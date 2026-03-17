La lectura y los rompecabezas, los nuevos aliados de los seniors para mantener la mente joven

La estimulación cognitiva también mejora la autonomía y calidad de vida en adultos mayores, según medios como The New York Times - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes y reportes de medios internacionales coinciden en que mantener el cerebro activo mediante actividades como la lectura, la resolución de rompecabezas y el aprendizaje de nuevas habilidades puede retrasar el desarrollo del Alzheimer y otras formas de deterioro cognitivo.

Un artículo publicado por Euronews señala que la estimulación mental regular fomenta la reserva cognitiva, un mecanismo que permite al cerebro compensar daños asociados al envejecimiento o a enfermedades neurodegenerativas.

De acuerdo con la revista científica The Lancet Neurology, la participación frecuente en actividades cognitivamente desafiantes se asocia a un menor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve y demencia. Investigadores sostienen que el cerebro, al igual que el resto del cuerpo, se beneficia del entrenamiento y la exposición continua a nuevos retos. La lectura, los juegos de palabras, el aprendizaje de un instrumento musical y la adquisición de conocimientos tecnológicos son algunas de las prácticas recomendadas.

Un estudio citado por The Guardian, realizado por la prestigiosa Universidad de Exeter en el Reino Unido, muestra que adultos mayores que leen, resuelven crucigramas o practican juegos de estrategia presentan una mejor memoria y habilidades de razonamiento. Los participantes que aprendieron nuevas habilidades durante el seguimiento del estudio mantuvieron un nivel cognitivo más alto y mostraron menor riesgo de progresar hacia la demencia.

Evidencia científica sobre la estimulación cognitiva

CNN Health y la publicación médica de la Universidad de Harvard, Harvard Health Publishing, han difundido investigaciones que destacan el papel de aprender un idioma, involucrarse en actividades artísticas o desarrollar nuevas destrezas como formas efectivas de fortalecer el cerebro. Los expertos consultados insisten en la importancia de la variedad y la novedad en los desafíos mentales, dado que esto estimula diferentes áreas cerebrales y favorece la plasticidad neuronal.

Realizar actividades diversas, desde tocar un instrumento musical hasta practicar pintura o resolver nuevos tipos de rompecabezas, permite que el cerebro se adapte a distintos estímulos y conserve su capacidad de aprendizaje a lo largo del tiempo. Esta flexibilidad es clave para enfrentar los cambios asociados al envejecimiento y para retrasar el deterioro de las funciones cognitivas.

La organización estadounidense Alzheimer’s Association incluye entre sus recomendaciones no solo el ejercicio mental, sino también la actividad física regular, una dieta equilibrada y la integración social como pilares para reducir el riesgo de demencia. Los especialistas subrayan que el abordaje integral de la salud cerebral es fundamental en el contexto del aumento global de casos de Alzheimer. Mantener una vida activa, tanto en el plano intelectual como físico y social, ayuda a proteger el cerebro frente a los procesos degenerativos. Además, la interacción social aporta beneficios adicionales, ya que conversar, debatir ideas y compartir experiencias estimulan el pensamiento crítico y la memoria, fortaleciendo las conexiones neuronales y contribuyendo al bienestar emocional de las personas mayores.

Investigaciones de la Universidad de Exeter demuestran que quienes resuelven crucigramas presentan mejor memoria y razonamiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones integrales de expertos y organizaciones

Medios como The New York Times subrayan que los beneficios de la estimulación cognitiva no se limitan a la prevención del Alzheimer. Las actividades mentales sostenidas, como la lectura, los juegos de palabras y el aprendizaje de nuevas destrezas, contribuyen a mantener la agudeza mental, la memoria y la capacidad de resolver problemas en la vida diaria. Estas prácticas facilitan que las personas mayores conserven su independencia por más tiempo y mantengan una vida social activa, aspectos fundamentales para el bienestar general.

Además, la estimulación cognitiva ayuda a retrasar la pérdida de capacidades funcionales vinculadas al envejecimiento. Estudios citados por el medio estadounidense muestran que quienes participan en actividades intelectualmente desafiantes presentan menor riesgo de desarrollar deterioro funcional, lo que se traduce en una mayor autonomía para realizar tareas cotidianas. Los expertos coinciden en que estos hábitos no solo fortalecen el cerebro, sino que también mejoran la autoestima y reducen el impacto emocional negativo asociado al envejecimiento.