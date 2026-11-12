El ex CEO de Nvidia Jensen Huang acordó informar al Congreso sobre su vínculo con la presunta espía china

Jensen Huang aceptó comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para responder sobre su relación con una mujer investigada por presunto espionaje para China (Europa Press)

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El ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, aceptó informar al Congreso de Estados Unidos sobre su vínculo con una mujer sospechada de trabajar como espía para China y los protocolos de seguridad de la compañía tecnológica, según confirmó el congresista republicano John Moolenaar a NBC News.

El legislador, que preside el comité bipartidista de la Cámara de Representantes sobre China, explicó que ambas partes mantienen conversaciones para acordar una fecha para la reunión. La convocatoria se produjo después de que Moolenaar, junto con Brian Mast y Rick Crawford, los otros dos integrantes de la conducción del comité, solicitaran formalmente la comparecencia de Huang en una carta enviada a principios de este mes.

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El encuentro buscará obtener explicaciones sobre la relación del empresario con la mujer investigada y conocer qué medidas aplica Nvidia para proteger su información y sus operaciones frente a posibles amenazas de espionaje.

Por el momento, no se informó cuándo tendrá lugar la reunión ni si Huang comparecerá en una audiencia pública.

Las autoridades estadounidenses determinaron que la empresaria Alice Huang recolectó información sobre el líder de Nvidia en beneficio de Beijing (CTI via REUTERS TV)

Qué quieren saber los legisladores

La convocatoria apunta a que Huang explique la naturaleza de su relación con Alice Huang —también identificada como Huang Le—, una empresaria china que ocupó un cargo directivo en Megaspeed International, firma de centros de datos con sede en Singapur.

Las autoridades estadounidenses concluyeron que la mujer recopilaba información sobre el CEO de Nvidia para Beijing, una acusación que Pekín negó. Ambos fueron fotografiados juntos en Taiwán, Singapur y California. Aunque comparten apellido, no tienen ningún vínculo familiar.

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Los legisladores también buscan precisiones sobre los mecanismos internos de protección de la empresa y los posibles riesgos derivados de esos vínculos.

Huang renunció tras 33 años al frente de Nvidia

La disposición de Huang a cooperar con el Congreso se conoce horas después de que la compañía confirmara su salida. La renuncia se formalizó este jueves, luego de que el directorio se reuniera para considerar su destitución. Nvidia designó a la directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina mientras avanza la búsqueda de un reemplazante permanente. También nombró a Harvey Jones, exdirector ejecutivo de Synopsys, como primer presidente de la junta directiva.

Las acciones de Nvidia cayeron más del 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado, una reacción que arrastró a los contratos a futuro vinculados al Nasdaq. En paralelo, los papeles de competidores como AMD y Broadcom avanzaron ante la expectativa de que puedan captar parte de la demanda. La empresa había alcanzado una valuación cercana a los USD 4 billones, lo que amplificó la sensibilidad del mercado ante el cambio en la conducción.

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La salida de Huang provocó una caída superior al 10% en las acciones de Nvidia durante las operaciones previas a la apertura del mercado. (REUTERS/Rick Wilking/File Photo)

Huang dejó además su lugar en el consejo de administración. El cofundador era el cuarto mayor inversor de la compañía, con una participación aproximada del 3,61%. Su gestión de 33 años incluyó la transformación de Nvidia desde el negocio de gráficos para videojuegos hacia la infraestructura computacional que sostiene el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

La controversia escaló cuando trascendió una segunda relación extramatrimonial

La presión sobre Huang se intensificó el miércoles 11 de noviembre, cuando The New York Times informó que también había mantenido una relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia, quien dependía directamente de él. Según una fuente familiarizada con la situación, el directorio se reunió ese mismo día para evaluar una eventual destitución. La renuncia llegó al día siguiente.

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La primera relación que salió a la luz fue con Alice Huang. Una investigación posterior reveló que la empresaria buscó financiación, a comienzos de 2025, para desarrollar un centro de datos en el sudeste asiático valuado en varios cientos de millones de dólares, con capacidad de cómputo que se alquilaría a empresas chinas y que requería acceso a procesadores gráficos de Nvidia.

Megaspeed, el vehículo societario vinculado a Alice Huang, es también objeto de investigaciones en varias jurisdicciones por presunto contrabando de chips.

The New York Times reveló que Huang mantuvo una relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de la firma

El Congreso abrió un frente político y legislativo paralelo a la investigación interna de Nvidia

La presión legislativa no se limitó al pedido de comparecencia. El senador republicano por Dakota del Norte, Kevin Cramer, afirmó ante Politico que el riesgo de extorsión era demasiado alto para el responsable de una empresa central en el desarrollo de chips de inteligencia artificial y reclamó su dimisión.

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El senador demócrata por Delaware, Chris Coons, anticipó que solicitará al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que revise si la relación pudo haber afectado la seguridad de Estados Unidos.

En paralelo, los senadores republicano Jim Banks y demócrata Elizabeth Warren reclamaron al Departamento de Comercio que cierre vacíos en los controles de exportación y respaldaron la incorporación de la AI Overwatch Act a la ley anual de defensa. La iniciativa ampliaría la supervisión del Congreso sobre las exportaciones de chips avanzados.

También se evalúa incluir la Chip Security Act, que prevé sistemas para rastrear la ubicación de los procesadores, y la MATCH Act, orientada a limitar la venta a China de maquinaria para fabricar semiconductores.

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Nvidia abrió una investigación interna antes de la renuncia

A comienzos de mes, el directorio de Nvidia había creado un comité de directores independientes, con asesoramiento jurídico externo, para determinar si Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. En ese momento, la junta expresó su confianza en el ejecutivo. La empresa sostuvo que no contaba con pruebas de que secretos corporativos o información de seguridad nacional hubieran sido comprometidos, aunque aclaró que la revisión analizaría todos los datos disponibles.

El presidente Donald Trump afirmó el 8 de noviembre que el FBI analiza el caso y que Huang le aseguró desconocer los supuestos vínculos de Alice Huang con organismos de inteligencia extranjeros. Trump también destacó que el entonces CEO había “hecho un trabajo increíble para nuestro país”.

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Kress enfrentará su primera prueba como directora ejecutiva interina el 17 de noviembre, cuando Nvidia presentará sus resultados financieros. En esa instancia, inversores y analistas buscarán precisiones sobre la búsqueda de un CEO permanente, la composición del equipo directivo y la continuidad de la hoja de ruta de la empresa para sus próximos procesadores y sistemas de inteligencia artificial.