Elon Musk advierte que Nvidia perderá acuerdos "críticos" sin Jensen Huang y firma la petición para reinstalarlo

Elon Musk advirtió que Nvidia perderá acuerdos comerciales porque dependían de compromisos personales de Jensen Huang (REUTERS/Kylie Cooper)

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Elon Musk advirtió este sábado que Nvidia podría perder acuerdos comerciales “críticos” tras la salida de su cofundador Jensen Huang, según informó Reuters. El motivo: muchos de esos contratos se asentaban en la confianza personal del ejecutivo, sin respaldo documental formal.

“Jensen impulsó la cadena de suministro de Nvidia de manera brillante, pero muchos de esos acuerdos eran un apretón de manos con Jensen, no un contrato escrito”, escribió Musk en X. “Sin Jensen, al menos algunos de esos acuerdos críticos se perderán”, completó.

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La petición para reinstalar a Huang como CEO

Las declaraciones llegan un día después de que Musk respaldara una petición que reclama la reincorporación de Huang. “Hay una petición en marcha para reinstalar a Jensen y yo también la firmo”, había escrito el viernes. Cuando un usuario de X le sugirió contratar al ejecutivo destituido, respondió: “Sería un honor”.

La renuncia de Huang y los vínculos con una empresaria china investigada por espionaje

Huang presentó su dimisión tras la publicación de informes sobre relaciones extramatrimoniales. The Wall Street Journal informó sobre un vínculo con Alice Huang, una empresaria china a quien funcionarios de inteligencia de Estados Unidos sospechan de tener conexiones con los servicios de inteligencia de China. The New York Times citó a cinco exempleados que describieron una relación entre Huang y Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, quien le rendía cuentas directamente.

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Reuters informó, con base en dos fuentes y en correspondencia interna revisada por la agencia, que Huang ocultó la naturaleza de su relación con Alice Huang a directivos clave, entre ellos el asesor legal Tim Teter y la directora de marketing Alison Wagonfeld. La agencia afirmó ser la primera en publicar esa correspondencia.

Musk respaldó una petición que solicita la reincorporación de Huang como director ejecutivo de Nvidia (REUTERS/Evan Vucci)

Tras la renuncia, la junta designó a Colette Kress, hasta entonces directora financiera, como directora ejecutiva interina mientras busca un sucesor permanente.

La campaña interna por el regreso de Huang

Huang cofundó la empresa en 1993 y la condujo durante más de treinta años. Bajo su gestión, Nvidia pasó de fabricar tarjetas gráficas a convertirse en el principal proveedor mundial de chips para inteligencia artificial. Según The Economic Times, empleados impulsaron una campaña bajo la consigna “Bring Back the Boss” (“Traigan de vuelta al jefe”) para presionar a la junta. No hay confirmación sobre su alcance ni su influencia en el directorio.

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El biógrafo de Huang, Stephen Witt —autor de The Thinking Machine (2025)—, lo describió como “bastante arrogante” en un artículo publicado en The New York Times, y cuestionó la imagen de humildad asociada al cofundador. Witt afirmó que la relación con Powell era conocida dentro de la empresa, y citó a un exempleado que sostuvo que el vínculo le daba a Huang “la satisfacción narcisista de quien todo lo puede”.

Dos grandes inversores piden una sucesión deliberada y no descartan el regreso de Huang

Altimeter Capital Management y Atreides Management enviaron una carta a la junta para reclamar una transición deliberada. Brad Gerstner, director ejecutivo de Altimeter, y Gavin Baker, socio gerente de Atreides, escribieron que “hay más preguntas que respuestas sobre los eventos recientes”, según Indian Express, y dejaron abierta la posibilidad del regreso de Huang.

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Caída de más de USD 500.000 millones en capitalización desde el inicio del escándalo

Nvidia registró una pérdida superior a los 500.000 millones de dólares en capitalización bursátil tras el escándalo (REUTERS/Manami Yamada/Foto de archivo)

Los títulos cayeron el jueves y el viernes, con una pérdida acumulada de capitalización superior a los USD 500.000 millones desde que circularon las primeras acusaciones, según Indian Express. El caso intensificó el debate en el Congreso de Estados Unidos sobre los controles de exportación de chips avanzados hacia China, con legisladores de ambos partidos que exigen restricciones más estrictas. Beijing rechazó las acusaciones de espionaje y advirtió a Washington contra usar el escándalo como pretexto para endurecer las limitaciones tecnológicas.

Según CBS News, las autoridades de Singapur confiscaron el pasaporte de Alice Huang durante ocho meses a partir de junio de 2025, mientras investigaban presuntos envíos de chips avanzados de Nvidia hacia China a través de su empresa Megaspeed.

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