Generación Silver

Cuáles son los 9 suplementos que recomendó una inmunóloga para un envejecimiento saludable

La Dra. Jenna Macciochi detalló a The Telegraph cómo selecciona cada producto para potenciar defensas, energía y longevidad, sin descuidar hábitos fundamentales como la alimentación y el descanso

Guardar
La Dra. Jenna Macciochi detalla
La Dra. Jenna Macciochi detalla su régimen de 9 suplementos diarios para mejorar la salud, la energía y la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Jenna Macciochi, inmunóloga con dos décadas de experiencia en el estudio del sistema inmunitario, detalló su régimen de 9 suplementos diarios enfocado en mejorar la salud general, la energía y la longevidad.

Apoya su selección en la corrección de deficiencias y en estrategias específicas para optimizar funciones corporales, siempre a partir de la evidencia científica. Su rutina permitiría mantener niveles óptimos de nutrientes esenciales y respaldar pilares esenciales como el sueño, la dieta, el estilo de vida y el control del estrés.

Como asesora de salud y formuladora de suplementos, la Dra. Macciochi recibe constantes preguntas sobre cuáles productos justifica sumar a la rutina diaria. Insiste en que estos solo deben usarse cuando exista base científica sólida y nunca deben reemplazar hábitos de vida saludables.

Vitamina D3 y K2: huesos fuertes y sistema inmune

Durante los meses fríos, la Dra. Macciochi opta por vitamina D3 y K2. La D3 ayuda en la formación de huesos y dientes, mientras que la K2 facilita su correcta absorción.

La vitamina D3 y la
La vitamina D3 y la K2 se destacan como aliados clave para fortalecer huesos y sistema inmune durante el invierno (Freepik)

Explicó a The Telegraph que “la mayoría de las personas en el invierno sufre una gran deficiencia de vitamina D si no tomaron suplementos, y padecen numerosos resfriados durante enero y febrero”. Juntas, representan un recurso accesible para prevenir fragilidad y fortalecer defensas en época de menos luz solar.

Magnesio: energía, músculos y descanso nocturno

El magnesio resulta esencial para transformar alimentos en energía y favorece el funcionamiento muscular, nervioso y óseo. La Dra. Macciochi advirtió que la deficiencia suele ser frecuente debido a su bajo contenido en el suelo y al estrés moderno: “Incluso con una alimentación excelente, la mayoría de nosotros no obtenemos la cantidad suficiente de magnesio”.

El magnesio es esencial para
El magnesio es esencial para la energía, el funcionamiento muscular y óseo, y la calidad del sueño, según la inmunóloga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prefiere una mezcla de malato, taurato y glicinato de magnesio, desecha el citrato por ser más agresivo y lo toma por la noche a fin de mejorar el sueño.

Omega-3 y 7 para la mente y el corazón

La especialista resaltó los beneficios cardiovasculares, cerebrales y cutáneos del omega-3 y el omega-7. El primero reduce la inflamación y apoya el cerebro; el segundo, cuya presencia decae con la edad, favorece la salud de la piel y las mucosas.

“La mayoría de las personas en occidente no obtienen suficiente omega-3 en su dieta, por lo que es útil incorporar un suplemento”, explicó a The Telegraph.

Creatina y taurina: más energía y mejor rendimiento

Para mantener la energía en niveles óptimos, la experta en inmunología mezcla creatina y taurina, combinación que considera especialmente útil en la mediana edad.

La creatina restablece la fosfocreatina y mejora la energía celular, mientras la taurina actúa como antioxidante y favorece la función celular. Afirmó haber notado mejoras de rendimiento físico y una recuperación más rápida tras la actividad.

Colágeno: articulaciones, músculos y piel resistentes

El colágeno resulta clave en la recuperación postejercicio y la prevención de lesiones, además de mantener flexibles las articulaciones y la piel.

El colágeno en polvo de
El colágeno en polvo de fuentes sostenibles favorece la recuperación muscular, la flexibilidad articular y la salud de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendó colágeno en polvo de fuentes sostenibles, mezclado con el yogur del desayuno y evitando las fórmulas líquidas con aditivos. “No se trata únicamente de la apariencia; los efectos en el organismo son profundos”, comentó.

Probióticos y postbióticos: barrera intestinal fortalecida

Para proteger la delicada barrera intestinal, propone el uso de probióticos y postbióticos, que ayudan a reducir la inflamación y mejorar la digestión. “Cuidar la barrera intestinal también puede favorecer la regularidad digestiva y brindar más energía”, detalló al medio británico.

Ergotioneína: para la salud cerebral y mayor longevidad

Esta molécula antioxidante, presente en hongos y vísceras, protege contra el estrés oxidativo y aporta beneficios a la salud cerebral. Aunque la investigación es reciente, la Dra. Macciochi considera que agregar ergotioneína contribuye de forma relevante a la longevidad.

Coenzima Q10: protector cardíaco

La coenzima Q10 neutraliza radicales libres (moléculas inestables que pueden dañar células y tejidos) y resguarda al corazón. Es especialmente recomendada para pacientes que consumen estatinas, que reducen el nivel de CoQ10. La especialista subraya: “Tenemos décadas de datos que demuestran su potencial para la longevidad”.

La coenzima Q10 ayuda a
La coenzima Q10 ayuda a combatir el daño celular causado por moléculas reactivas y contribuye a mantener un corazón saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espermidina, quercetina y fisetina: combate contra la inflamación del envejecimiento

Los compuestos vegetales espermidina, quercetina y fisetina, incorporados recientemente a su régimen, ayudan a eliminar células dañadas y disminuir la fragilidad asociada al envejecimiento.

De acuerdo con The Telegraph, cada suplemento es parte de una estrategia integral basada en evidencia y en la supervisión de expertos, con la finalidad de mantener la salud, la energía y la funcionalidad durante el envejecimiento.

Temas Relacionados

SuplementosSaludEnvejecimientoLongevidadFunciones corporalesNutrientesVitaminasMagnesioColágenoCreatinaMagazinesNewsroom BUEgeneracion-silver

Últimas Noticias

El cineasta que busca superar el tabú de mostrar la desnudez femenina a partir de cierta edad

“Es insultante aceptar que un hombre sea súper atractivo con 65 años y que﻿ la belleza femenina esté únicamente unida al esplendor juvenil”, dijo el cineasta español David Trueba en una reciente entrevista con motivo del estreno de su última película

El cineasta que busca superar

No es solo biología: lo que creemos sobre la vejez impacta en cómo envejecemos

Una serie de ideas preconcebidas sobre la edad afecta la motivación y la resiliencia, mientras expertos advierten que la discriminación por edad puede ser un factor determinante en el desarrollo de enfermedades

No es solo biología: lo

Laura Novoa, la actriz que transformó la dislexia en talento: el boom de Poliladron, la maternidad y el arte de reinventarse

Una vida marcada por desafíos y éxitos inesperados. El recorrido de una artista que convirtió sus dificultades en una fuente de creatividad y empatía. El teatro, la televisión y la familia, entrelazados en su historia

Laura Novoa, la actriz que

Tres películas para amar a Clint Eastwood: el valor de la experiencia y la transmisión de sabiduría

Varias de las últimas historias del realizador estadounidense abordan el vínculo entre generaciones desde la perspectiva de personajes adultos mayores

Tres películas para amar a

“Me llamo Paul, tengo 72 años y el mes pasado aprendí algo sobre envejecer...”

Un testimonio personal que expone una problemática frecuente entre los adultos mayores. Un drama que durante la pandemia alcanzó su paroxismo

“Me llamo Paul, tengo 72
DEPORTES
Los dos clubes a los

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

La “trampa” de Mastantuono que complica al Real Madrid de cara a su debut en la Copa del Rey

“Muy optimista”: el análisis sobre el Alpine de Colapinto que ilusiona a los fanáticos de cara a la temporada 2026 de la F1

TELESHOW
El duro cuestionamiento de Marcela

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

Yanina Latorre adelantó cómo fue su frente a frente con Maru Botana en MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

“No quemes a nadie en

“No quemes a nadie en la hoguera hoy”: qué nos enseña la imprenta sobre la internet del presente

Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

La Unión Europea amplió las sanciones contra la red petrolera rusa y endureció el cerco a la “flota fantasma”

Disturbios en Honduras impiden el inicio del escrutinio especial y profundizan la incertidumbre por los resultados

Buques petroleros cancelan operaciones hacia Venezuela tras la incautación de un cargamento por parte de Estados Unidos