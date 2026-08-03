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Se reactiva el Senado: audiencias por jueces, inicio del Súper RIGI y día “D” para una ley mileísta

Tras dos semanas de receso, el oficialismo intentará avanzar con postulaciones judiciales y beneficios para grandes inversiones. Jueves de recinto para propiedad privada, tras un cuarto intermedio y un festín de borradores extra. Dudas por votos y marcha al Congreso

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires, Argentina.-
El pleno de la Cámara alta durante una sesión realizada el mes pasado (Fotos: Prensa Senado)
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Tras el clásico receso invernal que suele regalarse el Congreso, el Senado retomará su actividad con una agenda abultada: habrá dos jornadas de audiencias para analizar pliegos judiciales; el oficialismo intentará avanzar -cautela dialoguista- con el Súper RIGI para grandes inversiones, un texto ya aprobado por Diputados; y el jueves se reanudará la sesión que quedó con cuarto intermedio en la que se definirá la ley de propiedad privada, una iniciativa ya muy manoseada y con al menos 16 borradores extra, pese a contar con un dictamen de mayoría firmado en mayo pasado.

El puntapié lo dará la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto. Desde las 14 de mañana expondrán 12 postulantes a ocupar sitiales en diversos puntos del país, algo que interesa a legisladores aliados que se mostraban preocupados por las dilaciones en relación con este tema. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares. Al día siguiente habrá otra reunión, aunque desde las 11.

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Para la tarde de dicha jornada -14.30-, la comisión de Industria revisará un proyecto de la filoradical Edith Terenzi (Chubut) que forzaría la obligatoriedad de comercios del rubro gastronómico a incluir cartas adaptadas con pictogramas. No obstante, el plato fuerte será media hora más tarde, cuando un plenario comience la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera.

Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente, mientras que la segunda es presidida por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).

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Desde La Libertad Avanza (LLA), que regentea la porteña Patricia Bullrich, deslizaron la idea de empujar un despacho exprés, algo arriesgado si se tomaran en cuentas las dificultades que tuvo el oficialismo por apurar leyes sin un acuerdo sellado de manera previa. Que en Diputados haya captado 130 votos es una señal, por haber sido más ajustado de lo esperable. Nadie lo adopta, por ahora, como un espejo.

El libertario porteño y titular de la comisión de Presupuesto del Senado, Agustín Monteverde
El libertario porteño y titular de la comisión de Presupuesto del Senado, Agustín Monteverde

Entre mañana y el miércoles ocurrirán, con seguridad, encuentros informales entre libertarios y dialoguistas para ver si la ley de propiedad privada llega blindada de cara al jueves, con oficinas y asesores ya hartos de las volteretas de junio y julio. De hecho, la última cumbre conocida fue la que mantuvo Bullrich con el ministro de Desregulación -e impulsor de la norma-, Federico Sturzenegger.

Al término de la reunión, la senadora dijo que había entendimientos sobre el borrador 15. No fue así, debido a que ahí mismo empezó a asomar la versión 16. De hecho, se estiman más modificaciones en las próximas 72 horas, lo que alimenta la postura opositora en contra sobre la iniciativa. En particular, sobre la venta de tierras a extranjeros, que tiene en una misma baldosa al kirchnerismo, a la izquierda y a la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, entre otras caras visibles. El mercado mira de cerca el desenlace.

El pequeño sueño de personajes menores fue que a la compañera de fórmula del primer mandatario en 2023 le tocara intervenir en un potencial empate. Quedará para otra ocasión: la Casa Rosada confirmó anoche que Javier Milei partirá el miércoles hacia Colombia. Por ende, comandará el encuentro el oficialista puntano Bartolomé Abdala, ya que Villarruel suplantará al Presidente en el Ejecutivo hasta su retorno a la Argentina.

Entre mañana y el miércoles, LLA tendrá que decidir si juega a todo o nada con el proyecto, restándole importancia a la marcha que habrá ese día fuera del Congreso. Lo que se presume es que, para la temática en cuestión, lo del jueves tiene aroma a última chance. Ya casi nadie quiere continuar con el asunto. En caso de tener que bajar la persiana -y lo que ello implicaría- el oficialismo buscará, al menos, mostrar avances en otros campos. Y si lo llegara a aprobar, sacará un conejo de la galera que luego deberá pasar el filtro de la Cámara baja y dejar atrás la pronunciada mala praxis legislativa de las recientes semanas.

Un ítem no menor: fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. Hasta se sacó al Congreso del medio. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Una vez que se saldó eso, surgieron dudas menores entre quienes habían demandado cambios. Seguido a ello, entre los senadores libertarios y funcionarios de Milei aparecieron divergencias. Por eso es que la discusión se encuentra enjabonada y no hay lugar firme de dónde agarrarse. Un escenario no recomendable. Restan 72 horas para que se reanude la sesión.

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