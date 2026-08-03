Generación Silver
Agregar Infobae enGoogle

Una casa puede cuidar o poner en riesgo: reuniones familiares, alfombras y bastones en la búsqueda de autonomía

Los encuentros en familia pueden sumar bienestar o activar peligros silenciosos. Pasillos despejados, luz adecuada y apoyos accesibles cambian el panorama. Hay situaciones en las que menos gente y un lugar conocido ayuda más

Vista de una familia de seis personas sentadas alrededor de una mesa blanca al aire libre, compartiendo una comida y vino tinto en un día soleado
Encuentro familiar con varias generaciones reunidas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El envejecimientoactivo requiere movimiento, autonomía y vínculos sostenidos para preservar la salud física y mental de los adultos mayores, en un contexto en el que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población mayor se duplicará entre 2000 y 2050 y una de cada cinco personas tendrá más de 60 años hacia mediados de siglo.

Esa perspectiva convierte al cuidado cotidiano en un factor: caminar, hacer ejercicios de fortalecimiento muscular y sumar prácticas de equilibrio, flexibilidad o elongación ayuda a conservar la movilidad y a reducir el riesgo de caídas; no se trata necesariamente de rutinas complejas, sino de actividades que puedan incorporarse según las posibilidades de cada persona y la indicación médica, como caminatas regulares, ejercicios simples en el hogar, yoga o taichí.

PUBLICIDAD

La estimulación cognitiva también forma parte de ese esquema. Leer, hacer manualidades, aprender un juego o un instrumento, escuchar música, escribir o participar en actividades teatrales favorece la atención, la memoria y el aprendizaje.

Cuatro escenas de vida: hombre caminando en parque, manos resolviendo crucigrama, tres personas mayores conversando, cama ordenada en habitación.
La OMS proyecta que la población mayor se duplicará entre 2000 y 2050 y que una de cada cinco personas tendrá más de 60 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esas propuestas se comparten con otras personas, fortalecen el contacto social y ayudan a prevenir el aislamiento. El intercambio con generaciones más jóvenes suma otro efecto: jugar, contar historias, enseñar un oficio o aprender a usar una herramienta tecnológica puede reforzar en la persona mayor el sentido de propósito y la percepción de que su experiencia sigue teniendo valor.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud definió en 1999 el envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. Bajo esa definición, el objetivo no recae solo en la persona mayor: también exige revisar cómo se percibe la vejez y cómo se adaptan los entornos a sus necesidades.

Ese enfoque se apoya en tres pilares: participación, salud y seguridad. La participación apunta a que los adultos mayores continúen contribuyendo a la sociedad de manera activa y productiva; la salud, a garantizar más años de vida con mejor calidad; y la seguridad, a ofrecer protección.

María Eugenia Méndez, directora médica de En Casa (empresa que desde hace más de 30 años se dedica al cuidado personalizado de adultos y niños con enfermedades crónicas o agudas, con soluciones como la internación domiciliaria y la atención integral en el hogar), resumió esa idea de este modo: “El envejecimiento activo no consiste en negar el paso del tiempo, sino en atravesarlo con autonomía y calidad de vida. Acompañar esta etapa implica revisar los controles de salud, la alimentación, la vacunación y las condiciones del hogar. Tampoco hay que olvidarse de generar espacios para moverse, aprender, vincularse y seguir transmitiendo saberes y experiencias”.

El hogar y los encuentros familiares pueden reducir riesgos o aumentarlos

La respuesta práctica a cómo preservar la autonomía en la vejez combina actividad física, estimulación mental, relaciones sociales y adaptación del espacio cotidiano. Mantener esos cuatro frentes al mismo tiempo permite sostener hábitos con mayor independencia y mejorar la calidad de vida.

En las reuniones familiares conviene mantener libres las zonas de paso, retirar alfombras u otros obstáculos, asegurar buena iluminación y dejar bastones o andadores siempre al alcance. Si la persona usa silla de ruedas, necesita espacio suficiente para desplazarse y permanecer cómoda, además de que se respeten sus pautas de alimentación e hidratación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Caminar, hacer ejercicios de fuerza y sumar equilibrio, flexibilidad o elongación ayuda a conservar la movilidad y a reducir el riesgo de caídas en la vejez.

En personas con desorientación o deterioro cognitivo, los encuentros numerosos o los cambios de ambiente pueden generar confusión y temor. En esos casos suelen funcionar mejor las reuniones pequeñas, en espacios conocidos y con estímulos moderados.

El acompañamiento profesional en el hogar puede ayudar a incorporar estas dimensiones a la vida diaria. Cuidadores, acompañantes terapéuticos y equipos de rehabilitación no solo asisten en las tareas cotidianas: también promueven hábitos, vínculos y actividades orientadas a sostener la autonomía y el bienestar emocional.

Temas Relacionados

Adultos mayoresEnvejecimientoActividad físicaOrganización Mundial de la Saludgeneracion silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Esas actitudes de los abuelos que seducen especialmente a los nietos

Sin las obligaciones de los padres, pero ya experimentados en crianza, los adultos mayores de la familia tienen margen para seguir la corriente de la inagotable imaginación y curiosidad de los pequeños y construir con ellos un vínculo singular

Esas actitudes de los abuelos que seducen especialmente a los nietos

El lugar donde vas a envejecer ya lo está diseñando otro: bienvenidos a los longevity hubs

Del Golfo Pérsico a las veredas de San Pablo, ya hay ciudades que se piensan a sí mismas en función de cómo envejecen sus habitantes. Se llaman longevity hubs y proponen transformar la transición demográfica en un motor de innovación, empleo y diseño urbano

El lugar donde vas a envejecer ya lo está diseñando otro: bienvenidos a los longevity hubs

¿Podría un multivitamínico ayudarte a envejecer mejor? Un estudio sugiere que sí

Un amplio ensayo clínico estudiado en adultos mayores de 60 años halló que aquellos que tomaron un suplemento diario reportaron una mejor salud funcional

¿Podría un multivitamínico ayudarte a envejecer mejor? Un estudio sugiere que sí

El ejercicio aeróbico se vincula con una mejor memoria en adultos mayores

Un estudio aleatorio siguió a 2.832 mayores de 65 años y observó 25% menos probabilidad de demencia en quienes realizaron entrenamiento de velocidad de procesamiento visual con refuerzos, sin probar efectos en todos los grupos

El ejercicio aeróbico se vincula con una mejor memoria en adultos mayores

“Trabajar mucho, encomendarse a Dios y comer sano”: la sencilla receta de José Flores, el hombre de 119 años que quiere llegar al Guinness

El Registro Civil sostiene la fecha de nacimiento y eso alimenta una aspiración inédita. La documentación debe atravesar filtros especializados antes de entrar en la conversación global de la longevidad

“Trabajar mucho, encomendarse a Dios y comer sano”: la sencilla receta de José Flores, el hombre de 119 años que quiere llegar al Guinness

DEPORTES

Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

El contundente mensaje de Marcos Acuña tras la derrota de River Plate frente a Rosario Central

La histórica racha de hace más de un siglo que igualó River Plate con la derrota ante Rosario Central

La reacción del público de River con Coudet y la decisión que tomó junto al plantel tras la derrota ante Rosario Central

El impactante choque de cabezas que generó preocupación en el duelo entre River Plate y Rosario Central

TELESHOW

Lali Espósito se confesó con Rosalía en Argentina, recordó al ex que incendió un hotel y le declaró: “Este pueblo te ama”

Lali Espósito se confesó con Rosalía en Argentina, recordó al ex que incendió un hotel y le declaró: “Este pueblo te ama”

Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta: “Abuelar es un amor distinto”

Mariana Fabbiani, a pura sensualidad en el Mediterráneo: “Días de descanso, familia y un mar inolvidable”

El mensaje de amor de Gimena Accardi a su novio Seven Kayne por sus 27 años: “Feliz cumple, baby”

Christophe Krywonis recordó su cirugía bariátrica a seis años de la operación y dio la clave de por qué le funcionó

INFOBAE AMÉRICA

“Panamá, sabe a café”, la campaña del mayor encuentro global con baristas y productores de más de 30 países

“Panamá, sabe a café”, la campaña del mayor encuentro global con baristas y productores de más de 30 países

Dan de alta a una mujer de 72 años tras 3 días internada por un desalojo "violento" en Guatemala

Declaran Alerta Amarilla en el Caribe Norte y Turrialba ante el aumento de lluvias en Costa Rica

Hondureño fue deportado a Senegal tras estar bajo custodia migratoria en Estados Unidos, según familiares

El Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, llama en Guatemala a combatir la desigualdad y la corrupción