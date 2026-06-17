Generación Silver

Vida rural y relaciones humanas: ¿la receta para vivir 100 años?

Las llamadas zonas azules siguen concentrando la atención de los científicos que buscan identificar los factores que convierten a estas regiones en referentes de longevidad mundial

Guardar
Google icon
Ilustración rural con personas mayores diversas jardineando, haciendo yoga, caminando, charlando y cocinando. Casas, montañas y árboles bajo cielo azul.
Las zonas azules concentran el interés sobre la longevidad porque registran una esperanza de vida más alta y una mayor presencia de personas de más de 100 años con buen estado de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivir más años y hacerlo con calidad es el eje central del concepto de longevidad, ampliamente abordado en el análisis de Filippo Ongaro para la revista Men’s Health.

Las llamadas zonas azules concentran la atención de la comunidad científica, ya que en estos territorios la esperanza de vida es más alta y abundan los habitantes que superan los 100 años en buen estado de salud. Se trata de regiones como Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Península de Nicoya (Costa Rica), Icaria (Grecia) y Loma Linda (California, Estados Unidos), que destacan por la longevidad y el bienestar sostenido de sus pobladores.

PUBLICIDAD

Qué son las zonas azules y qué explican sobre la longevidad

El secreto de la longevidad radica en “vivir muchos años sí, pero con una calidad de vida sobresaliente”. En estas zonas azules, la vida rural y las relaciones personales saludables son esenciales. El artículo recoge que, según un estudio de la Universidad de Harvard citado por Ongaro, “la calidad de tus relaciones a los cincuenta años es el factor más predictivo para tu salud a los ochenta. Más predictivo que la presión de sangre incluso o el colesterol”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Men’s Health destacó que la longevidad no solo implica vivir más años, sino mantener calidad de vida durante la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de las zonas azules no solo despierta interés académico, sino también cierta publicidad y mitificación. El especialista señala que hay modelos prácticos de longevidad más allá de estas regiones, y destaca que “hay aspectos transversales a todas las zonas azules, como la vida rural, la vida en los pueblos”. Este enfoque subraya que la longevidad no solo se mide por la cantidad de años, sino por la capacidad de mantener una salud durante la vejez.

PUBLICIDAD

La experiencia de Filippo Ongaro en longevidad

Ongaro da prioridad a la nutrición como el factor más relevante para una vida longeva y saludable, aunque no detalla un tipo de alimentación concreto con listas de alimentos o dietas específicas. Su consejo principal es que “lo que comes es clave”, y subraya la magnitud de la alimentación a lo largo de la vida: “en una vida de unos 80 años, comemos alrededor de 30 toneladas de comida”. El ranking de prioridades, según su enfoque, es: primero la nutrición, luego el ejercicio, el manejo del estrés y después el sueño.

Mesa de madera rústica con kéfir, salmón ahumado, pan artesanal y frascos de vegetales fermentados como chucrut, zanahorias, pepinillos y kimchi, además de arenques y salsas.
La experiencia de Filippo Ongaro en la Agencia Espacial Europea reforzó su enfoque de longevidad basado en nutrición, ejercicio y manejo del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, en una evaluación personalizada, sugiere como recomendación concreta “consumir más probióticos” y destaca la importancia de cubrir necesidades de proteínas y vitaminas, aunque no especifica cantidades ni fuentes. El mensaje central es que prestar atención a la calidad y cantidad de lo que se consume resulta determinante en la longevidad y el bienestar.

Los factores clave para una vida longeva

Ongaro establece un orden de prioridades para quienes buscan una vida longeva y de calidad. “Lo que comes es clave. La gente se olvida que en una vida de unos 80 años, comemos alrededor de 30 toneladas de comida. Para mí, el ranking sería primero la nutrición, luego el ejercicio, el manejo del estrés y luego el sueño. Y luego está el tema de las emociones, las relaciones, la actitud ante la vida... Pero creo que la parte más importante es realmente lo que llamamos cerrar el espacio de comportamiento de valor”.

El médico enfatiza la dificultad de transformar el conocimiento en acción: “Todos saben el valor de la salud, pero no pueden traducirlo en acciones reales día tras día. Y ese es el problema más grande que tenemos en toda nuestra sociedad, y por lo que los sistemas de salud están colapsando en todos lados. Tanta mala salud ya es insostenible y tenemos la responsabilidad de cuidarnos, por el bien de todos”.

Collage ilustrativo: hombre mayor en bicicleta, mujer mayor comiendo pescado y verduras, y hombre mayor despertando en la cama.
Ongaro ubicó a la nutrición como la primera prioridad para una vida longeva, seguida por el ejercicio, el manejo del estrés y el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del sueño y los ritmos circadianos

Según explicó en el reportaje: “Dormir es un proceso activo y pasan muchas cosas cuando duermes, ya que estás reparando células. Dormir es absolutamente fundamental, somos una sociedad deprimida por dormir poco y mal. La mayoría de las personas no duermen lo suficientemente, y eso impide la producción de hormonas. Hay ciertas hormonas que se producen solamente durante la noche cuando duermes. Y hay que respetar los ritmos circadianos, es decir, dormirse cuando se va el sol y levantarse cuando sale”.

Este párrafo resume de manera directa por qué el sueño es considerado por Ongaro un pilar de la salud: dormir lo suficiente no solo permite la reparación celular, sino que interviene en la producción hormonal y el equilibrio del organismo.

Ilustración de una persona durmiendo bajo una manta, con un corazón humano iluminado y líneas de electrocardiograma brillantes, y rayos eléctricos. Fondo pastel.
El especialista afirmó que dormir y respetar los ritmos circadianos resulta fundamental para la reparación celular, la producción hormonal y la salud integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los errores habituales y las recomendaciones

El artículo concluye resaltando la percepción de Ongaro sobre los principales errores sociales respecto a la salud: “El problema central es que pensamos en la salud solo cuando la perdemos. Somos muy banales con la salud y no la cuidamos en el día a día hasta que enfermamos. ¿Bebemos la suficiente agua al día? ¿Comemos las suficientes proteínas? Tengo la impresión de que todo el mundo está buscando una especie de pila de milagros para salvarse y obviar que están haciendo las cosas mal. Lo dejamos todo siempre para mañana y mañana puede ser tarde...”.

En la evaluación personalizada de longevidad realizada al periodista, Ongaro detectó “cierta fragilidad de mis huesos y tendencia futura a la osteoporosis, además de un sistema inmunológico débil por momentos, y un déficit de vitaminas A tres y D”. Como recomendación concreta, sugirió “consumir más probióticos”.

Temas Relacionados

LongevidadNutriciónSueñoBienestarSaludDescansoEnvejecimiento SaludableZonas AzulesMagazinesNewsroom BUEgeneracion-silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cerebro humano puede fortalecerse hasta los 90 años, según un estudio de la Universidad de Texas

La investigación llevada a cabo en Dallas, demostró que la capacidad cerebral puede incrementarse en adultos mayores a través de ejercicios cognitivos diarios

El cerebro humano puede fortalecerse hasta los 90 años, según un estudio de la Universidad de Texas

Combinación de frío, menor movimiento y comidas “más pesadas”: claves de una dieta saludable para los silvers en invierno

Una serie de factores transforma los hábitos cotidianos al bajar la temperatura y surge la duda sobre cuánto inciden en el bienestar general y el peso corporal

Combinación de frío, menor movimiento y comidas “más pesadas”: claves de una dieta saludable para los silvers en invierno

“Una de cada dos personas que hoy tienen 60 años vivirá hasta los 90 o pasará de los 90”

El pronóstico es del divulgador científico español Pere Estupinyà, que aconseja entonces “no pensar ni actuar en función de cuántos años tienes, sino de cuántos calculas que te quedan” y afirma que, “si te preparas, puede ser la mejor etapa de tu vida”

“Una de cada dos personas que hoy tienen 60 años vivirá hasta los 90 o pasará de los 90”

Qué obstáculos enfrentan las personas mayores al pedir soporte digital en teléfonos y tabletas, según una investigación de la Universidad de Illinois

El trabajo identificó cuatro patrones reiterados al explicar fallas y mostró por qué ese modo de relatar complica hallar una salida útil

Qué obstáculos enfrentan las personas mayores al pedir soporte digital en teléfonos y tabletas, según una investigación de la Universidad de Illinois

Uno de cada 4 adultos mayores en el mundo sufre maltratos o abusos: cuáles son las señales que no deben ignorarse

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, un estudio con datos de más de 776.000 personas en 35 países muestra que situaciones de insultos, negligencia o robo son mucho más habituales de lo que cualquiera imagina

Uno de cada 4 adultos mayores en el mundo sufre maltratos o abusos: cuáles son las señales que no deben ignorarse

DEPORTES

Messi explicó sobre por qué lloró en el primer gol y reveló quién es el histórico deportista que lo inspira

Messi explicó sobre por qué lloró en el primer gol y reveló quién es el histórico deportista que lo inspira

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Las perlitas del debut de Argentina en el Mundial: del gesto de Messi con Agüero a la reacción de Scaloni en los goles

Con un show de Messi, Argentina jugó como campeón y venció 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial

Qué necesita Argentina para clasificarse a los 16avos de final del Mundial 2026 tras la goleada ante Argelia

TELESHOW

Muriel López Benítez, la mujer de Lisandro Martínez, contó su cábala para los partidos de Argentina: “Siempre nerviosa”

Muriel López Benítez, la mujer de Lisandro Martínez, contó su cábala para los partidos de Argentina: “Siempre nerviosa”

Así vivieron los famosos el triunfo de Argentina frente a Argelia en el Mundial

El insólito blooper de Marley al revelar el romance de Ian Lucas en vivo: “Era secreto”

Nazarena Vélez explicó por qué evitó cruzarse con Flor de la V: “Le cree a todas las mujeres menos a mi hija”

Ángela Torres palpitó su debut como jurado en Popstars: “No lo puedo creer”

INFOBAE AMÉRICA

La nueva piel del puente más antiguo de París y el giro del arte urbano, de la subversión al espectáculo

La nueva piel del puente más antiguo de París y el giro del arte urbano, de la subversión al espectáculo

Desde adentro, alguien cuenta la etapa más tensa de la historia entre Canadá y Estados Unidos

Autoridades de desarrollo social atienden más de 1,600 casos de adultos mayores maltratados en Panamá

El Congreso de Guatemala pidió al gobierno declarar lesiva la adjudicación de la frecuencia 5G en el país

Honduras: salud investiga posible primera muerte por dengue mientras casos sospechosos rozan los 4 mil