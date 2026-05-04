Sociedad

El desafío de envejecer en Argentina: más años de vida y un sistema en desequilibrio

El aumento de la expectativa de vida expone las tensiones de un sistema previsional con inequidades, regímenes especiales y dificultades para garantizar ingresos sostenibles a largo plazo

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El envejecimiento de la población argentina tensiona el sistema previsional y aumenta las demandas sociales sobre jubilaciones

El trato hacia los adultos mayores en la sociedad argentina, el funcionamiento actual del sistema previsional y las diferencias entre generaciones se instalan como tema de debate. Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social y director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), dialogó con Infobae en Vivo Al Mediodía sobre el tema.

“Los sistemas previsionales no están en crisis en todo el mundo. Tienen desafíos importantes en todo el mundo, porque por suerte vivimos cada vez más tiempo. Es buenísimo, es un síntoma de progreso social inigualable”, explicó Rofman. Aunque en todo el planeta el envejecimiento de la población crea nuevas exigencias, Argentina enfrenta problemas adicionales por la magnitud de sus regímenes excepcionales y la ineficiencia en la distribución de fondos.

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Cifras, regímenes especiales y sostenibilidad del sistema

Según Rofman, “el principal problema que tiene el sistema previsional argentino hoy día es que es un sistema que tiene muchos agujeros, tiene muchas vulnerabilidades, hay cerca de doscientos regímenes de excepción”. Estos incluyen tanto casos justificados, como el retiro anticipado para mineros, hasta regímenes menos comunes, como jubilaciones especiales para bailarines o ganadores de medallas olímpicas.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La existencia de unos doscientos regímenes especiales introduce inequidades y complica la sostenibilidad del sistema previsional argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista precisó que muchos de estos grupos no aportan lo suficiente para cubrir los mayores beneficios que reciben: “Siempre lo que aportan no llega a pagar lo que cobran de más. Esa es una regla que se aplica y nunca da la cuenta”, detalló el especialista.

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Rofman advirtió que aún hay provincias en donde es posible jubilarse a los 45 años. “Si sos empleado público de la provincia de Tierra del Fuego, tu edad mínima jubilatoria es 45 años porque está en la ley, porque lo pusieron así, porque decidieron que sí”.

En relación al financiamiento, el investigador señaló que Argentina destina cerca del 10% del Producto Bruto Interno a jubilaciones y pensiones, una cifra similar a la de países mucho más envejecidos. Sin embargo, los beneficios percibidos por los jubilados no reflejan este nivel de gasto.

Un hombre y una mujer mayores están de pie frente a un mostrador, interactuando con una empleada joven sentada. La mujer apunta a un monitor, el hombre sostiene papeles.
Los adultos mayores constituyen el grupo menos pobre de la sociedad argentina debido al funcionamiento del sistema previsional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingresos y situación económica de los jubilados

Al mismo tiempo, Rofman subrayó la insuficiencia de los ingresos: “Son números que son claramente bajos, de vuelta, en buena parte porque además gastamos mucho donde no deberíamos y entonces es más difícil de financiar”.

A pesar de ello, explicó que el sistema previsional logró que los adultos mayores sean el grupo menos pobre de la sociedad: “Cuando mirás los datos de pobreza, los adultos mayores son el grupo menos pobre de toda la población, porque aunque es poco y tiene muchos problemas, al final del día el sistema previsional funciona bastante bien. Tenés menos viejos pobres de lo que tenés niños pobres”.

El experto también recordó que, por la estructura actual, muchos jubilados buscan complementar su ingreso con nuevos empleos: “Se ve mucha autoaplicación, por ejemplo. Mucha gente trabaja en casas de familia o acompaña la jubilación con otro trabajo”.

En una oficina, una empleada atiende a una pareja de adultos mayores, donde el hombre firma documentos. Otros jubilados esperan en una fila detrás.
La reforma del sistema previsional pasa por ordenar las leyes y reducir los regímenes de excepción para lograr eficiencia y equidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecciones, límites y posibilidades de reforma

Entre otras cosas, Rofman fue enfático en advertir que esperar vivir cómodamente solo con la jubilación estatal es una expectativa irreal: “Nosotros tendemos a creer que es razonable esperar vivir bien de la jubilación. La verdad que eso es algo que en Argentina no ocurrió nunca”. Agregó que, en países más desarrollados, la mejora proviene del ahorro privado adicional.

Sobre una posible solución para el financiamiento a futuro, sostuvo: “La edad a la cual la gente se retira del mercado de trabajo tiene que ir aumentando a lo largo del tiempo porque aumenta la expectativa de vida y mejoran las condiciones de salud para seguir trabajando. Pero eso no es una discusión para solucionar de un año al otro”.

El investigador reiteró la necesidad de ordenar las leyes y reducir regímenes de excepción para lograr un sistema más eficiente: “Hay que cambiar un montón de leyes, hacer el sistema más prolijo, más ordenado, más eficiente y entonces vas a tener más recursos para repartir”.

La situación de los adultos mayores en la Argentina, marcada por complejidades estructurales y demandas sociales crecientes, se mantiene en el centro del debate público.

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