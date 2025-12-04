Cuáles son los hábitos matutinos avalados por la ciencia para mejorar la energía, el ánimo y la salud

Respetar el reloj biológico y mantener horarios regulares de sueño favorece el bienestar físico y mental, según expertos en fisiología circadiana (Freepik)

Comenzar el día con energía y bienestar no exige reproducir rutinas extremas ni seguir el ejemplo de celebridades con hábitos poco realistas. Un análisis reciente de Science Focus destacó que la clave para una rutina matutina saludable radica en adoptar prácticas sencillas, adaptadas a cada persona y respaldadas por la evidencia científica.

Las rutinas de figuras públicas suelen promocionarse como fórmulas de éxito, pero resultan inalcanzables y, en la mayoría de los casos, innecesarias para la población general. Ejemplos como el de Mark Wahlberg, que comienza su día a las 2:30 con oración, ejercicio y crioterapia, o el de Tim Cook (Apple), que envía correos antes de las 5:00, muestran hábitos extremos distantes de la vida cotidiana.

Mientras que el orador motivacional Tony Robbins realiza respiración intensa, meditación y baños fríos antes del amanecer. De acuerdo con especialistas, rutinas de este tipo —repletas de madrugones, jugos verdes y excesos de suplementos— pueden ser agotadoras e incluso contraproducentes para la salud. Debido a que no existe una fórmula única y universal.

Las rutinas matutinas personalizadas y respaldadas por la ciencia, superan los rituales extremos de celebridades, como el de Mark Wahlberg, para mejorar la salud (REUTERS/Instagram @markwahlberg)

Importancia de respetar el reloj biológico

No todas las personas se benefician de madrugar. El cronotipo, la edad y factores personales —como el trabajo por turnos o la crianza de hijos— influyen en el horario que mejor se ajusta a cada uno.

Forzar el cuerpo a levantarse muy temprano sin suficiente descanso conlleva riesgos como el denominado “jet lag social”. Investigaciones de la Universidad de Pittsburgh asociaron este fenómeno con mayores probabilidades de alteraciones metabólicas, obesidad y enfermedades cardíacas.

La profesora Victoria Revell, experta en fisiología circadiana en la Universidad de Surrey, resaltó la importancia de mantener horarios regulares: “Cuando hablamos de higiene del sueño, mantener un patrón regular es fundamental”.

Despertar todos los días a la misma hora, incluidos los fines de semana, contribuye a la estabilidad del ánimo, optimiza el rendimiento cognitivo y favorece la salud física, especialmente en personas con tendencia vespertina.

Rol del ejercicio matutino

El ejercicio matutino moderado y placentero, adaptado a cada persona, aporta beneficios sostenidos para el ánimo y la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzar el día con ejercicio físico es beneficioso, pero no cualquier intensidad ni modalidad funciona igual para todos. El profesor Patrick O’Connor, de la Universidad de Georgia, advirtió que “el ejercicio de muy alta intensidad produce fatiga, no energía”. Además, entrenar entre la medianoche y las 6:00 puede afectar el reloj biológico, desplazando los ciclos de sueño y vigilia.

La actividad física moderada, especialmente al aire libre y en compañía agradable, proporciona beneficios sostenidos. O’Connor recomendó elegir la forma de ejercicio que sea placentera y sostenible para cada persona. Incluso actividades simples como pasear al perro o una caminata rápida mejoran el estado de ánimo y la salud general.

Luz natural y su impacto en el organismo

La exposición a la luz natural durante las primeras horas del día juega un papel determinante en la regulación hormonal y el equilibrio emocional. Según la profesora Revell, la luz de la mañana suprime la melatonina (hormona del sueño) y estimula la serotonina, relacionada con el bienestar y la alerta.

Las duchas frías diarias fortalecen el sistema inmunológico y ofrecen protección cardiovascular, según estudios científicos (Freepik)

Pasar al menos 20 minutos al aire libre en la mañana aporta beneficios como mejor sueño, mayor salud cardiovascular y estabilidad del ánimo. La luz natural es un recurso esencial, gratuito y efectivo para empezar bien la jornada. Es así que la evidencia indica que aprovechar la luz matutina mejora el ritmo circadiano y favorece el rendimiento diario.

Ducha fría como parte de la rutina

Aunque la crioterapia corporal completa presenta ventajas, su elevado costo y dificultad la hacen inviable para la mayoría. Como alternativa accesible, las duchas frías mostraron efectos positivos en la sensibilidad a la insulina, la protección cardiovascular y la reducción de la inflamación.

Un estudio del Journal of Thermal Biology demostró que las duchas frías fortalecen el sistema inmunológico. Mientras que investigaciones de la Universidad de Bournemouth también encontraron mejoras en energía, atención y reducción de ansiedad posterior. Se recomienda incorporar el agua fría de manera gradual para evitar molestias.

Café y desayuno: por qué el orden importa

Un desayuno rico en proteínas y fibra, en lugar de jugos de moda, contribuye a la saciedad, la concentración y un peso saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café es parte habitual de la mañana, pero la forma de consumirlo influye en sus efectos. Tomar cafeína en ayunas se asocia con nerviosismo, molestias digestivas y alteraciones en la glucosa sanguínea. La profesora Alexandra Johnstone, de la Universidad de Aberdeen, alertó: “El mensaje clave es que bebas café con moderación y después de haber comido algo”.

Asimismo, estudios de la Universidad de Bath revelaron que la cafeína en ayunas incrementa la respuesta glucémica y la resistencia a la insulina. Consumido tras el desayuno, el café mejora el ánimo, la energía y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y hepáticas.

Respecto al desayuno saludable, tendencias como beber jugo de apio carecen de fundamento científico. Dichos zumos aportan pocas calorías y nutrientes, y pueden dejar al organismo insatisfecho. Omitir el desayuno favorece la inflamación y afecta la función inmunológica.

La evidencia respalda desayunos que incluyan proteínas y fibra. Un análisis de la Universidad de West Virginia asoció un consumo superior a 25 gramos diarios de fibra con una menor mortalidad general. Sumado a que, investigaciones danesas relacionan los desayunos ricos en proteínas con mayor saciedad y mejor concentración. Opciones sencillas, como tostadas integrales con frijoles, ayudan a controlar el apetito y facilitan un peso saludable.

Tecnología al despertar y sus efectos en la mente

Evitar el uso del teléfono celular al despertar y optar por desafíos cognitivos protege la salud mental (Freepik)

El hábito de revisar el teléfono móvil nada más despertar se encuentra extendido, pero puede tener efectos negativos. Una observación de la Universidad de Flinders (Australia) detectó que el uso temprano del celular incrementa la ansiedad y el pesimismo.

Otra publicación en Nature Human Behaviour señaló que chequear el teléfono al empezar el día refuerza emociones negativas y aumenta la vulnerabilidad ante los contenidos digitales.

Los especialistas recomendaron optar por actividades que estimulen la mente, como leer, resolver algún rompecabezas o escribir en un diario en los primeros minutos del día. Un estudio en Neurobiology of Aging comprobó que los desafíos cognitivos matutinos benefician la reserva cerebral y retrasan el deterioro asociado al envejecimiento.

Cuáles son los suplementos a considerar

El uso de algunos suplementos, debería hacerse bajo supervisión médica y adaptadas a las necesidades particulares de los pacientes (Freepik)

El consumo generalizado de suplementos carece, en muchos casos, de aval científico firme. Solo algunos compuestos cuentan con respaldo para necesidades individuales en la literatura especializada. Science Focus difundió algunos recomendables.

Vitamina D , especialmente para adultos y en lugares con poca luz solar.

Magnesio , que contribuye al sueño y la regulación del estrés.

Ácidos grasos omega-3 , que disminuyen la inflamación y protegen la salud metabólica.

Creatina, tradicionalmente vinculada al rendimiento muscular, probó beneficios en la función cerebral y la salud general.

Adoptar hábitos matutinos validados por la evidencia científica resulta crucial para preservar la salud física y mental. Mantener una rutina realista, estructurada y personalizada, tiene el potencial de ofrecer beneficios duraderos.