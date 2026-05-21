Gobierno anuncia intervención total en el Bajo Aguán tras masacre en Colón

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que el crimen no quedará impune y que habrá intervención inmediata. (FOTO: Infobae)

La masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, en el departamento de Colón, provocó una inmediata reacción del Gobierno de Honduras, luego de que autoridades confirmaran la muerte violenta de al menos 10 personas en una de las zonas más conflictivas del país.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, anunció este jueves el despliegue de un equipo especial conformado por fiscales del Ministerio Público, agentes de inteligencia, miembros de las Fuerzas Armadas y jueces, con el objetivo de intervenir el Bajo Aguán y dar con los responsables del múltiple crimen.

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“Utilizaremos toda la fuerza del Estado para poner orden en la zona y encontrar a los responsables”, afirmó el funcionario durante una entrevista televisiva, donde además aseguró que el hecho no quedará impune.

Gobierno anuncia intervención inmediata

Velásquez explicó que las acciones de seguridad comenzarán de forma inmediata en la región del Bajo Aguán, una zona marcada históricamente por conflictos agrarios, presencia de estructuras criminales y actividades ligadas al narcotráfico.

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Según el ministro, las investigaciones preliminares apuntan a que detrás de la masacre existiría una organización criminal operando en la zona.

“Esto no solo es un conflicto de tierras, aquí hay estructuras criminales detrás de estos actos violentos”, sostuvo el titular de Seguridad.

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Asimismo, indicó que el equipo especial también tendrá como objetivo identificar otros grupos delictivos que operan en el departamento de Colón y fortalecer la presencia del Estado en sectores considerados de alta peligrosidad.

Fiscales, militares y agentes de inteligencia participarán en las operaciones para identificar a los responsables. (FOTO: Secretaría de Seguridad)

Escena violenta en Trujillo

Las víctimas fueron encontradas en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, en una aparente escena de ejecución múltiple que ha causado conmoción a nivel nacional.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente las identidades de los fallecidos ni los posibles móviles concretos del crimen, mientras equipos forenses y de investigación continúan trabajando en la zona.

El ministro Velásquez calificó el hecho como una acción destinada a generar terror en la población y advirtió que el Gobierno no permitirá que grupos criminales continúen imponiendo violencia en la región norte del país.

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El Gobierno sostiene que detrás del crimen existirían estructuras criminales que operan en el Bajo Aguán. (FOTO: Noticiero al día)

Bajo Aguán: una región marcada por la violencia

El Bajo Aguán ha sido durante décadas uno de los puntos más conflictivos de Honduras debido a disputas por tierras, conflictos campesinos y presencia de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Diversos gobiernos han desplegado operativos militares y policiales en la región; sin embargo, los hechos violentos continúan registrándose de manera recurrente.

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La nueva intervención anunciada por el Gobierno busca reforzar las labores de inteligencia y aumentar la presencia policial y militar en Colón, especialmente tras esta masacre que vuelve a poner al Bajo Aguán en el centro de la crisis de seguridad del país.

La comunidad de Rigores, en Trujillo, fue escenario de una de las peores masacres registradas en Honduras en 2026. (FOTO: Contracorriente)

El secretario de Seguridad aseguró que la población será informada sobre los avances de la intervención y pidió colaboración ciudadana para identificar a los responsables.

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Además, reiteró que las autoridades actuarán de manera contundente para frenar el avance de estructuras criminales que operan en la zona.

Mientras tanto, Honduras vuelve a enfrentar una de las peores expresiones de violencia colectiva registradas en 2026, en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad en distintas regiones del país.

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