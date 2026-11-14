Tecno

Un exinvestigador de Anthropic dijo que un gráfico de su salida a bolsa lo empujó a renunciar

Jacob Coxon sostiene que la diapositiva muestra mejoras aceleradas en el entrenamiento de modelos, pero su eje vertical no tiene cifras y la compañía no confirmó que sea auténtica

Un exinvestigador de Anthropic dio a conocer que la salida a bolsa de la empresa de IA lo animó a renunciar. REUTERS/Carlos Barria/Archivo
Un exinvestigador de Anthropic dio a conocer que la salida a bolsa de la empresa de IA lo animó a renunciar. REUTERS/Carlos Barria/Archivo
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Jacob Coxon, investigador que renunció a Anthropic en septiembre tras unos cuatro meses en la empresa, afirmó el 13 de noviembre que una diapositiva de la presentación a inversores de su salida a bolsa fue “un factor importante” en su decisión de irse. Su publicación en X superó el millón de vistas, según Dealroom.

El gráfico se titula “Multiplicador de cómputo de preentrenamiento a lo largo del tiempo (código)”. Muestra una línea que sube desde julio de 2024 hasta octubre de 2026 sobre un eje vertical logarítmico, una escala en la que cada marca equivale a multiplicar por diez.

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“Es un gráfico demencial y me sorprende que lo hayan hecho público”, escribió Coxon, según The Decoder. En su lectura, la curva indica que la eficiencia de los algoritmos mejora a un ritmo cada vez más rápido, algo que describió como progreso “superexponencial”.

El exinvestigador de Anthropic señaló que al conocer el autoaprendizaje de Claude, se dio cuenta que debía renunciar . REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El exinvestigador de Anthropic señaló que al conocer el autoaprendizaje de Claude, se dio cuenta que debía renunciar . REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué dice Coxon sobre el modelo Mythos

El investigador sostiene que Mythos, el modelo de Anthropic que dio un salto de capacidad en primavera, es “un punto en una curva superexponencial” y no una excepción. Según su publicación, la compañía “ya podría reentrenarlo con una fracción del cómputo que se necesitó originalmente”.

Coxon agregó que las mejoras en algoritmos “están al borde de automatizarse”. Por eso pidió pausar el desarrollo de los modelos más avanzados el año próximo, para que los competidores los alcancen. Dealroom precisó que él mismo reconoció que el gráfico no implica estrictamente una explosión de inteligencia basada solo en software.

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Según Dealroom, Coxon renunció el 8 de septiembre con la advertencia de que la carrera de la IA es “jugar con nuestras vidas”. También trabajó antes en OpenAI. Dijo que no violará su acuerdo de confidencialidad, aunque desearía “poder hablar de las cifras absolutas”.

Exinvestigador de Anthropic quedó sorprendido al ver cómo funcionaba Mythos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Exinvestigador de Anthropic quedó sorprendido al ver cómo funcionaba Mythos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Un eje sin números y una nota al pie

El eje vertical no tiene cifras, de modo que solo se aprecia la forma de la curva, no cuánto mejoró el entrenamiento. Una nota al pie aclara que la ubicación de los puntos “se basa en aproximaciones internas y tiene fines exclusivamente ilustrativos”.

Esa frase dividió a los investigadores. Omar Khattab, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), opinó que vuelve al gráfico literalmente “vacío de contenido”. Thariq, que trabajó en Claude Code en Anthropic hasta octubre, respondió que es un texto legal habitual y que el gráfico debe tomarse en serio.

Anthropic no comentó la imagen. El sitio ORIENS señaló que el origen de la diapositiva no pudo confirmarse de forma independiente y que tampoco está confirmado oficialmente que Coxon haya trabajado en la empresa.

Anthropic se encuentra a poco de salir a bolsa.
Anthropic se encuentra a poco de salir a bolsa.

Lo que Anthropic dijo a los inversores

Los multiplicadores de cómputo son un argumento central de la salida a bolsa. En el video de la presentación, el cofundador Tom Brown explica que un multiplicador de 4 significa entrenar el mismo modelo con un cuarto del cómputo, y que los multiplicadores se acumulan, según una transcripción publicada por el programador Simon Willison.

Brown agregó que la empresa cree que este proceso puede acelerarse aún más “a medida que nos acercamos a la automejora recursiva”, con Claude descubriendo multiplicadores por sí mismo, según esa transcripción.

La ficha de la oferta de acciones menciona un aumento de más de 4 veces en lo que Anthropic llama eficiencia de cómputo entre el primer trimestre de 2025 y el tercero de 2026. Dealroom aclara que esa cifra mide ingresos por unidad de cómputo, no el entrenamiento previo que muestra el gráfico de Coxon.

Anthropic prevé fijar el precio de sus acciones el 18 de noviembre, según Dealroom.

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