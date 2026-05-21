Rosario: rescataron a un perro desnutrido que se encontraba atado en un patio de una casa

Veterinarios atendieron a Lobo con desnutrición severa y fiebre alta tras ser rescatado del patio donde permanecía atado

Lobo, un perro que permanecía atado en el patio de una vivienda del barrio Zara Norte, en Rosario, fue rescatado tras una intervención de agentes municipales que actuaron a partir de denuncias de vecinos y organizaciones proteccionistas. El animal llegó a manos de los equipos de salud en estado de desnutrición severa y con 41 grados de fiebre, según indicó la organización "Los Rescataditos de Manu“, que quedó a cargo de su guarda transitoria.

El operativo se concretó luego de que circularan videos en redes sociales y se formalizaran denuncias ante las autoridades. En el procedimiento participaron el Área de Protección Animal y la Dirección de Control Urbano del municipio, que constataron las condiciones en que se encontraba el animal: desnutrido, enfermo y atado en el patio de la casa. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Control y Convivencia, el perro recibió atención veterinaria inmediata tras ser retirado de la vivienda.

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“Lobo fue sacado de ese infierno donde estaba atado en estado esquelético con 41 de fiebre, donde quedó internado”, escribió Manu, responsable de Los Rescataditos de Manu, en sus redes sociales. La organización, que recibió al perro desde la noche anterior a la intervención oficial, destacó que el trabajo articulado con la Secretaría de Control y Convivencia y con Sabrina Latino, referente del área, fue determinante para concretar el rescate.

El Área de Protección Animal y la Dirección de Control Urbano coordinaron el operativo junto a la organización Los Rescataditos de Manu

Tras el ingreso a la clínica veterinaria, a Lobo se le realizaron análisis de sangre con hemograma. Los resultados sobre el estado de sus órganos estaban pendientes al momento de la publicación. Dada la situación de estrés y miedo que presenta el animal —que pasó toda su vida atado y se muestra a la defensiva—, Los Rescataditos de Manu solicitaron con urgencia un tránsito en hogar sin otras mascotas, condición que el equipo considera indispensable para su recuperación.

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“Vamos a seguir actuando con firmeza ante cada caso de abandono, crueldad o maltrato. No miraremos para otro lado”, afirmó el secretario de Control municipal, Diego Herrera, en declaraciones recogidas por Rosario 3. El funcionario subrayó que este tipo de intervenciones son una prioridad para la gestión y que situaciones como la de Lobo resultan inaceptables.

Mientras el perro permanece internado a la espera de conocer el estado de sus órganos, Los Rescataditos de Manu aguardan la confirmación de un hogar de tránsito que cumpla con los requisitos necesarios para su recuperación, antes de avanzar hacia una adopción definitiva.

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Rescataron a un perro que había quedado atrapado en el río San Antonio de Córdoba

La tranquilidad habitual del barrio Playas de Oro, en Villa Carlos Paz, se quebró el domingo por la tarde con una escena fuera de lo común: un perro quedó atrapado en el cauce del río San Antonio tras una crecida. El operativo de rescate movilizó a distintas fuerzas locales y mantuvo en vilo a vecinos y curiosos hasta que la mascota llegó a salvo a la orilla.

El hecho ocurrió en la intersección de Perito Moreno y Lisboa, donde el animal fue avistado entre las aguas. Al lugar llegaron equipos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la provincia de Córdoba, bomberos voluntarios y guardavidas del municipio, quienes actuaron con celeridad para evitar que el perro sufriera daños.

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El operativo arrancó cuando el personal especializado del DUAR Punilla detectó al animal, un mestizo de tamaño mediano, en un punto del cauce de alto riesgo por la fuerza que el agua había adquirido tras la crecida.

En Córdoba, equipos del DUAR, bomberos y guardavidas rescataron a un perro atrapado por la crecida del río San Antonio

Los rescatistas se valieron de la técnica de nado de aproximación para llegar hasta el perro y, una vez que lo aseguraron, lo condujeron a la orilla con un sistema de tracción por cuerdas.

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La maniobra exigió coordinación y precisión por el caudal y las condiciones del río en ese tramo. Personal del DUAR confirmó que la mascota estaba en buen estado al ser rescatada, lo que provocó alivio entre quienes observaban la escena.

Las imágenes del procedimiento reflejaron la tensión del momento y la expectativa del público. Al concretarse la extracción, aplausos y muestras de alegría cerraron la intervención. Según informó a Infobae personal del caso, el animal no sufrió lesiones y quedó bajo resguardo.

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