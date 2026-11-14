Estados Unidos

Texas revela que la salud mental fue la principal causa de muerte materna en 2024 y que el 76% de los casos eran prevenibles

Un informe bienal del estado documentó además que los casos donde la violencia fue un factor se cuadruplicaron y que las mujeres negras murieron a más del doble de la tasa de las blancas

Salud mental materna
Los trastornos de salud mental se convirtieron en la principal causa de muerte materna en Texas durante 2024 (Freepik)
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Texas publicó su informe bienal sobre mortalidad materna y la salud mental se convirtió en la principal causa de muerte durante el embarazo en 2024, informó The Texas Tribune.

El documento, elaborado por el Comité de Revisión de Mortalidad y Morbilidad Materna de Texas (MMMRC) y publicado el viernes 13 de noviembre, analiza las muertes ocurridas en 2021 y en 2024. En 2021, la causa principal había sido la infección; tres años después, los trastornos de salud mental ocuparon ese lugar.

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La tasa de mortalidad materna bajó, pero sigue siendo más alta que antes de la pandemia

La razón de mortalidad materna —el número de muertes por cada 100.000 nacimientos— fue de 20,5 en 2024, frente a 23,5 en 2021 (cifra que excluye muertes vinculadas al COVID-19). Ambos valores superan el registrado en 2019, antes de la pandemia.

El 76% de las muertes de 2024 se determinó como prevenible, una proporción levemente inferior al 80% que el comité había consignado en su informe anterior.

Las mujeres negras mueren a más del doble de la tasa de las mujeres blancas

La mortalidad materna entre las mujeres negras fue la más alta de todos los grupos raciales y étnicos. Su tasa resultó 2,4 veces superior a la de las mujeres blancas no hispanas.

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La morbilidad materna grave —complicaciones con efectos de salud a corto y largo plazo— subió de 80,4 a 83,5 por cada 100.000 nacimientos. Las mujeres negras registraron una tasa de 146,2, más del doble que la de las mujeres blancas en el mismo período.

La violencia como factor en las muertes se cuadruplicó entre 2021 y 2024

El reporte oficial omitió el análisis de los años 2022 y 2023 posteriores a la prohibición casi total del aborto en el estado (AP foto/Teresa Crawford)
El reporte oficial omitió el análisis de los años 2022 y 2023 posteriores a la prohibición casi total del aborto en el estado (AP foto/Teresa Crawford)

Las circunstancias que contribuyeron a las muertes relacionadas con el embarazo cambiaron entre ambos años analizados. Los casos en que la violencia —suicidio u homicidio— figuró como factor pasaron del 5% al 19%. El resto de los factores principales, como enfermedades crónicas, trastornos mentales y abuso de sustancias, casi se duplicaron. La obesidad, en cambio, bajó del 63% al 29%.

Más de la mitad de las muertes correspondieron a mujeres con Medicaid como seguro médico, aunque la proporción cayó del 57% al 53%. En ambos años, el 22% de las fallecidas pagaba su atención médica de forma particular.

El informe omite 2022 y 2023, los primeros años tras la prohibición del aborto

El comité no revisó casos individuales de 2022 ni de 2023, los dos años inmediatamente posteriores a la prohibición casi total del aborto en Texas, vigente desde 2021. El documento tampoco menciona el aborto ni los cambios en la legislación estatal.

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), que supervisa el MMMRC, negó que la prohibición del aborto haya influido en esa decisión. Chris Van Deusen, vocero del organismo, explicó que el comité completó primero las revisiones de 2021 y luego optó por pasar directamente a 2024 —el año más reciente con datos completos disponibles— para no seguir acumulando retraso.

La publicación llegó con más de dos meses de demora respecto de la fecha límite establecida por ley, el 1 de septiembre. Los funcionarios del DSHS alegaron que ese retraso se debió a una ley estatal de 2025 que, según indicaron, amplió los plazos para la presentación de informes al gobernador.

La representante Donna Howard manifestó preocupación por los hallazgos vinculados a las usuarias de Medicaid (REUTERS/Sergio Flores)
La representante Donna Howard manifestó preocupación por los hallazgos vinculados a las usuarias de Medicaid (REUTERS/Sergio Flores)

La representante estatal Donna Howard, demócrata por Austin y autora de varios proyectos para fortalecer la recopilación de datos del comité, manifestó preocupación particular por los hallazgos sobre las mujeres con Medicaid.

“Me alegra que el Departamento haya decidido publicar el informe 2026 del MMMRC, pero sigue siendo inaceptable que lo hayan demorado más de dos meses”, declaró Howard en un mensaje de texto recogido por The Texas Tribune. Defensoras de la salud de las mujeres coincidieron en que la demora fue políticamente motivada, ya que dejó menos tiempo para que los legisladores elaboren proyectos de ley antes del inicio de la sesión legislativa en enero.

El nuevo mapa político en Texas abre paso a iniciativas sobre salud materna

El informe se publicó en un contexto de cambio político en la política de Texas: el Partido Republicano perdió su mayoría, lo que podría favorecer avances legislativos en el área. El lunes comenzó el período de presentación de proyectos de ley y la representante estatal Charlene Ward Johnson, demócrata por Houston, presentó una iniciativa para realizar un estudio específico sobre la salud materna de las mujeres negras, similar a una propuesta suya de la sesión de 2025 que pasó la Cámara, pero no el Senado.

El informe incluye 11 recomendaciones. La mayoría coincide con las del reporte anterior, aunque se suman dos nuevas: priorizar el acceso a recursos clínicos como ensayos terapéuticos y mejorar la educación y la coordinación de la atención para mujeres con enfermedades crónicas o de alto riesgo. Las recomendaciones actualizadas incluyen ampliar los servicios de salud mental para mujeres que atravesaron pérdidas durante el embarazo y reforzar el tratamiento para quienes tienen trastornos por uso de sustancias.

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