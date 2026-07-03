El contraataque de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años”

Mauro Icardi reavivó el cruce con Yanina Latorre con una historia de Instagram en la que la descalificó y cuestionó su fama

Mauro Icardi volvió a encender la guerra con Yanina Latorre este jueves con una historia de Instagram que combinó sus estadísticas futbolísticas y una frase que no dejó lugar a dudas: “Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años. Sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas”. La conductora de SQP (América TV) no tardó en responder con una ráfaga de historias que escaló el cruce a un nivel inédito.

El origen de la disputa se remonta a las revelaciones que Latorre hizo al aire sobre una supuesta crisis entre el futbolista y la China Suárez, tras asegurar que ella habría descubierto conversaciones de su pareja con Ekaterina Ojeda, una joven vinculada a Icardi por rumores que surgieron después de un episodio en el boliche Tequila, sobre la Costanera. Icardi y Suárez desmintieron la separación con un video conjunto, pero el futbolista decidió ir más allá y le dedicó a Latorre una imagen editada con inteligencia artificial donde la mostraba vestida de payaso. Luego subió un video de 2017, rescatado de los archivos, en el que la conductora aparecía llorando durante el Bailando, en plena crisis por la infidelidad de Diego Latorre.

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En medio de la pelea, Mauro Icardi exhibió su palmarés con estadísticas de su carrera en Sampdoria, Inter, PSG, Galatasaray y la Selección Argentina

Latorre respondió desde sus redes sin filtro: “Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mías, editarlas y subirlas”, escribió. Después sumó: “Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro”. En el programa prometió continuar el ida y vuelta y lanzó la advertencia que más resonó en el ambiente: “Fuiste muy cornudo. Y ojo con la China, nunca se sabe”.

Fue en ese contexto donde Icardi tomó la decisión de exhibir su palmarés. La historia que publicó incluía una infografía con su carrera club por club (Sampdoria, Inter de Milán, Paris Saint-Germain, Galatasaray y la Selección Argentina) con totales que hablan por sí solos: 484 partidos, 252 goles y 76 asistencias. El texto que acompañó la imagen fue directo al hueso: “Pensar que hay periodistas serios que se preparan toda su vida. Qué distorsionada está la sociedad”. La publicación fue captada y reposteada por la propia Latorre con el epígrafe “Mauro subió otra historia”.

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Yanina Latorre respondió en redes que Mauro Icardi le dedicó varias historias y lo acusó de no tener otra ocupación

La conductora no se quedó callada. Con una cadena de historias en fondo negro, desmontó el argumento uno por uno. “Lo bueno es que hoy le di una ocupación a Maurito: edita mis fotos, googlea videos míos llorando y los sube”, escribió, restándole peso a la ofensiva del delantero. En otra historia apuntó directo: “Mauro es tan groso, tan crack, tan exitoso que si entrás a su cuenta, tiene 3 historias dedicadas a mí. A una pobre mujer que es nadie”. La ironía fue la herramienta que eligió para cada golpe.

La pelea en redes escaló después de que el delantero compartiera una imagen intervenida y un clip de archivo, y ella redoblara la apuesta con mensajes picantes en televisión y en Instagram

Latorre también recogió el guante del insulto. Ante el uso reiterado de la palabra “cornuda”, respondió con distancia: “Igual, qué poco tienen para decir de mí, ¿no? Sean más originales, que el ‘cornuda’ no es un insulto”. Luego fue por más: “Andá a laburar o cuidar a tu papá, Maurito”. Y cerró con una frase que mezcló el sarcasmo con una referencia directa al episodio en el boliche: “Termino de cenar y te contesto, Mau. ¿O te vas a boludear a Tequila?”.

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Yanina Latorre respondió en Instagram y en SQP con ironías, cuestionó que Mauro Icardi le dedicara varias historias y lanzó nuevas acusaciones

Las historias de Latorre también incluyeron una mención que subió la temperatura del cruce: “Y si no, podés seguir matando animalitos indefensos, pollerudo. Y sí, @mauroicardi, sos patético”. Antes de eso, con una sola frase, había dado su diagnóstico sobre el estado anímico del futbolista: “Parece que le entró la ‘balubi’”.

El trasfondo del conflicto involucra a más personas. Eka confirmó en televisión que alguien del entorno del futbolista le facilitó su número y que Icardi intentó contactarla tras aquella noche en Tequila, donde incluso la habría tomado de la cintura.

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