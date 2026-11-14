Estados Unidos

"Soy un pedazo de mierda": las últimas horas de Jensen Huang en Nvidia

Según Bloomberg, llegó a la reunión final del directorio vencido, repitiendo "lo que sea" y "no me importa". Renunció sin que le dejaran otra opción

Ilustración estilo grabado de un hombre con gafas y chaqueta de cuero cuyo rostro se descompone en chips y circuitos verdes sobre fondo oscuro.
Jensen Huang renunció a la conducción de Nvidia tras la presión del directorio por sus vínculos sentimentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Jensen Huang se rindió el miércoles a la noche, sin condiciones. Después de semanas de negar las infidelidades y de pelear por seguir al frente de Nvidia, el directorio lo dejó sin otra salida que la renuncia. Así lo reconstruyó Bloomberg con fuentes al tanto de la situación.

Según una de esas fuentes, su habitual actitud de mando había desaparecido. Había empezado a usar frases como “lo que sea” y “no me importa” Para los que estaban en la reunión, Huang se había dado por vencido.

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En los días siguientes, de acuerdo con personas que hablaron con él, se castigó a sí mismo con una frase: “Soy un pedazo de mierda”. Bloomberg no pudo contactarlo.

El jefe legal fue a su casa y ahí confesó

Cuando a fines de octubre se conoció su vínculo con Alice Huang, la presunta espía china, parecía que iba a zafar. El directorio, integrado por inversores de larga data, socios y amigos, no quería actuar ni opinar en público. Huang les negaba a amigos y colegas que hubiera sido infiel. Lo venía negando desde fines de 2025.

El giro llegó el viernes 6 de noviembre, cuando el Financial Times publicó que la relación había sido romántica. Poco después, el jefe legal de Nvidia, Tim Teter, fue a la casa de Huang a confrontarlo. Y Huang confesó.

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La mayoría del directorio seguía sin querer pronunciarse, pero Teter, que también es secretario del directorio, les dijo que tenían que actuar. Anunciaron una investigación a cargo del estudio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. El domingo, Huang le escribió a toda la empresa y admitió la infidelidad.

Ilustración con Jensen Huang en una escalera entre servidores, placas de circuitos, siluetas de personas y un logotipo verde fragmentado.
Jensen Huang comparecerá a puertas cerradas ante el Congreso de Estados Unidos para aclarar posibles riesgos sobre los secretos de los chips de Nvidia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reuters sumó ayer otro dato: antes de confesar, Huang había engañado por escrito a Teter y a otros directivos. En mensajes de octubre revisados por la agencia, les dijo que sus encuentros con Alice Huang eran interacciones normales con una clienta.

El dato de Powell lo terminó de hundir

El miércoles, The New York Times informó que Huang también tenía una relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia. Esta vez el directorio actuó rápido. Los directores se reunieron de manera remota y la sesión se extendió hasta tarde en la noche.

Al final, Huang renunció y se quedó sin ningún cargo en la empresa que cofundó. A la mañana siguiente, el directorio anunció que la directora financiera, Colette Kress, sería CEO interina.

Según Bloomberg, el escándalo ya le estaba quitando atención a la empresa. Huang tenía unos 60 ejecutivos que dependían de él. Toda la compañía le mandaba por mail sus cinco prioridades, y él solía responder de inmediato, a cualquier hora. En los últimos días, las respuestas tardaban más.

Lo que le preocupa ahora, según sus allegados

Huang les dijo a las personas que hablaron con él que ya no le importa lo que le pase. Su principal preocupación, dice, es su esposa, y no “arruinar la vida” de las mujeres a las que ahora lo vinculan.

No va a poder retirarse de la vida pública. Aceptó declarar ante el Congreso de Estados Unidos antes del Día de Acción de Gracias, a puertas cerradas, según el presidente de la comisión de Exteriores de la Cámara, Brian Mast. Le van a preguntar por Alice Huang y por si puso en riesgo secretos de los chips de Nvidia.

Foto tomada el 2 de junio de 2024. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, abraza a la empresaria china Alice Huang después de pronunciar su discurso de apertura en COMPUTEX 2024 en Taipei, Taiwán, el 2 de junio de 2024. REUTERS/Ann Wang
Foto tomada el 2 de junio de 2024. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, abraza a la empresaria china Alice Huang después de pronunciar su discurso de apertura en COMPUTEX 2024 en Taipei, Taiwán, el 2 de junio de 2024. REUTERS/Ann Wang

Qué viene para Nvidia

La empresa presenta resultados el martes 17 de noviembre, y Kress convocó a una reunión con todos los empleados para el día siguiente. “Creo profundamente en esta empresa y en su futuro”, les escribió en un mail que revisó Bloomberg.

El directorio busca reemplazo y Huang participa: llamó al menos a un candidato, según una fuente de The Washington Post. Bloomberg menciona entre los probables a Lisa Su, CEO de AMD, y a Rene Haas, CEO de Arm. Trump pidió por su red social que el puesto sea para Tim Cook, el ex CEO de Apple.

Andy Wu, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, le dijo al Post que es “el puesto de CEO más difícil de cubrir en al menos 10 o 20 años”. Nvidia nunca armó un plan de sucesión. El directorio no tenía presidente, así que nadie podía contradecir a Huang.

Ilustración de un hombre de pie junto a una mesa donde diez personas alzan el brazo, acompañada por un reloj de pared, un gráfico y un microchip.
La crisis personal de Huang demoró la dinámica habitual de respuesta hacia los sesenta ejecutivos que dependían de su mando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado ya le puso precio a su ausencia. La firma de análisis Bernstein bajó su precio objetivo para la acción de USD 400 a USD 200, según el Post. Y Elon Musk dijo que firmaría una petición para que lo reincorporen. Hace dos semanas, Huang era la cara de la inteligencia artificial en el mundo.

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