas retiradas con motivación para continuar en actividad puedan aprovechar su experiencia, estructurar su tiempo y mantenerse conectadas con otros.

Retomar un trabajo en esta etapa puede responder al deseo de ordenar el día, ampliar el círculo social o simplemente evitar el aburrimiento. Una encuesta de AARP realizada este año encontró que el 7% de los jubilados consultados volvió a la fuerza laboral: aunque una parte lo hizo por razones económicas, el 15% reconoció que el motor fue el aburrimiento, un dato que revela cuánto puede pesar la búsqueda de actividad y propósito en esa decisión.

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Según la revista, cualquiera que sea el motivo para volver a trabajar, la decisión abre la puerta a hacer algo por elección propia, en un contexto donde muchos empleadores buscan activamente perfiles con experiencia sin exigir títulos universitarios.

8 opciones de trabajo para jubilados activos

Tutor u orientador académico

La tutoría y la orientación académica son una opción accesible para cualquier jubilado con conocimientos sólidos en algún área, sin importar si tuvo o no una carrera docente formal. Se trata de una actividad que no exige esfuerzo físico elevado, lo que facilita sostenerla a largo plazo sin que resulte desgastante.

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Su principal ventaja es que permite poner en valor la experiencia acumulada a lo largo de años. Quien elige este camino no aprende un oficio nuevo desde cero, sino que convierte lo que ya sabe en una herramienta útil para otros, lo que puede resultar especialmente gratificante.

La tutoría y la orientación académica permiten a jubilados aprovechar su experiencia en una actividad de bajo esfuerzo físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guía turístico o de museo

El trabajo de guía turístico o de museo consiste en acompañar y orientar a visitantes, con la tarea de compartir conocimientos sobre lugares, colecciones o patrimonio cultural. Es una actividad de baja tensión, ideal para personas sociables que disfrutan del contacto con públicos diversos y de hablar sobre temas que dominan y les apasionan.

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En algunos casos exige autorizaciones, sobre todo si el espacio recibe escuelas o grupos de niños. La revista recomienda comprobar si la empresa cubre ese trámite o si el trabajador debe gestionarlo por su cuenta antes de aceptar el puesto.

El trabajo de guía turístico o de museo ofrece contacto social y puede exigir autorizaciones según el tipo de visitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asistente de biblioteca

El asistente de biblioteca colabora en la organización, atención y dinamización de estos espacios culturales, que concentran actividad y personas de manera constante. Es una tarea que combina el contacto con libros, el movimiento dentro del espacio y el trato cotidiano con el público, por lo que encaja especialmente bien con quienes buscan mayor interacción social en su rutina.

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Además, quienes lleguen con propuestas concretas, como la organización de programas para adolescentes después de clases o actividades familiares de fin de semana, pueden mejorar sus posibilidades de conseguir el puesto.

El asistente de biblioteca combina organización, atención al público y propuestas culturales para sumar interacción social en la rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidador de mascotas o viviendas

El cuidado de mascotas o viviendas implica atender animales o propiedades mientras sus dueños están ausentes, ya sea por viajes u otras razones. Es una opción que ofrece una flexibilidad poco común: permite quedarse en la propia ciudad o aceptar traslados según la preferencia y disponibilidad de cada persona.

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Quienes disfrutan de los animales o simplemente de estar en entornos distintos pueden encontrar en esta actividad una forma liviana y agradable de ocupar el tiempo. Para mayor seguridad, lo ideal es recurrir a sitios verificados que den protección tanto a quien contrata como a quien acepta el trabajo.

El cuidado de mascotas o viviendas permite quedarse en la propia ciudad o aceptar traslados, con flexibilidad para adaptarse a la disponibilidad de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paseador de perros

El paseo de perros es una actividad que no requiere formación específica ni experiencia previa en el rubro. A diferencia del cuidado de mascotas, suma un componente físico a la rutina diaria y resulta especialmente adecuada para quienes buscan más movimiento y aire libre en su día a día.

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Recurrir a portales y canales especializados facilita la búsqueda de clientes y permite construir una cartera de manera gradual, adaptada al ritmo que cada persona prefiera.

El paseo de perros suma actividad física a la rutina diaria y no requiere formación específica ni experiencia previa en el rubro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conductor de autobús escolar

Conducir un autobús escolar implica trasladar estudiantes hacia y desde sus establecimientos educativos en horarios fijos, generalmente en los extremos de la jornada. El puesto se adapta bien a personas madrugadoras o a quienes prefieren trabajar solo durante una parte del año, ya que su estructura de horarios parciales lo convierte en una alternativa ordenada para quienes quieren mantener una rutina sin que esta ocupe toda la jornada.

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Vale tener en cuenta que el puesto puede requerir una licencia adicional, por lo que conviene verificar si el distrito escolar asume ese costo antes de iniciar el proceso.

Conducir un autobús escolar se adapta a personas madrugadoras o a quienes prefieren trabajar solo una parte del año, con horarios parciales y rutina ordenada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención al cliente a distancia

La atención al cliente a distancia consiste en asistir a usuarios o consumidores a través de canales digitales o telefónicos desde el propio hogar, sin necesidad de desplazarse. Está pensada para quienes tienen manejo de computadora y valoran la comodidad de trabajar desde casa, al tiempo que mantienen el contacto con otras personas.

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La modalidad a tiempo parcial la hace compatible con otras actividades o compromisos personales, y su flexibilidad horaria permite organizar la jornada según las preferencias propias y ajustar la dedicación en función del momento vital de cada persona.

La atención al cliente a distancia permite trabajar desde casa a tiempo parcial y mantener el contacto con otras personas sin necesidad de desplazarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparador de impuestos

La preparación de impuestos es una tarea que consiste en asistir a personas o empresas en la confección y presentación de sus declaraciones fiscales, y puede ejercerse de forma independiente o a través de un servicio especializado. Eso da margen para elegir el nivel de compromiso deseado y no requiere disponibilidad durante todo el año, ya que la actividad se concentra en períodos específicos del calendario fiscal.

Ese carácter estacional es, precisamente, uno de sus atractivos: permite trabajar de forma intensa durante una temporada concreta y disponer del resto del año con plena libertad, sin ataduras de largo plazo.

La preparación de impuestos puede ejercerse de forma independiente o a través de un servicio especializado, con actividad concentrada en períodos específicos del calendario fiscal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones ante fraudes en la búsqueda de empleo

AARP sostuvo que los fraudes laborales aumentaron de forma marcada en 2026 con el uso de inteligencia artificial. La recomendación central es no pagar nunca para recibir un trabajo. Si un empleador pide dinero para una autorización o una licencia comercial en una oficina certificada, la operación puede ser confiable, pero aun así conviene verificarla.

Antes de entregar dinero para cualquier trámite vinculado con un empleo, lo recomendable es cruzar la información con el sitio oficial de la empresa y consultar fuentes independientes que permitan confirmar su legitimidad.