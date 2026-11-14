Nueva York prohíbe los precios personalizados mediante datos de consumidores

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó con 44 votos a favor la prohibición de los precios personalizados basados en datos de los consumidores (REUTERS)

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El Concejo Municipal de Nueva York aprobó una prohibición contra los precios de vigilancia, una práctica por la que las empresas pueden cobrar montos distintos por un mismo producto a partir de algoritmos que procesan datos de los consumidores. La medida fue avalada el jueves por 44 votos a favor y cinco en contra, informó The New York Times.

La iniciativa fue impulsada por Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal y dirigente demócrata. De acuerdo con el diario, el proyecto apunta a impedir que los comercios ajusten sus valores con base en los hábitos de consumo, datos demográficos u otras características de cada cliente.

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Menin sostuvo antes de la votación que la normativa se suma a otras acciones del órgano legislativo local destinadas a reducir el costo de vida en la ciudad. “Esto se basa en las maneras en que el Concejo Municipal defiende a los neoyorquinos trabajadores y añade medidas para que la ciudad sea más asequible para todos”, afirmó, según recogió The New York Times.

La norma alcanzará las ventas digitales y las operaciones presenciales

La normativa municipal fija multas de 1.000 dólares por cada infracción y contempla una instancia de apelación para los pequeños negocios (REUTERS/Jeenah Moon)

El concepto de precios de vigilancia, conocido en inglés como surveillance pricing, describe el uso de sistemas automatizados para ofrecer precios diferentes a compradores que adquieren el mismo artículo o servicio. El mecanismo puede utilizar información vinculada con compras anteriores, comportamientos de navegación o perfiles demográficos, detalló The New York Times.

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Aunque esta modalidad se registra principalmente en internet, donde los vendedores pueden modificar con mayor facilidad las ofertas que ve cada usuario, la legislación aprobada en Nueva York tendrá un alcance más amplio. El texto se aplicará a todas las formas de esa práctica, tanto en el comercio electrónico como en otros canales de venta, precisó el medio.

Los comercios que incumplan la prohibición podrían recibir una multa de USD 1.000 por cada infracción. La norma local contempla además una instancia de apelación para las pequeñas empresas, una diferencia frente al proyecto que se debatió a nivel estatal, aseguró el periódico estadounidense.

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La iniciativa busca impedir que dos personas enfrenten valores distintos por el mismo producto debido a información que la empresa haya reunido sobre ellas. La regulación no prohíbe que los negocios establezcan precios diferentes entre productos o promociones generales, sino que se enfoca en el uso de perfiles individuales y algoritmos para definir cuánto paga cada consumidor, de acuerdo con la descripción publicada por The New York Times.

Albany y otros estados también avanzaron contra los algoritmos de precios

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, afirmó que la medida defiende a los trabajadores y busca reducir el costo de vida en la ciudad (REUTERS/Jeenah Moon)

La votación del Concejo Municipal se produjo mientras la Legislatura del estado de Nueva York ya había aprobado este año una prohibición similar. Esa norma estatal todavía esperaba la firma del gobernador para entrar en vigor, indicó The New York Times.

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Según el diario, el debate neoyorquino forma parte de una respuesta regulatoria más amplia en Estados Unidos frente a la personalización de precios. Connecticut, Maryland, Nueva Jersey y Seattle ya aprobaron medidas de características semejantes para limitar o supervisar estas prácticas.

La aprobación en la ciudad coloca el foco sobre las herramientas que usan datos de consumidores para calcular precios de manera automática. La norma municipal establece consecuencias económicas concretas para los minoristas y reconoce, al mismo tiempo, un mecanismo de revisión para los negocios más pequeños, tal y como informó el medio.

Para Menin, la discusión se vincula con el poder adquisitivo de los residentes. La presidenta del Concejo aseguró que el paquete de medidas promovido por el organismo pretende responder a la preocupación por la asequibilidad en la ciudad, mientras el texto aprobado fija límites al empleo de algoritmos para personalizar precios.

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La prohibición local avanzará ahora dentro del proceso administrativo correspondiente para su implementación. El alcance definitivo dependerá de cómo se aplique la norma a los distintos tipos de comercios y de la eventual entrada en vigor de la legislación estatal, según lo expuesto por The New York Times.