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Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní

El primer ministro israelí instó a su rival político a construir una gran coalición “sin condiciones previas”, tras alertar sobre la reactivación nuclear de Teherán y la urgencia de blindar la seguridad del país

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)
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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llamó este sábado a Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno, una coalición de unidad que excluya a los partidos árabes ante la amenaza del régimen de Irán, y lo instó a negociar “sin condiciones previas”.

El mandatario publicó un video en sus redes sociales días después de la conversación que ambos mantuvieron el jueves pasado. En su descargo, Netanyahu advirtió que “el régimen iraní, que aspira a la destrucción de Israel, vuelve a actuar para reactivar su programa nuclear”.

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“Y que quede claro: este régimen asesino, que no ha dudado en asesinar a miles de miembros de su propio pueblo, no dudará en usar armas nucleares contra nosotros”, alertó.

El premier sostuvo que el futuro gabinete debería reunir a los partidos que respaldan la definición de Israel como Estado del pueblo judío. También planteó un acuerdo sobre el reclutamiento junto a los representantes de la comunidad haredí.

Netanyahu recordó que conoce a Eisenkot desde que fue jefe del Estado Mayor. Al aludir a una eventual alianza parlamentaria, señaló: “Un gobierno estrecho, o un gobierno que se apoye en partidarios del terrorismo, no podrá afrontar este enorme desafío”.

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El primer ministro citó las operaciones “León Rugiente” y “Rugido del León” al abordar las medidas tomadas frente a Teherán. “Debemos eliminar de una vez por todas esta amenaza existencial que pesa sobre nosotros”, declaró.

El político israelí Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, recibió el pasado domingo el encargo del presidente, Isaac Herzog, de formar un nuevo gobierno (EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA)
El político israelí Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, recibió el pasado domingo el encargo del presidente, Isaac Herzog, de formar un nuevo gobierno (EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA)

En ese sentido, instó a Eisenkot a dejar de lado las dispustas y diferencias para llegar a acuerdo “para la seguridad y el futuro de Israel”: “En lugar de intentar formar un gobierno inestable y peligroso que no podrá hacer frente, ni siquiera en parte, a los enormes desafíos de seguridad y nacionales que tenemos por delante, hagamos lo que corresponde”.

En el tramo final de su mensaje, Netanyahu se refirió a quienes abandonaron deliberadamente el recinto durante el himno “Hatikvá”. “La respuesta que exigen quienes salieron deliberadamente durante el himno ‘Hatikvá’ es formar el gobierno de la esperanza: el gobierno de unidad nacional”.

Eisenkot confirmó el viernes que se había reunido el jueves con Netanyahu y su secretario militar, aunque no dio detalles de la conversación, y acusó al primer ministro de alimentar una campaña de deslegitimación “racista y violenta” contra los ciudadanos árabes de Israel.

El líder de Yashar! (¡Recto!) canceló el martes una reunión de negociación con el Likud tras el discurso de Netanyahu en la sesión inaugural de la Knéset (Parlamento), al considerar que demostraba que el primer ministro “no quiere unidad”.

Eisenkot, que obtuvo el respaldo de 67 diputados, incluidos los 19 de las formaciones árabes, recibió el pasado domingo el encargo del presidente, Isaac Herzog, y dispone de 28 días, prorrogables otros 14, para formar Gobierno.

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