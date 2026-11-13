La trampa del amor: cómo el truco más viejo del espionaje se recicló en el caso Nvidia

Grabaciones registran al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un establecimiento gastronómico junto a varios asistentes, entre ellos la empresaria Alice Huang

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La renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, la empresa fabricante de chips de inteligencia artificial más valiosa del mundo, no fue el resultado de una crisis financiera ni de una disputa corporativa. Fue desencadenada por una relación sentimental con una mujer que, según sospechas de funcionarios estadounidenses, transmitía información al gobierno chino, un esquema que los servicios de inteligencia llevan décadas perfeccionando.

Huang dejó su cargo el jueves tras una semana de turbulencias. La mujer identificada en los reportes, Alice Huang —sin vínculo familiar con él—, habría actuado como agente al servicio de Beijing. El gobierno chino calificó las acusaciones de “especulación infundada”, y muchos detalles permanecen sin confirmar: cómo y cuándo pudo haber sido reclutada, y qué información, si es que alguna, llegó a filtrarse. Aun así, el episodio proyecta consecuencias que trascienden ampliamente a Nvidia y a su ex CEO.

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“La falta de criterio de un director ejecutivo de una de las empresas más importantes del mundo al tener una aventura con alguien que supuestamente es un agente del Partido Comunista es muy llamativa”, afirmó Isaac Stone Fish, fundador de la firma de inteligencia empresarial Strategy Risks, en declaraciones a CNN. “Quizás nunca compartió información importante con ella. Pero la existencia de esa relación es en sí misma un problema.”

Foto tomada de video de TVBS que muestra a Alice Huang en una cena organizada por Jensen Huang, CEO de Nvidia, en un restaurante en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo del 2025. (TVBS via AP)

Las trampas de amor son “uno de los trucos más antiguos” del espionaje

La técnica conocida como honey trap —trampa de miel o trampa amorosa— es, según Stone Fish, “uno de los trucos más antiguos” del espionaje y sigue siendo “increíblemente frecuente”, en particular entre los servicios de China y Rusia. John Sipher, ex oficial de la CIA que sirvió en Asia y Europa y actualmente fellow sénior del Centro de Inteligencia, Política y Seguridad Internacional Michael V. Hayden, explicó a CNN que todos los servicios de inteligencia del mundo reclutan personas con acceso a información valiosa. Pero los regímenes autoritarios tienen una ventaja táctica.

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“Lo que los chinos, los rusos y otros pueden hacer es usar mucha más manipulación y presión para reclutar a un espía”, señaló Sipher. “Pueden decir: ‘No te dejaremos volver a casa, o no podrás ver a tu familia, a menos que trabajes con nosotros’.”

Vladimir Putin fue espía de la KGB antes de convertirse en el líder del Kremlin

Tres métodos concretos

Los especialistas consultados por CNN describen al menos tres modalidades de operación distintas:

La primera consiste en atraer al objetivo a una situación comprometedora para luego chantajearlo. Si el blanco visita un burdel o mantiene relaciones con una trabajadora sexual, el servicio de inteligencia “irrumpe y dice: ‘Podemos arrestarte o puedes ayudarnos’”, según explicó Peter Mattis, presidente de la Jamestown Foundation, un centro de análisis de política de defensa con sede en Washington.

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La segunda modalidad —la más retratada en el cine, aunque la menos frecuente en la práctica— consiste en desplegar a un agente entrenado que seduce al objetivo desde el primer contacto, con la misión explícita de explotarlo. El caso más documentado de este tipo involucró a una agente del Mossad israelí que, con la identidad falsa de una turista estadounidense llamada “Cindy”, sedujo y luego secuestró al ex técnico nuclear Mordechai Vanunu, quien había filtrado secretos del programa nuclear no declarado de Israel a la prensa británica.

La tercera vía —y la más habitual, según Sipher— opera de forma más orgánica: una persona desarrolla una relación genuina con alguien que luego resulta de interés para un servicio de inteligencia. El servicio detecta ese vínculo y recluta a esa persona, ya sea mediante incentivos o coerción, para que recopile información del objetivo.

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El diplomático francés Bernard Boursicot y el cantante de ópera de Pekín Shi Pei Pu, un caso emblemático del siglo pasado

Un cantante de ópera que fingió ser mujer durante dos décadas

La historia del espionaje registra casos que parecen inverosímiles. Entre los años 1960 y 1980, el cantante de ópera de Pekín Shi Pei Pu convenció al diplomático francés Bernard Boursicot, destinado en Beijing, de que era una mujer. La relación clandestina se extendió por casi veinte años. Para sostener el engaño, Shi llegó a presentarle un niño como el hijo de ambos; en realidad, según archivos del New York Times, el menor pertenecía a la minoría uigur y había sido vendido por su madre en situación de pobreza.

Cuando el servicio secreto chino tomó conocimiento de la relación, le comunicó a Boursicot que solo podría seguir viendo a Shi si les entregaba documentos de la embajada francesa. Temeroso por la seguridad de Shi, el diplomático accedió y pasó información durante años, hasta que logró llevar a Shi y al niño a Francia. Allí fueron detenidos, encarcelados y finalmente amnistiados. Fue en ese momento cuando se reveló la verdadera identidad de Shi, con consecuencias devastadoras para Boursicot.

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Una doble agente que espiaba a China mientras espiaba para China

A comienzos de los 2000, el FBI descubrió que Katrina Leung, a quien pagaba generosamente para espiar a China, era en realidad una doble agente que filtraba información clasificada a Beijing. Al mismo tiempo, Leung mantenía relaciones románticas con dos agentes del FBI, incluido su propio supervisor de larga data. Ambos fueron detenidos en 2003. Bajo un acuerdo con la fiscalía, Leung no cumplió más de tres meses de prisión.

Jensen Huang, presidente de Nvidia, con la ejecutiva Alice Huang (o Huang Le) en una fiesta en Taipéi en junio de 2024. La empresa NetThunder publicó la foto en LinkedIn. (Foto: NetThunder/LinkedIn)

Nvidia, en el centro de la carrera tecnológica

El caso Huang ocurre en un momento de máxima tensión geopolítica. La inteligencia artificial ha sido identificada como una tecnología estratégica que condiciona la manufactura, el descubrimiento científico, el control social y la capacidad militar. “Podrías recorrer toda la industria y darte cuenta de que cualquier directivo de estas empresas, cualquier miembro del C-suite, es probablemente un blanco de inteligencia”, afirmó Mattis en declaraciones a CNN.

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Stone Fish advirtió que el episodio podría profundizar la desconfianza mutua entre Washington y Beijing: para Estados Unidos, representa “un ejemplo muy crudo de espionaje”; para China, podría generar el temor de que Nvidia —con enorme influencia en el ecosistema de la inteligencia artificial— actúe en su contra.

Sipher estima que las trampas amorosas tienen una tasa de éxito de apenas el 10%. Pero en el mundo del espionaje, señaló, “solo necesitas atrapar a algunas personas clave en lugares clave”. Una sola operación exitosa entre mil intentos puede representar un golpe decisivo si el objetivo tenía acceso a información sensible.

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China, por su parte, también ha alertado a su propia población. En 2024, el Ministerio de Seguridad del Estado advirtió haber detectado casos de “espionaje extranjero que usa el romance en línea y las citas como punto de entrada”. “Disfrazando cuidadosamente sus identidades, diseñando ‘encuentros del destino’ y tejiendo trampas seductoras, buscan ganar y reclutar a personas dentro de China, robar secretos de Estado y poner en peligro la seguridad nacional”, indicó el organismo.

Mattis lo sintetizó con una advertencia directa: “Eres un objetivo. No seas imprudente. Y asegúrate de hacer preguntas.”