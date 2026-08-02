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¿Podría un multivitamínico ayudarte a envejecer mejor? Un estudio sugiere que sí

Un amplio ensayo clínico estudiado en adultos mayores de 60 años halló que aquellos que tomaron un suplemento diario reportaron una mejor salud funcional

Ilustración de dos adultos mayores caminando, uno con bastón, en un sendero rodeados de hojas, frutas, aguacates y una botella de multivitaminas.
Un ensayo clínico en adultos mayores de 60 años halló que un multivitamínico diario se asoció con una mejor salud funcional y más independencia en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con los años, el cuerpo cambia. Subir escaleras, hacer las tareas del hogar o caminar sin cansarse demasiado son actividades que pueden volverse más difíciles con el tiempo. Por eso, cada evidencia que apunte a formas concretas de preservar esa independencia tiene valor real. Y un suplemento tan cotidiano como el multivitamínico vuelve a estar en el centro del debate, esta vez con datos que merecen atención.

Mantener la salud en la vejez implica varios factores a la vez: moverse, alimentarse bien, mantenerse activo mentalmente. Dentro de ese espacio, la nutrición ocupa un lugar central.

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Resultados preliminares presentados en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición, citados por Everyday Health, indican que los adultos mayores que tomaron el suplemento diario durante tres años mostraron indicadores de salud funcional significativamente mejores que quienes tomaron un placebo. Los datos surgen del estudio COSMOS (Estudio de Resultados de Suplementos Multivitamínicos de Cacao), uno de los ensayos clínicos más amplios realizados sobre este tema, con más de 16.000 participantes de 60 años o más, publicado en Science Daily.

Qué encontró el estudio

El estudio asignó al azar a los participantes para recibir un multivitamínico diario, un suplemento de extracto de cacao, ambos o ninguno. A lo largo de tres años, completaron cuestionarios anuales que medían su capacidad para realizar actividades cotidianas y posibles síntomas de problemas cardíacos, como fatiga, dificultad para respirar o hinchazón en las piernas.

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Yanbin Dong, médico, doctor y director del Instituto de Prevención de Georgia en la Universidad de Augusta, explicó que quienes tomaron multivitamínicos mejoraron la gravedad de sus síntomas en un promedio de 0,45 puntos y su puntaje clínico general en 0,30 puntos. Son cifras modestas en términos absolutos, pero que en el largo plazo pueden marcar diferencias en cómo una persona se desenvuelve en su vida diaria.

Bayu B. Bekele, becario postdoctoral del mismo instituto, presentó los resultados en la conferencia NUTRITION 2026 y afirmó que lo singular de esta investigación es su enfoque en la salud funcional. “Para los adultos mayores, estos hallazgos sugieren que el suplemento diario podría ser un complemento útil y de bajo riesgo para un estilo de vida saludable, aunque no sustituye una buena alimentación ni el ejercicio", señaló.

Tabletas, comprimidos, suplementos dietéticos, cápsulas multicolor, cuidado personal, nutrición esencial, farmacología, bienestar físico, prevención, energía vital – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio indicó que las personas con estenosis carotídea obtuvieron beneficios mayores con el multivitamínico en su salud funcional y sus síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dong también indicó que las personas con estenosis carotídea (un estrechamiento de los vasos sanguíneos del cuello que llevan sangre al cerebro) obtuvieron beneficios notablemente mayores: una mejoría de 6,75 puntos en la gravedad de sus síntomas y de 6,01 puntos en su puntaje clínico general.

Por qué podrían funcionar y qué dicen otras investigaciones

Dong señaló que los multivitamínicos pueden ayudar al organismo al corregir deficiencias comunes de nutrientes esenciales y al favorecer la producción de energía, la función celular, la salud de los vasos sanguíneos y el rendimiento muscular. Cuando el cuerpo no recibe suficientes vitaminas y minerales en las cantidades que necesita, estas funciones se ven afectadas.

Otro hallazgo relevante proviene de una investigación publicada en la revista Nature Medicine por investigadores de Harvard y del Hospital General de Massachusetts Brigham, también basada en datos del estudio COSMOS. Ese trabajo analizó el efecto del multivitamínico en el envejecimiento biológico, es decir, en la velocidad a la que el cuerpo envejece a nivel celular, que puede ser diferente a la edad real de una persona. Tras dos años de seguimiento, quienes tomaron multivitamínicos mostraron una ralentización equivalente a aproximadamente cuatro meses menos de envejecimiento biológico. Los mayores beneficios se observaron en quienes al inicio tenían una edad biológica mayor que su edad real.

Mujer mayor sonriente con cabello gris, chaqueta marrón y ropa deportiva azul, caminando en un sendero al aire libre, con lago y montañas de fondo.
Los adultos mayores que tomaron multivitamínicos reportaron mejorías en actividades cotidianas y en síntomas como fatiga, dificultad para respirar e hinchazón en las piernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muchas personas toman un multivitamínico sin necesariamente conocer los beneficios que les aporta, por lo que cuanto más aprendamos sobre sus posibles beneficios para la salud, mejor", afirmó Howard Sesso, especialista en medicina preventiva del Hospital General de Massachusetts y epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública Harvard Chan.

Un debate que no está cerrado

La evidencia sobre los multivitamínicos no es uniforme. Sarah L. Booth, directora del Centro de Investigación de Nutrición Humana sobre el Envejecimiento de la Universidad de Tufts, señaló en declaraciones a Everyday Health que los resultados en este campo han sido contradictorios. Un análisis previo de datos del mismo grupo no encontró beneficios en la prevención general de enfermedades cardiovasculares o cáncer.

Booth advirtió que estas revisiones son difíciles de interpretar porque los participantes siguen con sus dietas habituales durante el ensayo. “Si los participantes ya siguen una dieta saludable, es poco probable que añadir más nutrientes mejore su estado de salud”, explicó. También aclaró que no será posible una interpretación más concluyente hasta que se publique el artículo completo con revisión científica.

Una persona mayor con ropa deportiva camina por un sendero en un parque soleado. Su cabeza muestra una silueta de cerebro brillante.
Especialistas señalaron que los multivitamínicos podrían corregir deficiencias de nutrientes y favorecer la producción de energía, la función celular, la salud vascular y el rendimiento muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, investigadores de Johns Hopkins han señalado en editoriales de la revista Annals of Internal Medicine que, en la mayoría de los estudios analizados, los multivitamínicos no reducen el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer ni deterioro cognitivo en la población general. El doctor Larry Appel, director del Centro Welch de Prevención, fue directo: “Las pastillas no son un atajo para mejorar la salud ni para prevenir enfermedades crónicas”.

Tanto los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos como los especialistas consultados en los distintos estudios coinciden en que los suplementos no deben reemplazar una alimentación variada y equilibrada. Los alimentos aportan fibra y otros componentes que los suplementos no contienen. Quienes pueden beneficiarse más de estos suplementos son las personas con dietas muy restrictivas, quienes evitan grupos enteros de alimentos y los mayores de 60 años, quienes con frecuencia tienen dificultades para absorber algunos nutrientes a través de la comida.

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