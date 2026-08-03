Crisis en Cuba: la isla sufrió un nuevo apagón nacional y ya acumula seis colapsos de su sistema eléctrico en 2026

Personas caminan por una calle sin electricidad, en La Habana (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Guardar

Cuba sufrió el domingo por la noche un nuevo apagón nacional después de que el Sistema Eléctrico Nacional registró una “desconexión total”, según informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE). El colapso dejó sin suministro a gran parte del país, incluida La Habana, y marcó el sexto apagón generalizado de la isla en lo que va de 2026.

La interrupción ocurrió apenas 24 horas después de otro incidente que dejó sin electricidad a cinco de las 15 provincias cubanas. Desde finales de 2024, el país acumuló 11 colapsos masivos de su red eléctrica.

La Unión Eléctrica comunicó a través de sus redes sociales que ocurrió una “desconexión total” del Sistema Eléctrico Nacional. El Ministerio de Energía informó que “se estaban aplicando los protocolos para reactivar la red”, con el objetivo de restablecer el suministro en todo el territorio.

PUBLICIDAD

El corte sorprendió a miles de personas en La Habana, donde numerosos residentes permanecían en las calles para aliviar las altas temperaturas del verano cuando la electricidad se interrumpió de forma repentina. La falta de suministro volvió a afectar el funcionamiento cotidiano de hogares, comercios y servicios básicos.

La crisis energética cubana se prolonga desde hace varios años y responde a las limitaciones estructurales del sistema eléctrico. Las siete centrales termoeléctricas que sostienen la mayor parte de la generación nacional superan los 40 años de funcionamiento y presentan distintos niveles de deterioro.

La interrupción ocurrió apenas 24 horas después de otro incidente que dejó sin electricidad a cinco de las 15 provincias cubanas (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

A esa situación se suma la escasez de combustible disponible para alimentar las plantas generadoras. Según las autoridades del régimen cubano, el embargo energético de Estados Unidos limitó el acceso regular a los suministros necesarios para mantener la producción eléctrica.

PUBLICIDAD

Washington autorizó este año la llegada de un único petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo, que arribó a la isla en marzo. Sin embargo, esas reservas ya se agotaron, según la información oficial.

Además del bloqueo petrolero, la administración del presidente Donald Trump intensificó las sanciones contra empresas estatales cubanas, una medida que provocó que varias compañías extranjeras suspendieran sus operaciones en la isla, de acuerdo con el régimen cubano.

La Habana sostiene que las sanciones estadounidenses representan el principal factor detrás del deterioro del sistema eléctrico. En cambio, Estados Unidos atribuye la crisis energética a problemas de gestión económica interna y al estado de la infraestructura del país.

PUBLICIDAD

Los cortes de electricidad también afectan otros servicios esenciales. Cada interrupción reduce el suministro de agua potable debido a la paralización de los sistemas de bombeo y deja sin funcionamiento ventiladores y equipos de refrigeración en medio del verano caribeño.

La reiteración de estos episodios alteró la rutina de millones de cubanos. Las interrupciones prolongadas del servicio dificultan la conservación de alimentos, limitan la actividad comercial y afectan el funcionamiento de hospitales, escuelas y otras instalaciones que dependen del suministro eléctrico continuo.

Cada interrupción reduce el suministro de agua potable debido a la paralización de los sistemas de bombeo y deja sin funcionamiento ventiladores y equipos de refrigeración en medio del verano caribeño (AP Foto/Ramón Espinosa)

Con una población cercana a los 9,4 millones de habitantes, Cuba enfrenta uno de los períodos más complejos para su sistema energético. Los seis apagones nacionales registrados desde enero reflejan la fragilidad de una infraestructura que también sufrió cinco colapsos generalizados entre finales de 2024 y el cierre de 2025.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, el régimen cubano impulsó una serie de reformas de libre mercado con el objetivo de fortalecer la economía y generar nuevas fuentes de ingresos que permitan atender las dificultades estructurales del país. Mientras tanto, las autoridades energéticas trabajan para restablecer el servicio tras un nuevo colapso que volvió a dejar a la isla completamente a oscuras.

(Con información de AFP)