Volodimir Zelensky comentó que EEUU le propuso ceder el Donbás a cambio de incorporar Ucrania a la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que Estados Unidos le ha propuesto ceder territorio a cambio de la adhesión de su país a la OTAN y que Kiev negocia garantías de seguridad “concretas”.

“Los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’ Era la primera vez que se planteaba”, afirmó Zelensky a los periodistas el viernes con la condición de no publicar las declaraciones hasta este sábado.

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Rusia controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio de su vecino: la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas conjuntamente como el Donbás; y amplias zonas de las regiones meridionales de Zaporiyia y Kherson.

Moscú exige la retirada completa del ejército ucraniano de Donetsk, una condición que hasta ahora Kiev siempre había rechazado por considerar que dejaría al país expuesto a nuevos ataques rusos.

Según Zelensky, Ucrania debate “garantías de seguridad específicas por parte de la OTAN y la UE”.

Si los países occidentales las confirman, “entonces preguntaré a la sociedad ucraniana qué opina: ¿Lo aceptamos o no? No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta”, dijo a los periodistas.

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Desde hace varios días se desarrolla un intenso despliegue diplomático en torno a la guerra en Ucrania.

Los enviados especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (AP Foto/Peter Morrison)

Los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, han encadenado esta semana varias reuniones en Abu Dabi con negociadores ucranianos y rusos, para después informar de estos intercambios a los países europeos.

A continuación, los emisarios de la Casa Blanca viajaron el jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, antes de partir hacia Dublín, donde mantuvieron un encuentro con Zelensky.

Rusia propone revisar la arquitectura de seguridad de todo el continente, una idea que ha generado preocupación entre los europeos.

“Esto es peligroso porque, en mi opinión, son precisamente cosas como esta las que conducen a guerras o a escaladas”, dijo Zelensky a los periodistas.

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“La verdadera seguridad en Europa son la UE y la OTAN. Eso es todo. No hay otra seguridad en Europa”, recalcó Zelensky.

En su opinión, los rusos “apuestan todo” a la campaña militar de este invierno boreal y para impedirlo pide al Congreso estadounidense que apruebe “sanciones y armas”.

Es “el tipo de motivación que Putin necesita” para iniciar una desescalada, sostuvo.

Un militar de la Brigada consolidada 'Khyzhak' del Departamento de Policía de Patrulla de Ucrania camina por una carretera en la región de Donetsk, Ucrania (REUTERS/Anatolii Stepanov/Archivo)

Zelensky dijo que los rusos quieren usar la evacuación de Kostiantínivka para tomar la ciudad

En otro orden, Zelensky afirmó que los rusos quieren usar la evacuación de Kostiantínivka para tomar la ciudad. El presidente ucraniano acusó este sábado a los rusos de haber propuesto una tregua para permitir la evacuación de los civiles de la localidad de Kostiantínivka con el objetivo de hacerse con el control completo de la ciudad en Donetsk, en la que prosiguen las hostilidades.

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En un encuentro con periodistas, Zelensky volvió a desmentir que Moscú haya sido capaz de tomar la localidad, como aseguró el Ejército ruso el pasado mes de julio.

“Putin simplemente quiere que salgamos de Kostiantínivka y ellos entrarán y ocuparán la ciudad entera. Expliqué mi posición a los negociadores estadounidenses”, dijo en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

El presidente afirmó que los combates prosiguen dentro de la ciudad y que Ucrania está haciendo todo lo posible por evacuar a los civiles que todavía siguen allí, pero rechazó la posibilidad de ceder la plaza, pues esto abriría la vía a ocupar otras zonas del Donbás.

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“Después de Kostiantínivka, vendrán Kramatorsk y Sloviansk”, dijo, en referencia a los últimos bastiones bajo control ucraniano.

Zelensky reiteró que durante la tregua localizada que se logró declarar el mes pasado en torno a la localidad de Oleshki (sur), con la mediación de Estados Unidos, los rusos aprovecharon para fortalecer sus posiciones militares dentro de esa ciudad.

Señaló además que la parte ucraniana ha proporcionado a los estadounidenses una lista con siete u ocho localidades donde permanecen atrapados civiles, incluidos niños, pero que Rusia no se ha abierto a realizar allí operaciones humanitarias similares.

“¿Y qué ofrecieron si no? Kostiantínivka. ¿Por qué? Porque después de Kostiantínivka vendrán Kramatorsk y Sloviansk”, repitió.