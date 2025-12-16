Cuáles son los 9 suplementos que recomendó una inmunóloga para un envejecimiento saludable

La Dra. Jenna Macciochi detalla su régimen de 9 suplementos diarios para mejorar la salud, la energía y la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Jenna Macciochi, inmunóloga con dos décadas de experiencia en el estudio del sistema inmunitario, detalló su régimen de 9 suplementos diarios enfocado en mejorar la salud general, la energía y la longevidad.

Apoya su selección en la corrección de deficiencias y en estrategias específicas para optimizar funciones corporales, siempre a partir de la evidencia científica. Su rutina permitiría mantener niveles óptimos de nutrientes esenciales y respaldar pilares esenciales como el sueño, la dieta, el estilo de vida y el control del estrés.

Como asesora de salud y formuladora de suplementos, la Dra. Macciochi recibe constantes preguntas sobre cuáles productos justifica sumar a la rutina diaria. Insiste en que estos solo deben usarse cuando exista base científica sólida y nunca deben reemplazar hábitos de vida saludables.

Vitamina D3 y K2: huesos fuertes y sistema inmune

Durante los meses fríos, la Dra. Macciochi opta por vitamina D3 y K2. La D3 ayuda en la formación de huesos y dientes, mientras que la K2 facilita su correcta absorción.

La vitamina D3 y la K2 se destacan como aliados clave para fortalecer huesos y sistema inmune durante el invierno (Freepik)

Explicó a The Telegraph que “la mayoría de las personas en el invierno sufre una gran deficiencia de vitamina D si no tomaron suplementos, y padecen numerosos resfriados durante enero y febrero”. Juntas, representan un recurso accesible para prevenir fragilidad y fortalecer defensas en época de menos luz solar.

Magnesio: energía, músculos y descanso nocturno

El magnesio resulta esencial para transformar alimentos en energía y favorece el funcionamiento muscular, nervioso y óseo. La Dra. Macciochi advirtió que la deficiencia suele ser frecuente debido a su bajo contenido en el suelo y al estrés moderno: “Incluso con una alimentación excelente, la mayoría de nosotros no obtenemos la cantidad suficiente de magnesio”.

El magnesio es esencial para la energía, el funcionamiento muscular y óseo, y la calidad del sueño, según la inmunóloga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prefiere una mezcla de malato, taurato y glicinato de magnesio, desecha el citrato por ser más agresivo y lo toma por la noche a fin de mejorar el sueño.

Omega-3 y 7 para la mente y el corazón

La especialista resaltó los beneficios cardiovasculares, cerebrales y cutáneos del omega-3 y el omega-7. El primero reduce la inflamación y apoya el cerebro; el segundo, cuya presencia decae con la edad, favorece la salud de la piel y las mucosas.

“La mayoría de las personas en occidente no obtienen suficiente omega-3 en su dieta, por lo que es útil incorporar un suplemento”, explicó a The Telegraph.

Creatina y taurina: más energía y mejor rendimiento

Para mantener la energía en niveles óptimos, la experta en inmunología mezcla creatina y taurina, combinación que considera especialmente útil en la mediana edad.

La creatina restablece la fosfocreatina y mejora la energía celular, mientras la taurina actúa como antioxidante y favorece la función celular. Afirmó haber notado mejoras de rendimiento físico y una recuperación más rápida tras la actividad.

Colágeno: articulaciones, músculos y piel resistentes

El colágeno resulta clave en la recuperación postejercicio y la prevención de lesiones, además de mantener flexibles las articulaciones y la piel.

El colágeno en polvo de fuentes sostenibles favorece la recuperación muscular, la flexibilidad articular y la salud de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendó colágeno en polvo de fuentes sostenibles, mezclado con el yogur del desayuno y evitando las fórmulas líquidas con aditivos. “No se trata únicamente de la apariencia; los efectos en el organismo son profundos”, comentó.

Probióticos y postbióticos: barrera intestinal fortalecida

Para proteger la delicada barrera intestinal, propone el uso de probióticos y postbióticos, que ayudan a reducir la inflamación y mejorar la digestión. “Cuidar la barrera intestinal también puede favorecer la regularidad digestiva y brindar más energía”, detalló al medio británico.

Ergotioneína: para la salud cerebral y mayor longevidad

Esta molécula antioxidante, presente en hongos y vísceras, protege contra el estrés oxidativo y aporta beneficios a la salud cerebral. Aunque la investigación es reciente, la Dra. Macciochi considera que agregar ergotioneína contribuye de forma relevante a la longevidad.

Coenzima Q10: protector cardíaco

La coenzima Q10 neutraliza radicales libres (moléculas inestables que pueden dañar células y tejidos) y resguarda al corazón. Es especialmente recomendada para pacientes que consumen estatinas, que reducen el nivel de CoQ10. La especialista subraya: “Tenemos décadas de datos que demuestran su potencial para la longevidad”.

La coenzima Q10 ayuda a combatir el daño celular causado por moléculas reactivas y contribuye a mantener un corazón saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espermidina, quercetina y fisetina: combate contra la inflamación del envejecimiento

Los compuestos vegetales espermidina, quercetina y fisetina, incorporados recientemente a su régimen, ayudan a eliminar células dañadas y disminuir la fragilidad asociada al envejecimiento.

De acuerdo con The Telegraph, cada suplemento es parte de una estrategia integral basada en evidencia y en la supervisión de expertos, con la finalidad de mantener la salud, la energía y la funcionalidad durante el envejecimiento.