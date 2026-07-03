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Trump afirmó que Irán aceptó “prácticamente todo” lo que Estados Unidos exige para un acuerdo sobre su programa nuclear

Además, el mandatario estadounidense precisó que ambas partes siguen ”negociando" después del entendimiento preliminar alcanzado el mes pasado para avanzar en un acuerdo

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Trump afirmó que Irán aceptó “prácticamente todo” lo que Estados Unidos exige para un acuerdo sobre su programa nuclear (EP)
Trump afirmó que Irán aceptó “prácticamente todo” lo que Estados Unidos exige para un acuerdo sobre su programa nuclear (EP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Irán aceptó “prácticamente todo” lo que Washington considera necesario en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y confirmó que las conversaciones entre ambos países continúan tras el acuerdo preliminar alcanzado el 18 de junio.

"Creo que han aceptado prácticamente todo lo que necesitamos“, expresó Trump en una entrevista con CNBC. Además, precisó que ambas partes siguen ”negociando" después del entendimiento preliminar alcanzado el mes pasado para avanzar en un acuerdo.

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El mandatario estadounidense sostuvo que el conflicto con Irán "no es una guerra per se“, sino que consiste en ”desarmar nuclearmente" a la República Islámica. “No se puede permitir que tengan un arma nuclear”, afirmó.

Trump también aseguró que Estados Unidos "desmanteló" a las Fuerzas Armadas iraníes y sostuvo que el país "no tiene Armada, ni fuerza aérea, ni radares“. Asimismo, declaró que ”todos" los líderes iraníes "están muertos“.

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El presidente remarcó que no busca "un cambio de régimen“, sino impedir que Irán obtenga armamento nuclear. “No puedan tener armas nucleares”, señaló, y agregó que Washington mantiene una buena relación con la actual conducción iraní porque considera que "son mucho más racionales“.

Consultado sobre el bloqueo impuesto anteriormente a Irán, Trump sostuvo que "no era un bloqueo“, sino ”un muro de acero" y afirmó que "ni un solo barco logró llegar a Irán“.

El presidente remarcó que no busca "un cambio de régimen“, sino impedir que Irán obtenga armamento nuclear (REUTERS)
El presidente remarcó que no busca "un cambio de régimen“, sino impedir que Irán obtenga armamento nuclear (REUTERS)

Además, indicó que Irán enfrenta "una inflación del 300%" y agregó: “Vamos a quedarnos con parte de ese dinero y se lo vamos a comprar a ellos. Necesitan comida, maíz, trigo y soja, y vamos a hacer que sean exclusivamente nuestros agricultores estadounidenses quienes se lo proporcionen. Suponiendo que lleguemos a la posición a la que deberíamos llegar. Creo que lo conseguiremos“.

El mandatario también afirmó que Irán "perdió su fuerza y bravuconería“.

En la última semana, las autoridades iraníes reclamaron el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo preliminar, mientras la administración estadounidense insistió en mantener encuentros con representantes iraníes en Doha, Qatar.

El entendimiento también enfrenta dificultades por la situación en Líbano. Israel reiteró que no retirará sus tropas del sur del país ni pondrá fin a sus operaciones militares contra el grupo terrorista Hezbollah, mientras Irán sostiene que el acuerdo con Washington también contempla el respeto a la soberanía y la integridad territorial libanesas.

En paralelo a las declaraciones de Trump, Irán y Naciones Unidas analizaron este jueves los avances de las negociaciones entre Teherán y Washington. El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a ambas partes a mantener el diálogo y avanzar en el cumplimiento del memorando de entendimiento.

El secretario general de la ONU, António Guterres (REUTERS)
El secretario general de la ONU, António Guterres (REUTERS)

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, informó a través de sus redes sociales que mantuvo una conversación telefónica con Guterres. Según explicó, ambos abordaron “la situación en el estrecho de Ormuz, el proceso de implementación” del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, además de los “últimos avances relacionados con las negociaciones”.

Por su parte, Guterres celebró la “reanudación del diálogo” entre Washington y Teherán e instó a las dos partes a “mantener el compromiso para avanzar” en el cumplimiento de los 14 puntos del memorando, según informó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, durante una conferencia de prensa.

(Con información de Europa Press)

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