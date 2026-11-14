Estados Unidos

Bomba en Peoria: evacúan una zona de Illinois, cierran el río y cancelan eventos mientras buscan más artefactos

La alcaldesa Rita Ali confirmó que se trató de una amenaza real y advirtió que el área no estaba despejada, en medio de un operativo que involucró al FBI, la Guardia Costera y la policía estatal

Un vehículo de policía con luces encendidas, dos agentes y una barrera vial en una intersección de noche junto a semáforos en rojo
Las autoridades de Peoria ordenaron evacuar un radio de 1,5 kilómetros alrededor de la planta de BioUrja Renewables tras el hallazgo de un artefacto explosivo (CBS Chicago)
Guardar

Las autoridades de Peoria, Illinois, ordenaron la evacuación de una zona de 1,5 kilómetros (una milla) de radio alrededor de una planta de etanol tras hallar un artefacto explosivo en las instalaciones de la empresa BioUrja Renewables. El área seguía sin ser segura horas después del hallazgo.

El hallazgo del artefacto y su neutralización

El hallazgo ocurrió alrededor de las 18:45 del viernes, cuando efectivos del Departamento de Policía de Peoria determinaron que un paquete localizado en las instalaciones representaba una amenaza real. Especialistas en explosivos lo neutralizaron cerca de las 21:12. Las autoridades aclararon que el rastreo del predio continuaría hasta el sábado por la tarde.

PUBLICIDAD

“Cuando llega una amenaza de bomba, típicamente no es legítima”, señaló el jefe de policía Brad Dixon en una conferencia de prensa. “Este no es el caso. Encontramos un paquete creíble que consideramos una amenaza. No lo estamos tratando como una broma”, agregó. Dixon evitó precisar cuántos dispositivos se hallaron y en qué puntos del complejo, pero fue categórico en que el área seguía sin ser segura.

La confirmación de la alcaldesa y el FBI

La alcaldesa de Peoria, Rita Ali, fue más directa al hablar con la cadena NBC local. “Se identificó un dispositivo. Sabemos que es una amenaza creíble. Sabemos que es una bomba”, declaró a la señal afiliada WEEK, en lo que calificó como una respuesta de máxima alerta de las autoridades municipales.

PUBLICIDAD

Una mujer rodeada de personas habla frente a micrófonos de periodistas en el pasillo de un edificio con casilleros
La alcaldesa Rita Ali confirmó la gravedad de la amenaza y el operativo obligó al cierre preventivo de los puentes sobre el río Illinois (25News WEEK-TV)

En la misma rueda de prensa, Ali señaló que existía la posibilidad de que el dispositivo hubiera sido desactivado, aunque aclaró que no podía confirmarlo en ese momento. También advirtió que las autoridades no podían descartar la existencia de otros artefactos en el predio. El operativo incluyó el cierre de los puentes sobre el río Illinois y la suspensión del tráfico fluvial. La alcaldesa insistió en que los residentes que aún permanecían dentro del radio de evacuación debían alejarse de la zona.

El agente especial del FBI Ryan Presley confirmó que personal federal, junto con efectivos estatales y locales, intervino en el operativo. No dio detalles sobre la naturaleza del artefacto.

El gobernador de Illinois activó la coordinación con la policía estatal

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, informó a través de sus redes sociales que seguía el desarrollo de los hechos en tiempo real y que instruyó a la Policía del Estado de Illinois para que coordinara las acciones con las autoridades locales. “Por favor, sigan las indicaciones de las fuerzas del orden y manténganse alejados del área”, instó el mandatario a los residentes.

El representante federal Eric Sorensen, demócrata por Illinois, se trasladó al Peoria Manual High School, habilitado como refugio para las personas desplazadas por la evacuación. “Si están dentro del radio de 1,5 kilómetros de la planta química BioUrja en Peoria, deben evacuar”, afirmó en una actualización a los medios presentes en el lugar.

Concierto, evento de béisbol y hospital afectados por la evacuación

Una mujer habla ante micrófonos de reporteros en un pasillo interior, rodeada por otras personas
La escuela secundaria Peoria Manual High School abrió sus instalaciones como refugio temporal para las personas evacuadas de la zona de exclusión (25News WEEK-TV)

La cercanía de varios recintos a la zona de exclusión obligó a suspender actividades programadas para esa noche. El cantante de música country Jon Pardi debía presentarse en el Peoria Civic Center y canceló el espectáculo por instrucción directa del jefe de policía. “Peoria, estamos decepcionados de no poder pasar esta noche con ustedes, pero la seguridad de nuestros fanáticos, nuestro equipo y la comunidad siempre es la prioridad”, publicó Pardi, y aclaró que las entradas serían reembolsadas.

El Dozer Park, estadio del equipo de béisbol de ligas menores Peoria Chiefs, también canceló un evento navideño previsto para la jornada. El centro médico OSF HealthCare St. Francis Medical Center, ubicado en las inmediaciones, informó que tomó “todas las precauciones apropiadas” ante la situación y que continuaba monitoreando el desarrollo de los hechos para garantizar la seguridad de pacientes y personal.

El representante Sorensen indicó que las autoridades esperaban completar el rastreo del complejo antes del anochecer del sábado, momento en el que evaluarían levantar la orden de evacuación.

Temas Relacionados

IllinoisAmenaza de bombaBiocombustiblesEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elon Musk advierte que Nvidia perderá acuerdos "críticos" sin Jensen Huang y firma la petición para reinstalarlo

El empresario alertó que gran parte de los contratos clave de la cadena de suministro del gigante de chips eran compromisos personales del ejecutivo destituido, sin respaldo documental formal

Elon Musk advierte que Nvidia perderá acuerdos "críticos" sin Jensen Huang y firma la petición para reinstalarlo

Filadelfia reúne a 570 personas como Rocky y bate un récord Guinness

La convocatoria en las escalinatas del museo superó la marca previa de 250 asistentes durante los festejos por cinco décadas del filme protagonizado por Sylvester Stallone

Filadelfia reúne a 570 personas como Rocky y bate un récord Guinness

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos advirtió que los seguros de salud listan médicos en sus redes que en la práctica no están disponibles

Una investigación encubierta del gobierno llamó a más de 27.000 proveedores y encontró que el 36% de los datos en los directorios médicos era incorrecto, con consecuencias legales para los empleadores que no corrijan la situación

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos advirtió que los seguros de salud listan médicos en sus redes que en la práctica no están disponibles

Estados Unidos impone un nuevo requisito a quienes viajen en avión: quiénes deben presentar la declaración sanitaria

La medida también comprende a pasajeros que utilicen territorio estadounidense como escala hacia otro destino y establece excepciones que requieren autorización gubernamental

Estados Unidos impone un nuevo requisito a quienes viajen en avión: quiénes deben presentar la declaración sanitaria

Estos son los aeropuertos de Estados Unidos más afectados por la paralización de vuelos

Miles de pasajeros enfrentan demoras y cambios de itinerario mientras las aerolíneas reordenan aviones y tripulaciones. La administración Trump atribuyó la interrupción a problemas tecnológicos

Estos son los aeropuertos de Estados Unidos más afectados por la paralización de vuelos

TECNO

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

El MIT desarrolla una técnica que acelera los emuladores climáticos de inteligencia artificial

Italia multó a Meta con 805 millones de euros por acceder a las fotos de usuarios de Facebook en Android

Cómo instalar una inteligencia artificial en tu PC y utilizarla sin conexión a internet

Hackers sin experiencia usan IA para armar bandas de secuestro de datos y los ataques reclamados subieron hasta 40%

ENTRETENIMIENTO

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio

La gira conjunta de Usher y Chris Brown acumula cancelaciones y tensiones que sus equipos no logran resolver

MUNDO

Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní

Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles

Volodimir Zelensky comentó que EEUU le propuso ceder el Donbás a cambio de incorporar Ucrania a la OTAN

El escándalo de Nvidia ensombrece las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial