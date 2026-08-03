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Vuelven las lluvias y el frío en el AMBA: día por día, cómo estará el tiempo esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional proyecta días con cielos cubiertos, temperaturas máximas que no superarán los 18°C y probabilidades de precipitaciones que treparán al 40% el jueves

Tormentas en Buenos Aires
Las temperaturas en Buenos Aires no superarán los 18°C durante los próximos días, con mínimas que descenderán hasta los 9°C hacia el fin de semana
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El invierno vuelve a apretar sobre la Ciudad de Buenos Aires esta semana. Cielos cubiertos, vientos del oeste y temperaturas que no superarán los 18°C marcan el pulso de los próximos días en la ciudad, con al menos una jornada donde las probabilidades de lluvia escalarán hasta el 40%.

Los primeros dos días de la semana llegan con un perfil térmico prácticamente idéntico. El lunes, la máxima se ubicará en 16°C y la mínima en 11°C, con cielos nublados desde la mañana hasta la noche. La probabilidad de lluvia es baja durante las primeras horas —0% por la mañana—, sube al 10% por la tarde y trepa al 40% pasada la medianoche. Los vientos soplan del oeste.

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El martes se repetirá el esquema térmico: máxima de 16°C y mínima de 12°C, con nubosidad que se mantiene a lo largo de toda la jornada y probabilidades de precipitación que oscilan entre el 0% y el 10%. La dirección del viento no cambiará.

El miércoles traerá un leve respiro. La máxima ascenderá un grado, hasta los 17°C, mientras la mínima se va mantendrá en 11°C. La nubosidad predominará en la mañana y el mediodía, pero la tarde y la noche tendrán mayor presencia de sol. Las probabilidades de lluvia son nulas para esa jornada, lo que la convierte en el día más despejado del tramo inicial de la semana.

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El jueves es la jornada que generará la mayor incertidumbre meteorológica. Con una máxima de 18°C —el valor más alto de toda la semana— y una mínima de 13°C, el termómetro sube, pero las probabilidades de lluvia vuelven a estar presentes: entre el 10% y el 40% según la franja horaria. Los vientos rotarán hacia el noroeste y el norte durante esa jornada, lo que explica el ascenso térmico. La combinación de mayor humedad y sistemas frontales activos es la que genera ese escenario de precipitaciones intermitentes.

Hacia el final de la semana, el frío recuperará terreno. El viernes registrará una máxima de 15°C y una mínima de 9°C, con nubosidad parcial y probabilidades de lluvia acotadas, entre el 0% y el 5%. El sábado 8 cerrará el período con las mismas temperaturas —máxima de 15°C y mínima de 9°C— y mayor presencia de sol a lo largo del día, sin probabilidades de lluvia relevantes según los datos del SMN.

De acuerdo con la información actualizada del SMN, la mayor parte del territorio argentino presenta condiciones climáticas estables y sin avisos vigentes. No obstante, se han emitido alertas de nivel amarillo para tres regiones bien definidas: el extremo noreste del país (abarcando a Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y regiones de Chaco y Formosa), una extensa franja cordillerana y precordillerana en el oeste (desde San Juan hasta Neuquén), y el sur de la Patagonia, afectando a gran parte de la provincia de Santa Cruz.

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En la región mesopotámica, se esperan “tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa”. Los valores de precipitación acumulada variarán entre los 30 y 50 mm.

Mientras tanto, para la región cordillerana y el sur de Santa Cruz rigen alertas naranjas y amarillas por nevadas de consideración. Los fenómenos comenzaron durante la madrugada de este lunes y se extenderán hasta la tarde de hoy.

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