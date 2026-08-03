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Capturaron a dos hombres acusados de rociar con gasolina y matar a un hombre de 66 años en El Salvador

Un operativo de la Policía Nacional Civil permitió identificar y arrestar a los presuntos responsables de un asesinato perpetrado con violencia extrema, cuyo móvil fue vinculado a un ajuste de cuentas

Cinta policial amarilla con letras negras que dicen "ESCENA DE CRIMEN" frente a un fondo desenfocado de árboles y vegetación verde.
La Policía Nacional Civil capturó en El Divisadero, Morazán Sur, a dos hombres acusados del homicidio de un hombre de 66 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el sector de El Divisadero, en Morazán Sur, las autoridades capturaron este domingo 2 de agosto a Rubén Alonso S., de 35 años, y Juan Pablo M., de 39, señalados como responsables de un homicidio premeditado que estremeció la zona.

La víctima se trata de un hombre de 66 años que fue encontrado un día sin vida en una quebrada, con signos evidentes de violencia y quemaduras, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) en sus primeras declaraciones.

La investigación, liderada por equipos especializados de la PNC, permitió reconstruir los hechos con base en testimonios y la confesión de uno de los detenidos. Según la versión oficial, Rubén Alonso S., de 35 años, y Juan Pablo M.s citaron al hombre bajo el pretexto de mostrarle un terreno en venta. Aprovecharon la confianza generada para conducirlo hasta una zona apartada, donde lo agredieron físicamente, le rociaron gasolina y le sustrajeron el dinero que llevaba.

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La investigación de la PNC indicó que los sospechosos citaron a la víctima con el pretexto de mostrarle un terreno en venta. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La investigación de la PNC indicó que los sospechosos citaron a la víctima con el pretexto de mostrarle un terreno en venta. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Posteriormente, según detalla la publicación de la policía, abandonaron el vehículo y destruyeron el teléfono móvil de la víctima en un intento por borrar cualquier rastro.

Detalles del crimen, perfil de los detenidos y líneas de investigación

El cadáver fue localizado al fondo de una quebrada, lo que obligó a una inspección minuciosa por parte del personal técnico. Las primeras diligencias permitieron identificar marcas de quemaduras y golpes contundentes, elementos que refuerzan la hipótesis de un homicidio perpetrado con extrema violencia.

Al mismo tiempo, la rápida acción de las autoridades derivó en la detención de los dos sospechosos, quienes serán remitidos por el delito de homicidio. Ambos figuran como los principales implicados, tras confirmarse que uno de ellos admitió su participación en el ataque y detalló el móvil del crimen: un ajuste de cuentas relacionado con disputas previas. Ambos permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar si existen otros involucrados o antecedentes que vinculen a los acusados con hechos similares en la región.

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Horas antes, el hallazgo del cuerpo fue posible gracias a la coordinación entre distintas unidades policiales y el equipo de protocolo de resolución de homicidios, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias y motivaciones detrás del ataque.

“Serán remitidos por el delito de homicidio. En El Salvador, quien atente contra la vida de una persona enfrentará la justicia”, señaló la policía por medio de sus redes sociales oficiales.

Primer plano de la espalda de una persona con camiseta azul y jeans, cuyas manos están esposadas detrás de la espalda, con un vehículo oscuro y vegetación borrosa al fondo.
La Policía Nacional Civil señaló que los sospechosos abandonaron el vehículo y destruyeron el teléfono móvil de la víctima para borrar rastros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso judicial contra los capturados continuará en los próximos días mientras las autoridades trabajan en recabar pruebas adicionales y documentar los hechos que derivaron en la muerte del hombre de 66 años. La investigación se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones en caso de que surjan más elementos que apunten a la participación de otras personas.

Según la Policía Nacional Civil, las diligencias desarrolladas en Morazán Sur forman parte de una estrategia más amplia para combatir los delitos violentos en el país. La institución enfatizó que los protocolos de investigación y persecución penal se activan de inmediato ante reportes de homicidio, con el objetivo de garantizar que no haya espacios para la impunidad.

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