Bomba en Peoria: evacúan una zona de Illinois, cierran el río y cancelan eventos mientras buscan más artefactos

Las autoridades de Peoria ordenaron evacuar un radio de 1,5 kilómetros alrededor de la planta de BioUrja Renewables tras el hallazgo de un artefacto explosivo (CBS Chicago)

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Las autoridades de Peoria, Illinois, ordenaron la evacuación de una zona de 1,5 kilómetros (una milla) de radio alrededor de una planta de etanol tras hallar un artefacto explosivo en las instalaciones de la empresa BioUrja Renewables. El área seguía sin ser segura horas después del hallazgo.

El hallazgo del artefacto y su neutralización

El hallazgo ocurrió alrededor de las 18:45 del viernes, cuando efectivos del Departamento de Policía de Peoria determinaron que un paquete localizado en las instalaciones representaba una amenaza real. Especialistas en explosivos lo neutralizaron cerca de las 21:12. Las autoridades aclararon que el rastreo del predio continuaría hasta el sábado por la tarde.

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“Cuando llega una amenaza de bomba, típicamente no es legítima”, señaló el jefe de policía Brad Dixon en una conferencia de prensa. “Este no es el caso. Encontramos un paquete creíble que consideramos una amenaza. No lo estamos tratando como una broma”, agregó. Dixon evitó precisar cuántos dispositivos se hallaron y en qué puntos del complejo, pero fue categórico en que el área seguía sin ser segura.

La confirmación de la alcaldesa y el FBI

La alcaldesa de Peoria, Rita Ali, fue más directa al hablar con la cadena NBC local. “Se identificó un dispositivo. Sabemos que es una amenaza creíble. Sabemos que es una bomba”, declaró a la señal afiliada WEEK, en lo que calificó como una respuesta de máxima alerta de las autoridades municipales.

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La alcaldesa Rita Ali confirmó la gravedad de la amenaza y el operativo obligó al cierre preventivo de los puentes sobre el río Illinois (25News WEEK-TV)

En la misma rueda de prensa, Ali señaló que existía la posibilidad de que el dispositivo hubiera sido desactivado, aunque aclaró que no podía confirmarlo en ese momento. También advirtió que las autoridades no podían descartar la existencia de otros artefactos en el predio. El operativo incluyó el cierre de los puentes sobre el río Illinois y la suspensión del tráfico fluvial. La alcaldesa insistió en que los residentes que aún permanecían dentro del radio de evacuación debían alejarse de la zona.

El agente especial del FBI Ryan Presley confirmó que personal federal, junto con efectivos estatales y locales, intervino en el operativo. No dio detalles sobre la naturaleza del artefacto.

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El gobernador de Illinois activó la coordinación con la policía estatal

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, informó a través de sus redes sociales que seguía el desarrollo de los hechos en tiempo real y que instruyó a la Policía del Estado de Illinois para que coordinara las acciones con las autoridades locales. “Por favor, sigan las indicaciones de las fuerzas del orden y manténganse alejados del área”, instó el mandatario a los residentes.

El representante federal Eric Sorensen, demócrata por Illinois, se trasladó al Peoria Manual High School, habilitado como refugio para las personas desplazadas por la evacuación. “Si están dentro del radio de 1,5 kilómetros de la planta química BioUrja en Peoria, deben evacuar”, afirmó en una actualización a los medios presentes en el lugar.

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Concierto, evento de béisbol y hospital afectados por la evacuación

La escuela secundaria Peoria Manual High School abrió sus instalaciones como refugio temporal para las personas evacuadas de la zona de exclusión (25News WEEK-TV)

La cercanía de varios recintos a la zona de exclusión obligó a suspender actividades programadas para esa noche. El cantante de música country Jon Pardi debía presentarse en el Peoria Civic Center y canceló el espectáculo por instrucción directa del jefe de policía. “Peoria, estamos decepcionados de no poder pasar esta noche con ustedes, pero la seguridad de nuestros fanáticos, nuestro equipo y la comunidad siempre es la prioridad”, publicó Pardi, y aclaró que las entradas serían reembolsadas.

El Dozer Park, estadio del equipo de béisbol de ligas menores Peoria Chiefs, también canceló un evento navideño previsto para la jornada. El centro médico OSF HealthCare St. Francis Medical Center, ubicado en las inmediaciones, informó que tomó “todas las precauciones apropiadas” ante la situación y que continuaba monitoreando el desarrollo de los hechos para garantizar la seguridad de pacientes y personal.

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El representante Sorensen indicó que las autoridades esperaban completar el rastreo del complejo antes del anochecer del sábado, momento en el que evaluarían levantar la orden de evacuación.