Miles de personas volvieron a marchar en silencio en Uruguay por los desaparecidos de la dictadura

La Marcha del Silencio en Uruguay, en memoria de los desaparecidos de la última dictadura (Presidencia)

Una multitud se congregó en el Centro de Montevideo este miércoles para una nueva Marcha del Silencio, que recuerda a los desaparecidos de Uruguay de la última dictadura en el país (1973-1985). “Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas, ¿dónde están?”, decía la pancarta.

Se cumplen 30 años de la primera marcha organizada por la organización de Madres y Familiares. Fue en 1996 la primera edición. La fecha elegida es el 20 de mayo porque se recuerdan los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, cometidos en Argentina.

PUBLICIDAD

La manifestación partió de la intersección de las calles Jackson y Rivera, donde se encuentra el Memorial a los Detenidos Desaparecidos en América Latina, y se trasladó en silencio hasta la plaza Libertad. En su trayecto, se leyeron los nombres de las 205 personas detenidas-desaparecidas, en la explanada de la Intendencia de Montevideo, tal como informó la página web de Presidencia de la República.

La Marcha del Silencio en Uruguay, en memoria de los desaparecidos de la última dictadura (Presidencia)

El reclamo era por verdad, justicia y nunca más. Fue la primera vez que se vieron 205 pancartas y no 197 porque la cifra se actualizó tras una investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) a partir de testimonios y documentos.

PUBLICIDAD

Además de las pancartas con la imagen de los desaparecidos, por el Centro de Montevideo se replicó la imagen de la margarita sin un pétalo, que es el símbolo de la organización Madres y Familiares. Ese pétalo que falta representa la ausencia.

En una pantalla ubicada se proyectaron las imágenes de los desaparecidos y se nombró a cada uno de ellos. El silencio se interrumpió para que la multitud dijera “presente”.

PUBLICIDAD

Son 205 los desaparecidos de la última dictadura en Uruguay (Presidencia)

Los días previos a la marcha, la organización de Madres y Familiares le pidió al presidente de la República, Yamandú Orsi, que dé la orden a las Fuerzas Armadas para que entregue información sobre el paradero de los desaparecidos. Creen que esta decisión no puede tener “más dilaciones” porque sostienen que hace falta información y que la búsqueda sigue siendo “a ciegas”.

Ana Lusiardo, la coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, declaró al noticiero Telemundo de Canal 12 que el tema “se podría solucionar sin necesidad de gran tecnología, de mucho dinero y muy rápidamente”.

PUBLICIDAD

“La información la tiene un puñado de personas. No son civiles, no son vecinos que vieron cosas sospechosas. Si estas desapariciones ocurrieron en centros clandestinos y los cuerpos fueron enterrados en terrenos militares, la información tiene que venir de esas instituciones”, señaló la antropóloga.

La Marcha del Silencio en Uruguay, en memoria de los desaparecidos de la última dictadura (Presidencia)

La búsqueda de desaparecidos en Uruguay continúa en el Batallón de Infantería 14, donde aún restan 11 hectáreas por investigar. El trabajo continúa con dos retroexcavadoras. Otro equipo trabaja en predios cercanos al viejo Batallón 13 y al centro clandestino de detención “300 Carlos”.

PUBLICIDAD

La investigación

Este año la cantidad de víctimas de la represión trae una novedad: la cifra se actualizó desde 197 a 205. Los datos surgen de un informe presentado este mes por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) del país.

Hasta el 14 de mayo, el organismo recibió y relevó 326 denuncias de desaparición forzada en el período del terrorismo de Estado, tanto en Uruguay como en el exterior. De este total, 43 son casos aclarados ya sea por el hallazgo de los restos o por la certeza de su paradero. Otras 40 denuncias fueron descartadas por los investigadores.

PUBLICIDAD

Hay 243 investigaciones activas, de las cuales 162 son casos que efectivamente están siendo considerados por los investigadores. Existen 81, en tanto, que todavía están siendo analizadas y están en distintas etapa de avance.