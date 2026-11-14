Estados Unidos

Nueva York prohíbe los precios personalizados mediante datos de consumidores

El Concejo Municipal aprobó multas de USD 1.000 para los comercios que usen algoritmos y perfiles individuales para cobrar montos distintos por un mismo producto

Un hombre vestido con una chaqueta negra con capucha mira productos preenvasados, incluyendo ensaladas y zanahorias, en el estante refrigerado de un supermercado
El Concejo Municipal de Nueva York aprobó con 44 votos a favor la prohibición de los precios personalizados basados en datos de los consumidores (REUTERS)
Guardar

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó una prohibición contra los precios de vigilancia, una práctica por la que las empresas pueden cobrar montos distintos por un mismo producto a partir de algoritmos que procesan datos de los consumidores. La medida fue avalada el jueves por 44 votos a favor y cinco en contra, informó The New York Times.

La iniciativa fue impulsada por Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal y dirigente demócrata. De acuerdo con el diario, el proyecto apunta a impedir que los comercios ajusten sus valores con base en los hábitos de consumo, datos demográficos u otras características de cada cliente.

PUBLICIDAD

Menin sostuvo antes de la votación que la normativa se suma a otras acciones del órgano legislativo local destinadas a reducir el costo de vida en la ciudad. “Esto se basa en las maneras en que el Concejo Municipal defiende a los neoyorquinos trabajadores y añade medidas para que la ciudad sea más asequible para todos”, afirmó, según recogió The New York Times.

La norma alcanzará las ventas digitales y las operaciones presenciales

La normativa municipal fija multas de 1.000 dólares por cada infracción y contempla una instancia de apelación para los pequeños negocios (REUTERS/Jeenah Moon)
La normativa municipal fija multas de 1.000 dólares por cada infracción y contempla una instancia de apelación para los pequeños negocios (REUTERS/Jeenah Moon)

El concepto de precios de vigilancia, conocido en inglés como surveillance pricing, describe el uso de sistemas automatizados para ofrecer precios diferentes a compradores que adquieren el mismo artículo o servicio. El mecanismo puede utilizar información vinculada con compras anteriores, comportamientos de navegación o perfiles demográficos, detalló The New York Times.

PUBLICIDAD

Aunque esta modalidad se registra principalmente en internet, donde los vendedores pueden modificar con mayor facilidad las ofertas que ve cada usuario, la legislación aprobada en Nueva York tendrá un alcance más amplio. El texto se aplicará a todas las formas de esa práctica, tanto en el comercio electrónico como en otros canales de venta, precisó el medio.

Los comercios que incumplan la prohibición podrían recibir una multa de USD 1.000 por cada infracción. La norma local contempla además una instancia de apelación para las pequeñas empresas, una diferencia frente al proyecto que se debatió a nivel estatal, aseguró el periódico estadounidense.

La iniciativa busca impedir que dos personas enfrenten valores distintos por el mismo producto debido a información que la empresa haya reunido sobre ellas. La regulación no prohíbe que los negocios establezcan precios diferentes entre productos o promociones generales, sino que se enfoca en el uso de perfiles individuales y algoritmos para definir cuánto paga cada consumidor, de acuerdo con la descripción publicada por The New York Times.

Albany y otros estados también avanzaron contra los algoritmos de precios

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, afirmó que la medida defiende a los trabajadores y busca reducir el costo de vida en la ciudad (REUTERS/Jeenah Moon)
La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, afirmó que la medida defiende a los trabajadores y busca reducir el costo de vida en la ciudad (REUTERS/Jeenah Moon)

La votación del Concejo Municipal se produjo mientras la Legislatura del estado de Nueva York ya había aprobado este año una prohibición similar. Esa norma estatal todavía esperaba la firma del gobernador para entrar en vigor, indicó The New York Times.

Según el diario, el debate neoyorquino forma parte de una respuesta regulatoria más amplia en Estados Unidos frente a la personalización de precios. Connecticut, Maryland, Nueva Jersey y Seattle ya aprobaron medidas de características semejantes para limitar o supervisar estas prácticas.

La aprobación en la ciudad coloca el foco sobre las herramientas que usan datos de consumidores para calcular precios de manera automática. La norma municipal establece consecuencias económicas concretas para los minoristas y reconoce, al mismo tiempo, un mecanismo de revisión para los negocios más pequeños, tal y como informó el medio.

Para Menin, la discusión se vincula con el poder adquisitivo de los residentes. La presidenta del Concejo aseguró que el paquete de medidas promovido por el organismo pretende responder a la preocupación por la asequibilidad en la ciudad, mientras el texto aprobado fija límites al empleo de algoritmos para personalizar precios.

La prohibición local avanzará ahora dentro del proceso administrativo correspondiente para su implementación. El alcance definitivo dependerá de cómo se aplique la norma a los distintos tipos de comercios y de la eventual entrada en vigor de la legislación estatal, según lo expuesto por The New York Times.

Temas Relacionados

Nueva YorkPreciosDatos personalesEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos impone un nuevo requisito a quienes viajen en avión: quiénes deben presentar la declaración sanitaria

La medida también comprende a pasajeros que utilicen territorio estadounidense como escala hacia otro destino y establece excepciones que requieren autorización gubernamental

Estados Unidos impone un nuevo requisito a quienes viajen en avión: quiénes deben presentar la declaración sanitaria

Estos son los aeropuertos de Estados Unidos más afectados por la paralización de vuelos

Miles de pasajeros enfrentan demoras y cambios de itinerario mientras las aerolíneas reordenan aviones y tripulaciones. La administración Trump atribuyó la interrupción a problemas tecnológicos

Estos son los aeropuertos de Estados Unidos más afectados por la paralización de vuelos

"Soy un pedazo de mierda": las últimas horas de Jensen Huang en Nvidia

Según Bloomberg, llegó a la reunión final del directorio vencido, repitiendo "lo que sea" y "no me importa". Renunció sin que le dejaran otra opción

"Soy un pedazo de mierda": las últimas horas de Jensen Huang en Nvidia

Las secuelas de la suspensión nacional de vuelos persisten en los aeropuertos de Nueva York

La FAA reanudó los despegues tras más de cuatro horas de suspensión por una falla en las comunicaciones, pero las demoras y cancelaciones continuaron afectando a JFK, LaGuardia y Newark

Las secuelas de la suspensión nacional de vuelos persisten en los aeropuertos de Nueva York

La suspensión de vuelos en EEUU dejó al descubierto décadas de demora en la modernización del sistema de aviación

Una falla durante la instalación de nueva tecnología saturó los centros de control y paralizó todos los vuelos por más de cuatro horas, en un colapso que el gobierno admitió que puede repetirse

La suspensión de vuelos en EEUU dejó al descubierto décadas de demora en la modernización del sistema de aviación

TECNO

Cómo instalar una inteligencia artificial en tu PC y utilizarla sin conexión a internet

Cómo instalar una inteligencia artificial en tu PC y utilizarla sin conexión a internet

Hackers sin experiencia usan IA para armar bandas de secuestro de datos y los ataques reclamados subieron hasta 40%

Cambiar la contraseña no es suficiente: el malware que puede mantener el acceso a tu cuenta de Gmail

Blackstone recorta la deuda de su centro de datos QTS por baja demanda

La salida a bolsa de Anthropic recibió seis veces más pedidos que las acciones disponibles

ENTRETENIMIENTO

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio

La gira conjunta de Usher y Chris Brown acumula cancelaciones y tensiones que sus equipos no logran resolver

Britney Spears revela el negocio secreto en el que ha trabajado durante el último año: así será su nueva marca

MUNDO

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles

Volodimir Zelensky comentó que EEUU le propuso ceder el Donbás a cambio de incorporar Ucrania a la OTAN

El escándalo de Nvidia ensombrece las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial

Trump, Xi y Putin celebrarán una reunión centrada en la reducción de armas nucleares al margen de la APEC