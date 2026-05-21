Ciencia

¿A qué velocidad viaja una bala? Las razones detrás de una pregunta de difícil respuesta

La rapidez de salida de un proyectil no depende solo del arma, sino de una combinación de factores físicos y mecánicos que alteran el resultado

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Un tren moderno blanco con franjas naranjas y amarillas sobre una vía, en un paisaje rural con montañas y casas. Un proyectil brillante con estela de fuego y luz viaja en el aire.
La velocidad de una bala depende del sistema de referencia y varía según el observador y el punto de medición, como explica la física clásica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta sobre a qué velocidad viaja una bala invita a explorar cómo la física define el movimiento en función del sistema de referencia. Cuando se dispara un proyectil, su velocidad solo puede entenderse correctamente al considerar desde qué lugar y situación se observa, ya que el valor no es absoluto.

El medio de divulgación científica HowStuffWorks lo explica a partir del punto de vista del tirador: quien sostiene el arma percibe que la bala siempre se mueve a la misma velocidad, sin importar si está en reposo o en movimiento rápido. Sin embargo, esa percepción puede diferir notablemente para otros observadores.

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Ejemplo práctico: balística desde un tren en movimiento

Un caso clásico para entender la velocidad relativa es el de disparar una bala desde un tren que avanza a 1.609 km/h. Si la se dispara hacia adelante a esa misma velocidad, un observador en el suelo la verá desplazarse a 3.218 km/h, sumando ambas velocidades.

Infografía en fondo azul oscuro con una bala dorada en movimiento, un tren, diagramas explicativos de velocidad, y representaciones de armas y municiones.
Si la bala se dispara en sentido contrario al avance del tren, la velocidad desde el suelo se calcula restando la velocidad del tren a la de la bala (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, si el disparo se realiza en sentido opuesto al avance del tren, la velocidad de la bala vista desde fuera será la diferencia entre la velocidad del tren y la de la bala. En casos extremos, si ambas velocidades son idénticas pero opuestas, la bala podría quedarse estática respecto al suelo y simplemente caer. Así, los ejemplos prácticos muestran cómo el resultado del experimento depende por completo del sistema de referencia.

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Diferencias entre proyectiles y ondas sonoras en sistemas de referencia móviles

El comportamiento de las ondas sonoras en un tren en movimiento es distinto al de una bala. Mientras la bala puede sumar o restar la velocidad del tren según el sentido del disparo, las ondas sonoras siempre se propagan a una velocidad constante respecto al aire, que es la velocidad del sonido.

Esto significa que si se coloca un altavoz en la parte frontal de un tren en marcha, el sonido no sumará la velocidad del tren a la velocidad del sonido. Las ondas sonoras seguirán propagándose a unos 1.127 km/h, sin superar ese límite, sin importar la rapidez del tren. Este principio explica por qué los aviones supersónicos generan estampidos sónicos cuando superan la barrera del sonido.

Colocar un altavoz en un tren en marcha no aumenta la velocidad del sonido, que permanece fija en unos 1.127 km/h según la noticia original (Imagen Ilustrativa Infobae)
Colocar un altavoz en un tren en marcha no aumenta la velocidad del sonido, que permanece fija en unos 1.127 km/h según la noticia original (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre proyectiles y ondas sonoras

El contraste entre el comportamiento de una bala y el de una onda sonora subraya cómo los sistemas de referencia influyen de manera diferente en partículas y ondas. Un proyectil puede aprovechar el movimiento del tren para ir más rápido o más lento respecto al suelo; en cambio, el sonido se transmite según su propia velocidad característica en el aire, sin importar la velocidad del tren ni la del tirador.

Esto implica que la forma en la que los proyectiles y las ondas se suman o restan en función del sistema de referencia depende de sus leyes físicas particulares. Mientras que una bala modificará su velocidad relativa según la dirección del disparo y el desplazamiento del tren, la onda sonora mantiene la velocidad del sonido como un límite físico, fenómeno esencial para entender el origen del estampido sónico en los aviones supersónicos, como recuerda el medio HowStuffWorks.

Factores que afectan la velocidad de una bala

La velocidad inicial de una bala, es decir, la rapidez con la que sale del cañón, depende de varios factores físicos y mecánicos. Entre ellos, la longitud del cañón es importante: los cañones más largos permiten que los gases propulsores aceleren más la bala, aumentando así su velocidad al salir del arma.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La velocidad inicial de una bala al salir del cañón está influida por factores como la longitud del cañón, la presión interna y la resistencia del aire (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros factores determinantes incluyen la resistencia del aire, el peso del proyectil y la presión interna generada al disparar. Además, el tipo de cartucho y el diseño del arma influyen en la velocidad alcanzada. Todos estos elementos contribuyen a que la velocidad de la bala varíe entre distintos disparos y armas.

Variaciones según el tipo de arma y munición

El tipo de arma utilizada también influye en la velocidad que puede alcanzar una bala al ser disparada. Un rifle, por ejemplo, suele generar velocidades superiores a las de una pistola, principalmente por la mayor longitud del cañón y el diseño del arma. Esta diferencia se traduce en una mayor aceleración del proyectil antes de abandonar el arma.

La munición también influye en el resultado final. Diferentes tipos de cartuchos, propelentes y fulminantes pueden modificar la presión interna y, por lo tanto, la velocidad con la que la bala es expulsada. Incluso entre armas del mismo calibre, el diseño y la munición pueden producir variaciones en la velocidad de salida de los proyectiles.

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