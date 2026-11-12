Estados Unidos

El ex CEO de Nvidia Jensen Huang acordó informar al Congreso sobre su vínculo con la presunta espía china

El ejecutivo aceptó reunirse en sesión privada con legisladores que investigan sus contactos con Alice Huang, señalada por las autoridades estadounidenses como agente de inteligencia de Beijing

Jensen Huang aceptó comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para responder sobre su relación con una mujer investigada por presunto espionaje para China (Europa Press)
Jensen Huang aceptó comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para responder sobre su relación con una mujer investigada por presunto espionaje para China (Europa Press)
Guardar

El ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, aceptó informar al Congreso de Estados Unidos sobre su vínculo con una mujer sospechada de trabajar como espía para China y los protocolos de seguridad de la compañía tecnológica, según confirmó el congresista republicano John Moolenaar a NBC News.

El legislador, que preside el comité bipartidista de la Cámara de Representantes sobre China, explicó que ambas partes mantienen conversaciones para acordar una fecha para la reunión. La convocatoria se produjo después de que Moolenaar, junto con Brian Mast y Rick Crawford, los otros dos integrantes de la conducción del comité, solicitaran formalmente la comparecencia de Huang en una carta enviada a principios de este mes.

PUBLICIDAD

El encuentro buscará obtener explicaciones sobre la relación del empresario con la mujer investigada y conocer qué medidas aplica Nvidia para proteger su información y sus operaciones frente a posibles amenazas de espionaje.

Por el momento, no se informó cuándo tendrá lugar la reunión ni si Huang comparecerá en una audiencia pública.

Las autoridades estadounidenses determinaron que la empresaria Alice Huang recolectó información sobre el líder de Nvidia en beneficio de Beijing (CTI via REUTERS TV)
Las autoridades estadounidenses determinaron que la empresaria Alice Huang recolectó información sobre el líder de Nvidia en beneficio de Beijing (CTI via REUTERS TV)

Qué quieren saber los legisladores

La convocatoria apunta a que Huang explique la naturaleza de su relación con Alice Huang —también identificada como Huang Le—, una empresaria china que ocupó un cargo directivo en Megaspeed International, firma de centros de datos con sede en Singapur.

Las autoridades estadounidenses concluyeron que la mujer recopilaba información sobre el CEO de Nvidia para Beijing, una acusación que Pekín negó. Ambos fueron fotografiados juntos en Taiwán, Singapur y California. Aunque comparten apellido, no tienen ningún vínculo familiar.

PUBLICIDAD

Los legisladores también buscan precisiones sobre los mecanismos internos de protección de la empresa y los posibles riesgos derivados de esos vínculos.

Huang renunció tras 33 años al frente de Nvidia

La disposición de Huang a cooperar con el Congreso se conoce horas después de que la compañía confirmara su salida. La renuncia se formalizó este jueves, luego de que el directorio se reuniera para considerar su destitución. Nvidia designó a la directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina mientras avanza la búsqueda de un reemplazante permanente. También nombró a Harvey Jones, exdirector ejecutivo de Synopsys, como primer presidente de la junta directiva.

Las acciones de Nvidia cayeron más del 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado, una reacción que arrastró a los contratos a futuro vinculados al Nasdaq. En paralelo, los papeles de competidores como AMD y Broadcom avanzaron ante la expectativa de que puedan captar parte de la demanda. La empresa había alcanzado una valuación cercana a los USD 4 billones, lo que amplificó la sensibilidad del mercado ante el cambio en la conducción.

La salida de Huang provocó una caída superior al 10% en las acciones de Nvidia durante las operaciones previas a la apertura del mercado. (REUTERS/Rick Wilking/File Photo)
La salida de Huang provocó una caída superior al 10% en las acciones de Nvidia durante las operaciones previas a la apertura del mercado. (REUTERS/Rick Wilking/File Photo)

Huang dejó además su lugar en el consejo de administración. El cofundador era el cuarto mayor inversor de la compañía, con una participación aproximada del 3,61%. Su gestión de 33 años incluyó la transformación de Nvidia desde el negocio de gráficos para videojuegos hacia la infraestructura computacional que sostiene el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

La controversia escaló cuando trascendió una segunda relación extramatrimonial

La presión sobre Huang se intensificó el miércoles 11 de noviembre, cuando The New York Times informó que también había mantenido una relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia, quien dependía directamente de él. Según una fuente familiarizada con la situación, el directorio se reunió ese mismo día para evaluar una eventual destitución. La renuncia llegó al día siguiente.

La primera relación que salió a la luz fue con Alice Huang. Una investigación posterior reveló que la empresaria buscó financiación, a comienzos de 2025, para desarrollar un centro de datos en el sudeste asiático valuado en varios cientos de millones de dólares, con capacidad de cómputo que se alquilaría a empresas chinas y que requería acceso a procesadores gráficos de Nvidia.

Megaspeed, el vehículo societario vinculado a Alice Huang, es también objeto de investigaciones en varias jurisdicciones por presunto contrabando de chips.

Composición dividida verticalmente con el rostro de Jensen Huang a la izquierda y el de Kimberly Powell a la derecha.
The New York Times reveló que Huang mantuvo una relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de la firma

El Congreso abrió un frente político y legislativo paralelo a la investigación interna de Nvidia

La presión legislativa no se limitó al pedido de comparecencia. El senador republicano por Dakota del Norte, Kevin Cramer, afirmó ante Politico que el riesgo de extorsión era demasiado alto para el responsable de una empresa central en el desarrollo de chips de inteligencia artificial y reclamó su dimisión.

El senador demócrata por Delaware, Chris Coons, anticipó que solicitará al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que revise si la relación pudo haber afectado la seguridad de Estados Unidos.

En paralelo, los senadores republicano Jim Banks y demócrata Elizabeth Warren reclamaron al Departamento de Comercio que cierre vacíos en los controles de exportación y respaldaron la incorporación de la AI Overwatch Act a la ley anual de defensa. La iniciativa ampliaría la supervisión del Congreso sobre las exportaciones de chips avanzados.

También se evalúa incluir la Chip Security Act, que prevé sistemas para rastrear la ubicación de los procesadores, y la MATCH Act, orientada a limitar la venta a China de maquinaria para fabricar semiconductores.

Nvidia abrió una investigación interna antes de la renuncia

A comienzos de mes, el directorio de Nvidia había creado un comité de directores independientes, con asesoramiento jurídico externo, para determinar si Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. En ese momento, la junta expresó su confianza en el ejecutivo. La empresa sostuvo que no contaba con pruebas de que secretos corporativos o información de seguridad nacional hubieran sido comprometidos, aunque aclaró que la revisión analizaría todos los datos disponibles.

El presidente Donald Trump afirmó el 8 de noviembre que el FBI analiza el caso y que Huang le aseguró desconocer los supuestos vínculos de Alice Huang con organismos de inteligencia extranjeros. Trump también destacó que el entonces CEO había “hecho un trabajo increíble para nuestro país”.

Kress enfrentará su primera prueba como directora ejecutiva interina el 17 de noviembre, cuando Nvidia presentará sus resultados financieros. En esa instancia, inversores y analistas buscarán precisiones sobre la búsqueda de un CEO permanente, la composición del equipo directivo y la continuidad de la hoja de ruta de la empresa para sus próximos procesadores y sistemas de inteligencia artificial.

Temas Relacionados

Jensen HuangNvidiaEspionajeSemiconductoresEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años

El reconocido narrador cubrió el PGA Tour, los Juegos Olímpicos y el fútbol americano universitario de Notre Dame en la cadena estadounidense durante más de tres décadas. Su esposa, la conductora Hannah Storm, confirmó que el deceso fue repentino

Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años

Texas ejecutará a un hombre condenado por decapitar a sus tres hijos en 2003

El recluso John Allen Rubio recibirá la inyección letal en la prisión de Huntsville, más de dos décadas después de asesinar a los menores en complicidad con su pareja

Texas ejecutará a un hombre condenado por decapitar a sus tres hijos en 2003

Donald Trump le dijo a JD Vance que deje de ocuparse de Irán: “No necesitamos un acuerdo”

El presidente aseguró que EEUU ya tiene “centenares de miles de millones” del régimen y controla Ormuz. En cambio, apuntó que su vice debe dedicarse a perseguir la “corrupción” en los estados demócratas

Donald Trump le dijo a JD Vance que deje de ocuparse de Irán: “No necesitamos un acuerdo”

El empresario que presentó a Jensen Huang a su amante era el marido de ella

Kang Wei habría aceptado durante dos años la relación de su esposa, Alice Huang, con el consejero delegado de Nvidia y comentaba con conocidos la cercanía entre ambos

El empresario que presentó a Jensen Huang a su amante era el marido de ella

El Niño y una ola de calor marina amenazan con alterar la vida silvestre en la costa oeste de Estados Unidos

Ballenas, salmones, lobos marinos y aves enfrentan posibles cambios en sus fuentes de alimento, sus rutas de desplazamiento y sus condiciones de reproducción

El Niño y una ola de calor marina amenazan con alterar la vida silvestre en la costa oeste de Estados Unidos

TECNO

Así lograron ejecutar juegos de PlayStation 5 en una PS4 sin utilizar la consola más reciente de Sony

Así lograron ejecutar juegos de PlayStation 5 en una PS4 sin utilizar la consola más reciente de Sony

Los lentes con Gemini de Google costarán desde USD 395 y llegarán a las tiendas el 10 de diciembre de 2026

Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: “Una leyenda reemplaza a una leyenda”

El regulador de medios del Reino Unido multó a Meta con unos USD 600.000 por datos inexactos sobre WhatsApp Business

Jensen Huang deja de ser CEO de Nvidia: limpió baños antes de crear el gigante de los chips de IA

ENTRETENIMIENTO

La salida de Christopher Meloni de ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’ en 2011 y el regreso que llegó al episodio 600

La salida de Christopher Meloni de ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’ en 2011 y el regreso que llegó al episodio 600

La salida de James Gunn y Peter Safran de DC Studios revive la esperanza de 'Constantine 2': "Quizá surja otra oportunidad"

Shaquille O’Neal estrena un reality donde el objetivo es que nadie lo vea en plena calle

“Está muerto para mí”: la contundente respuesta de Khloé Kardashian a las declaraciones de su exesposo Lamar Odom

¿La siguiente Meredith Grey? El spin-off de ‘Grey’s Anatomy’ ya tiene protagonista

MUNDO

La máquina de escribir favorita de Jilly Cooper sale a subasta en Christie’s con una estimación de hasta USD 10.500

La máquina de escribir favorita de Jilly Cooper sale a subasta en Christie’s con una estimación de hasta USD 10.500

El emotivo reencuentro del adolescente rescatado en Australia con su mamá tras seis días perdido en la montaña

Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: “Una leyenda reemplaza a una leyenda”

Más de 60.000 personas visitaron la muestra de arte coreano que RM de BTS curó en el SFMOMA

Jensen Huang se va y su sucesora tiene el trabajo más difícil de la tecnología