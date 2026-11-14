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Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles

El Consejo de Comercio bilateral se reunió por videoconferencia antes de la cumbre de APEC, donde Trump y Xi Jinping tendrán un encuentro. Beijing indicó que mantuvieron intercambios “francos” y “constructivos”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se dan la mano durante las conversaciones comerciales en la sede de la OCDE en París, el 16 de marzo de 2026 (El Tesoro de Estados Unidos/Distribución vía REUTERS)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se dan la mano durante las conversaciones comerciales en la sede de la OCDE en París, el 16 de marzo de 2026 (El Tesoro de Estados Unidos/Distribución vía REUTERS)
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China y Estados Unidos acordaron avanzar en una rebaja arancelaria recíproca sobre mercancías valuadas en unos USD 60.000 millones, en la primera reunión de su Consejo de Comercio bilateral, celebrada por videoconferencia este viernes. El encuentro tuvo lugar días antes de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, donde los presidentes Xi Jinping y Donald Trump mantendrán su cuarto encuentro desde el regreso del mandatario estadounidense a la Casa Blanca.

El Ministerio de Comercio chino informó este sábado que ambas delegaciones mantuvieron intercambios “francos, profundos y constructivos” sobre aranceles, comercio agrícola y otros asuntos de interés común. Las partes acordaron además mantener la comunicación a través del Consejo para reducir sus diferencias, aunque no se anunciaron nuevos acuerdos concretos.

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El Consejo de Comercio bilateral surgió del encuentro entre Trump y Xi en la capital china y fue desarrollado durante las negociaciones de septiembre, cuando ambas potencias pactaron rebajas arancelarias sobre mercancías valoradas en unos USD 30.000 millones por cada parte. El paquete acordado entonces incluyó juguetes, electrodomésticos y artículos domésticos chinos, así como carne, cereales, carbón y equipamiento médico estadounidense.

Según datos divulgados con anterioridad, más del 90% de los productos contemplados quedarán exentos de los aranceles adicionales impuestos mutuamente, una vez completados los procedimientos internos de cada país.

La reunión se produce tras la prórroga, acordada en septiembre, de la tregua comercial hasta el 10 de enero de 2027. Dicha tregua, alcanzada en octubre de 2025, había suspendido parte de los gravámenes y restricciones acumulados durante meses de escalada arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo.

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Pese a la distensión, Washington y Beijing mantienen diferencias sobre el acceso a los mercados, las tierras raras y los controles estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados. Este último punto adquirió sensibilidad adicional tras la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, en medio de una controversia vinculada a una presunta espía china. Funcionarios estadounidenses aclararon, sin embargo, que el asunto no formará parte de las conversaciones entre Trump y Xi en Shenzhen. “La situación con Nvidia no debería influir en absoluto en el viaje”, afirmó un alto funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

Tres retratos individuales contiguos de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin vestidos con traje y corbata
Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, mantendrán una reunión en Shenzhen, al margen de la cumbre de la APEC

Trump, Xi y Putin se reunirán en Shenzhen

Al margen de la APEC, Trump mantendrá el jueves una reunión trilateral con Xi y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en lo que la Casa Blanca definió como el primer encuentro de este tipo entre los líderes de los tres países. La portavoz Olivia Wales confirmó que Trump buscará instalar la reducción de los arsenales nucleares como uno de los ejes centrales del diálogo. “El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, hablará sobre la reducción de las armas nucleares en el mundo. Esta proliferación, según el presidente Trump, es muy peligrante”, afirmó Wales.

Funcionarios estadounidenses indicaron a la agencia AFP que Trump también prevé abordar la guerra contra Irán durante el encuentro trilateral. En cambio, la invasión rusa de Ucrania no figurará en esa agenda: la Casa Blanca explicó que Washington mantiene para ese conflicto un canal de negociación separado con Kiev y Moscú, del que China no forma parte. “No parece apropiado incluir la discusión sobre Ucrania en ese contexto”, señaló el funcionario.

La reunión trilateral generó referencias históricas al encuentro de 1945 en que Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin acordaron el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió que el encuentro podría derivar en una “redistribución de esferas de influencia” propia del siglo XXI.

Elon Musk acompañará a Trump en su viaje para la cumbre de la APEC
Elon Musk acompañará a Trump en su viaje para la cumbre de la APEC

Además del encuentro trilateral, Trump mantendrá un almuerzo de trabajo y una reunión bilateral con Xi el mismo jueves. El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, acompañará al presidente durante el viaje, aunque no participará del encuentro con Xi y Putin.

Funcionarios de la administración Trump descartaron que los controles de exportación de tecnología sensible de semiconductores estén sobre la mesa en Shenzhen. “Nosotros no negociamos los controles de exportación estadounidenses. Se trata de asuntos de seguridad nacional que desarrollamos en la administración”, precisó un alto funcionario, quien añadió que no espera que sea un tema relevante en ninguna de las conversaciones con China durante el viaje.

Trump partirá de Washington el lunes y llegará a Filipinas el martes para participar en una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), antes de viajar a Shenzhen para la reunión de líderes de la APEC, prevista para los días 18 y 19 de noviembre.

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