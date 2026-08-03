Una casa puede cuidar o poner en riesgo: reuniones familiares, alfombras y bastones en la búsqueda de autonomía

Encuentro familiar con varias generaciones reunidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El envejecimientoactivo requiere movimiento, autonomía y vínculos sostenidos para preservar la salud física y mental de los adultos mayores, en un contexto en el que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población mayor se duplicará entre 2000 y 2050 y una de cada cinco personas tendrá más de 60 años hacia mediados de siglo.

Esa perspectiva convierte al cuidado cotidiano en un factor: caminar, hacer ejercicios de fortalecimiento muscular y sumar prácticas de equilibrio, flexibilidad o elongación ayuda a conservar la movilidad y a reducir el riesgo de caídas; no se trata necesariamente de rutinas complejas, sino de actividades que puedan incorporarse según las posibilidades de cada persona y la indicación médica, como caminatas regulares, ejercicios simples en el hogar, yoga o taichí.

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La estimulación cognitiva también forma parte de ese esquema. Leer, hacer manualidades, aprender un juego o un instrumento, escuchar música, escribir o participar en actividades teatrales favorece la atención, la memoria y el aprendizaje.

La OMS proyecta que la población mayor se duplicará entre 2000 y 2050 y que una de cada cinco personas tendrá más de 60 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esas propuestas se comparten con otras personas, fortalecen el contacto social y ayudan a prevenir el aislamiento. El intercambio con generaciones más jóvenes suma otro efecto: jugar, contar historias, enseñar un oficio o aprender a usar una herramienta tecnológica puede reforzar en la persona mayor el sentido de propósito y la percepción de que su experiencia sigue teniendo valor.

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La Organización Mundial de la Salud definió en 1999 el envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. Bajo esa definición, el objetivo no recae solo en la persona mayor: también exige revisar cómo se percibe la vejez y cómo se adaptan los entornos a sus necesidades.

Ese enfoque se apoya en tres pilares: participación, salud y seguridad. La participación apunta a que los adultos mayores continúen contribuyendo a la sociedad de manera activa y productiva; la salud, a garantizar más años de vida con mejor calidad; y la seguridad, a ofrecer protección.

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María Eugenia Méndez, directora médica de En Casa (empresa que desde hace más de 30 años se dedica al cuidado personalizado de adultos y niños con enfermedades crónicas o agudas, con soluciones como la internación domiciliaria y la atención integral en el hogar), resumió esa idea de este modo: “El envejecimiento activo no consiste en negar el paso del tiempo, sino en atravesarlo con autonomía y calidad de vida. Acompañar esta etapa implica revisar los controles de salud, la alimentación, la vacunación y las condiciones del hogar. Tampoco hay que olvidarse de generar espacios para moverse, aprender, vincularse y seguir transmitiendo saberes y experiencias”.

El hogar y los encuentros familiares pueden reducir riesgos o aumentarlos

La respuesta práctica a cómo preservar la autonomía en la vejez combina actividad física, estimulación mental, relaciones sociales y adaptación del espacio cotidiano. Mantener esos cuatro frentes al mismo tiempo permite sostener hábitos con mayor independencia y mejorar la calidad de vida.

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En las reuniones familiares conviene mantener libres las zonas de paso, retirar alfombras u otros obstáculos, asegurar buena iluminación y dejar bastones o andadores siempre al alcance. Si la persona usa silla de ruedas, necesita espacio suficiente para desplazarse y permanecer cómoda, además de que se respeten sus pautas de alimentación e hidratación.

Caminar, hacer ejercicios de fuerza y sumar equilibrio, flexibilidad o elongación ayuda a conservar la movilidad y a reducir el riesgo de caídas en la vejez.

En personas con desorientación o deterioro cognitivo, los encuentros numerosos o los cambios de ambiente pueden generar confusión y temor. En esos casos suelen funcionar mejor las reuniones pequeñas, en espacios conocidos y con estímulos moderados.

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El acompañamiento profesional en el hogar puede ayudar a incorporar estas dimensiones a la vida diaria. Cuidadores, acompañantes terapéuticos y equipos de rehabilitación no solo asisten en las tareas cotidianas: también promueven hábitos, vínculos y actividades orientadas a sostener la autonomía y el bienestar emocional.