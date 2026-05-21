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El Vaticano se pronuncia sobre inteligencia artificial: León XIV presenta su primera encíclica sobre dignidad humana

El texto será presentado el lunes 25 de mayo ante líderes mundiales y especialistas en innovación, con la participación de figuras como Christopher Olah, cofundador de Anthropic, y teólogos de África y América Latina

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El Vaticano presenta la primera encíclica de León XIV dedicada íntegramente a la inteligencia artificial y la dignidad humana

El lunes 25 de mayo, el Vaticano presentará la primera encíclica del Papa León XIV. Se llama Magnifica Humanitas —Magnífica Humanidad— y está dedicada íntegramente a la inteligencia artificial. En su columna en Infobae a la Tarde, el politólogo Tomás Trapé analizó el alcance del documento y el mensaje político que encierra la lista de invitados a su presentación.

La encíclica y el paralelo histórico

La encíclica lleva la firma del Pontífice con fecha del 15 de mayo. La elección de esa fecha no es casual. “Se cumplen 135 años de que otro León, por aquella vez León XIII, diese a conocer la Rerum Novarum. Estamos hablando de la encíclica que funda la doctrina social de la Iglesia”, subrayó Trapé.

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El paralelismo es explícito y deliberado. El propio León XIV explicó que eligió su nombre papal inspirándose en León XIII, quien abordó los desafíos sociales de la Revolución Industrial en la Rerum Novarum, porque ve paralelismos entre aquella era de transformación y la actual revolución tecnológica.

El Papa León XIV destaca que las máquinas deben estar al servicio de los hombres, reafirmando el rol central de la dignidad humana en la innovación (REUTERS/Vincenzo Livieri)
El Papa León XIV destaca que las máquinas deben estar al servicio de los hombres, reafirmando el rol central de la dignidad humana en la innovación (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El documento está dedicado a “la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial” y busca recordar la integridad y dignidad del ser humano en todo proceso de innovación tecnológica. La preocupación central de la Iglesia es que “las máquinas tienen que estar al servicio de los hombres y no los hombres al servicio de las máquinas”, según explicó Trapé.

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La presentación oficial se realizará el 25 de mayo a las 11:30 horas de Roma en el Aula del Sínodo del Vaticano, con la poco habitual presencia del propio Papa León XIV. “Esto es una rareza que el papa esté presente en esa presentación y que arme semejante despliegue. Ya de por sí, el evento está diciendo cosas”, remarcó Paula Guardia Bourdin.

El invitado que cambia todo

Entre los oradores confirmados figuran el cardenal Víctor Manuel Fernández —prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y ex decano de la UCA—, el cardenal Michael Czerny —titular del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral— y Leocadie Lushombo, docente congoleña de teología política en la Jesuit School of Theology de Santa Clara University.

La destacada participación de Christopher Olah, cofundador de Anthropic, resalta el debate internacional sobre los límites éticos de la inteligencia artificial (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)
La destacada participación de Christopher Olah, cofundador de Anthropic, resalta el debate internacional sobre los límites éticos de la inteligencia artificial (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Pero el nombre que generó más atención es el de Christopher Olah, cofundador de Anthropic y especialista en interpretabilidad de inteligencia artificial. “Estamos hablando de una de las personas más importantes del mundo”, señaló Trapé.

La invitación a Olah no es un gesto protocolar. Es una declaración política. Anthropic se negó a permitir que sus sistemas de IA fueran usados para vigilancia masiva doméstica o para armas completamente autónomas. Como respuesta, el secretario de Defensa Pete Hegseth designó a la empresa como “riesgo en la cadena de suministro para la seguridad nacional”, ordenando que ningún contratista del Pentágono pudiera hacer negocios con Anthropic.

Trump acusó a Anthropic de cometer “un error desastroso” y de intentar dictarle al ejército cómo operar. OpenAI firmó un acuerdo con el Pentágono pocas horas después de que se emitiera la orden contra Anthropic.

La encíclica y sus invitados señalan la posición de la Iglesia frente al desafío de la inteligencia artificial y la protección de la autonomía humana (REUTERS/Jason Reed/File Photo)
La encíclica y sus invitados señalan la posición de la Iglesia frente al desafío de la inteligencia artificial y la protección de la autonomía humana (REUTERS/Jason Reed/File Photo)

Sin embargo, un juez federal en California bloqueó indefinidamente la designación, calificándola de “retaliación ilegal de la Primera Enmienda” y señalando que “nada en la ley respalda la noción orwelliana de que una empresa americana pueda ser catalogada como adversaria por expresar desacuerdo con el gobierno”.

El Papa decidió sentar en primera fila al cofundador de la empresa que desafió al Pentágono y ganó en los tribunales. “Esto es un juego de ajedrez. Hay un papa enfrentado con otro norteamericano, en este caso con el líder de Estados Unidos, Donald Trump, y él elige no solamente este tema, sino sentar en primera fila a quienes también osaron resistirse a esas tensiones”, concluyó Trapé.

Dignidad humana y el futuro de la IA

El documento retoma una advertencia del Papa Francisco en sus últimos días: “¿Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas?”.

La encíclica Magnifica Humanitas subraya la importancia de la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial (EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO)
La encíclica Magnifica Humanitas subraya la importancia de la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial (EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO)

Para la Iglesia, la dignidad humana está asociada a la capacidad de decidir, y por eso el concepto de human in the loop —la exigencia de que haya un ser humano en el proceso de decisión— cobra centralidad en el debate actual.

León XIV ya había abordado el tema en distintos escenarios: desde un estadio lleno de adolescentes, a quienes les dijo que usaran la IA “de tal manera que, si desapareciera mañana, seguirían sabiendo cómo pensar”, hasta una reunión de legisladores de 68 países, donde insistió en que la inteligencia artificial es una herramienta destinada a servir a los seres humanos, no a reemplazarlos.

La encíclica que se presenta este lunes es el primer gran documento doctrinal de la historia de la Iglesia dedicado íntegramente a la inteligencia artificial. Y la lista de quiénes están en el estrado ya anticipa de qué lado se para el Vaticano en la disputa más importante del siglo.

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