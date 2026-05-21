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Fuertes críticas al Cuti Romero por viajar a Córdoba y no acompañar al Tottenham en el partido que define su futuro: “Es terrible”

El central de la selección argentina no estará presente en la última jornada de la Premier League, cuando el equipo buscará mantener su lugar en la categoría

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Primer plano de Cristian Romero, futbolista, mirando hacia abajo, con una camiseta blanca y azul marino del Tottenham Hotspur con el logo AIA
Duro reproche en Inglaterra a Cristian Romero, porque viajó a Córdoba antes del duelo del Tottenham por la permanencia (@cutiromero2)

El futuro del Tottenham en la Premier League se definirá sin la presencia de su capitán, Cristian Romero, quien no solo está lesionado por un esguince grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, sino que además viajó a Argentina para asistir a la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River Plate y ya enfocarse en la Selección de cara al Mundial. La decisión del central argentino de estar en Córdoba en lugar de acompañar a su equipo en Londres provocó fuertes críticas en la prensa inglesa.

El central argentino ya se encuentra en su país natal, específicamente en Córdoba, donde se jugará el partido en el estadio Mario Alberto Kempes. Tras la clasificación de Belgrano frente a Argentinos Juniors, Romero había confirmado en sus redes: “Ahí estaremos”. Su mensaje anticipó la presencia en la final y encendió la polémica en Inglaterra ante la inminencia de la última fecha de la Premier League.

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El defensor del Tottenham dejó un comentario semanas atrás en Instagram que ilusionó a los Piratas: "Ya falta menos"

Periodistas británicos manifestaron su malestar por la ausencia del argentino en un momento clave para el club. En TalkSport, Paul Hawksbee y Tim Vickery debatieron la situación: “Cristian Romero, dos partidos importantes este domingo, pero ¿en cuál estará, lo sabes? Estará en la final del Campeonato Argentino”, manifestó Hawksbee quien fue sarcástico al decir: “Buen capitán del club, entonces. No en el partido más importante en la historia del Tottenham desde 1976. Fantástico. El bueno de Cristian, fiel hasta el final”.

Tim Vickery añadió: “Es la final del Campeonato Argentino este domingo, Belgrano contra River Plate. Belgrano nunca ha ganado el título argentino. Esto es realmente histórico. Belgrano es el club de Romero. Es el club donde él empezó. Es hincha”. A lo que Paul replicó: “A diferencia del que le paga el sueldo”.

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El periodista continuó: “Me parece terrible. Me parece terrible que vaya a ver al club del que es hincha, en lugar de ser el capitán de un equipo que está amenazado con el descenso y no estar allí. Es cierto hasta el final. Siempre pensé que Cristian Romero solo estaba de paso, y que el Tottenham era una distracción para Argentina”.

Cuti Romero renovó con el Tottenham
El presente del Tottenham lo encuentra a dos puntos de la zona de descenso y con un partido decisivo por la permanencia

La situación deportiva del Tottenham es crítica. El equipo suma 38 puntos y se ubica en el puesto 17 de la clasificación, apenas dos unidades por encima del West Ham, el equipo que marca el límite del descenso. Este domingo, los Spurs recibirán al Everton y West Ham será local ante Leeds.

El conjunto londinense necesita ganar para asegurar su permanencia. Un empate lo obliga a depender de una diferencia de goles favorable respecto al West Ham, en caso de que estos ganen. Si Tottenham pierde, solo se salvará si West Ham pierde o empata ante Leeds. Si los Hammers ganan y Tottenham no suma, los Spurs descenderán al Championship.

En las últimas semanas, crecieron los rumores que han colocado al Cuti Romero en la órbita del Barcelona. El diario Sport aseguró que su nombre fue ofrecido al club catalán hace un mes y recibió el visto bueno de Hansi Flick. Deco, encargado de la dirección deportiva, incorporó al argentino como alternativa prioritaria para reforzar la defensa la próxima temporada.

El posible traspaso podría verse facilitado por una cláusula de salida vigente en el contrato de Romero, especialmente si Tottenham desciende a la segunda división. De producirse este escenario, Barcelona estaría en condiciones de negociar en términos más favorables.

El argentino optimiza su recuperación para llegar de la mejor manera a los próximos compromisos con la selección argentina
El argentino optimiza su recuperación para llegar de la mejor manera a los próximos compromisos con la selección argentina

En esta situación se suma el análisis del periodista Fabrizio Romano sobre la situación contractual del defensor argentino: “Existe la sensación entre todos los involucrados en esta historia, tanto del lado del jugador como del club, de que probablemente llegará el momento de que Cuti Romero se vaya en el mercado de fichajes de verano. Sabemos que siempre es difícil negociar con el Tottenham, especialmente cuando se trata de jugadores de primer nivel. Son duros, así que obviamente, veremos quién está dispuesto a pagar lo que pide el Tottenham”.

Además, el especialista en mercado de pases confesó: “Por lo que entiendo, no hay ninguna cláusula de rescisión escrita en el contrato de Cuti Romero. Era solo un acuerdo de caballeros, pero con el anterior presidente, Daniel Levy, ahora no hay ninguna cláusula de rescisión que se pueda activar. Así que el precio depende del Tottenham, es quien decide. Tenemos que ver cómo se desarrollan las negociaciones. Hay interés de Europa y también del extranjero. Así que, sin duda, hay mucho interés en Romero, y la expectativa de quienes rodean al jugador y al club es que algo suceda en verano. Pero, de nuevo, depende del precio”.

La recuperación de Romero se sigue día a día porque la selección argentina lo espera para el debut en el Mundial, el 16 de junio frente a Argelia en Kansas. Después, el equipo nacional enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y a Jordania el 27 en el cierre del Grupo J. Previo al torneo, la Albiceleste jugará dos amistosos: el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 frente a Islandia en Alabama.

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