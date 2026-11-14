Estados Unidos

Filadelfia reúne a 570 personas como Rocky y bate un récord Guinness

La convocatoria en las escalinatas del museo superó la marca previa de 250 asistentes durante los festejos por cinco décadas del filme protagonizado por Sylvester Stallone

Un total de 570 personas vestidas como Rocky Balboa estableció un nuevo récord Guinness en las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia (Captura de video)
Un total de 570 personas vestidas como Rocky Balboa estableció un nuevo récord Guinness en las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia (Captura de video)
Guardar

Un total de 570 personas vestidas como Rocky Balboa estableció un récord Guinness este viernes en las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia, el escenario popularizado por la película protagonizada por Sylvester Stallone. La convocatoria superó con amplitud la marca anterior, fijada en 250 participantes, informó CBS Philadelphia.

El encuentro formó parte de Rocky Season, una celebración en distintos puntos de la ciudad por los 50 años del estreno de Rocky, la película de 1976 que transformó las escaleras del museo en un lugar de visita habitual para seguidores de la saga y turistas.

PUBLICIDAD

Los asistentes llegaron con los elementos asociados al personaje: conjuntos deportivos grises, gorros negros, guantes de boxeo y prendas inspiradas en el atuendo de Balboa. La concentración buscaba reunir al mayor número de personas caracterizadas como el boxeador ficticio en un mismo sitio para ingresar en Guinness World Records.

La marca anterior era de 250 participantes

La convocatoria en Filadelfia duplicó con amplitud la marca mundial anterior de 250 participantes caracterizados como el personaje (Captura de video)
La convocatoria en Filadelfia duplicó con amplitud la marca mundial anterior de 250 participantes caracterizados como el personaje (Captura de video)

La cifra de 570 participantes permitió más que duplicar el récord previo de 250 personas. La convocatoria se realizó en las escalinatas que aparecen en una de las secuencias más conocidas de Rocky, cuando el personaje sube hasta la entrada del museo durante su entrenamiento.

El vínculo entre el filme y Filadelfia se mantiene desde el estreno de la producción. La película presentó a Balboa como un boxeador de un barrio obrero de la ciudad que recibe la oportunidad de enfrentar al campeón mundial de los pesos pesados. A partir de entonces, las escaleras quedaron asociadas con la historia de perseverancia del personaje.

PUBLICIDAD

La ciudad alberga además una estatua de bronce de Rocky Balboa cerca del museo. La escultura, creada originalmente como elemento de utilería para Rocky III, quedó instalada de forma permanente tras el interés generado entre visitantes y seguidores de la franquicia.

CBS Philadelphia señaló que el récord fue establecido el viernes, en el marco de las actividades por el aniversario de la película original. El medio no detalló si la organización prevé nuevas convocatorias masivas relacionadas con la celebración.

Seguidores viajaron desde otros estados para participar

Seguidores de la franquicia cinematográfica viajaron desde estados como Misuri para participar en la concentración multitudinaria (Captura de video)
Seguidores de la franquicia cinematográfica viajaron desde estados como Misuri para participar en la concentración multitudinaria (Captura de video)

Entre quienes asistieron estuvo Amanda Larsen, una seguidora que viajó desde Misuri para formar parte de la actividad. “No se puede hacer algo de Rocky en ningún otro lugar que no sea Filadelfia. Hay que hacerlo aquí”, aseguró en declaraciones recogidas por el canal local.

Otro participante, Peter Cirina, explicó que su decisión estuvo ligada tanto a su afición por la saga como a la posibilidad de integrar una marca mundial. “Me encanta Rocky y quiero estar en el Libro Guinness de los Récords”, afirmó.

Por su parte, Tyler Batt contó que creció viendo las películas y que su madre es una admiradora de la serie cinematográfica. “Mi mamá es una superfán; dijo que tenía una entrada, así que aquí estoy”, relató al medio.

Las declaraciones reflejaron el componente familiar de la convocatoria. Varias generaciones se acercaron a las escalinatas para participar de una actividad basada en una película estrenada hace cinco décadas y que luego derivó en varias secuelas, además de la serie derivada Creed.

Las escalinatas del museo conservan su relación con la saga

Kevin Yacovetti consideró que asistir suponía integrar un momento particular para los seguidores de la franquicia. “Va a ser increíble formar parte de la historia”, dijo. También sostuvo que la continuidad de la saga contribuyó a mantener vigente al personaje: “Rocky existe desde hace muchísimo tiempo. La serie sigue adelante y no se puede superar”.

La imagen de personas subiendo las escalinatas con ropa deportiva replica una escena que se convirtió en referencia cultural fuera de las películas. A lo largo de los años, visitantes de distintos países han repetido el recorrido como parte de su paso por la ciudad, según ha documentado el canal.

La actividad de este viernes reunió a cientos de personas alrededor de esa tradición y dejó registrada una nueva marca para Filadelfia, mientras continúan los eventos de Rocky Season por los 50 años de la primera película.

Temas Relacionados

FiladelfiaSylvester StalloneRockyRécord GuinnessEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los aeropuertos de Estados Unidos más afectados por la paralización de vuelos

Miles de pasajeros enfrentan demoras y cambios de itinerario mientras las aerolíneas reordenan aviones y tripulaciones. La administración Trump atribuyó la interrupción a problemas tecnológicos

Estos son los aeropuertos de Estados Unidos más afectados por la paralización de vuelos

"Soy un pedazo de mierda": las últimas horas de Jensen Huang en Nvidia

Según Bloomberg, llegó a la reunión final del directorio vencido, repitiendo "lo que sea" y "no me importa". Renunció sin que le dejaran otra opción

"Soy un pedazo de mierda": las últimas horas de Jensen Huang en Nvidia

Las secuelas de la suspensión nacional de vuelos persisten en los aeropuertos de Nueva York

La FAA reanudó los despegues tras más de cuatro horas de suspensión por una falla en las comunicaciones, pero las demoras y cancelaciones continuaron afectando a JFK, LaGuardia y Newark

Las secuelas de la suspensión nacional de vuelos persisten en los aeropuertos de Nueva York

La suspensión de vuelos en EEUU dejó al descubierto décadas de demora en la modernización del sistema de aviación

Una falla durante la instalación de nueva tecnología saturó los centros de control y paralizó todos los vuelos por más de cuatro horas, en un colapso que el gobierno admitió que puede repetirse

La suspensión de vuelos en EEUU dejó al descubierto décadas de demora en la modernización del sistema de aviación

Estados Unidos advierte que su control aéreo va a seguir fallando y pide USD 50.000 millones

Más de 12.500 vuelos cancelados desde el viernes. El secretario de Seguridad Nacional apunta a los equipos nuevos y no ve pruebas de ciberataque

Estados Unidos advierte que su control aéreo va a seguir fallando y pide USD 50.000 millones

TECNO

Hackers sin experiencia usan IA para armar bandas de secuestro de datos y los ataques reclamados subieron hasta 40%

Hackers sin experiencia usan IA para armar bandas de secuestro de datos y los ataques reclamados subieron hasta 40%

Cambiar la contraseña no es suficiente: el malware que puede mantener el acceso a tu cuenta de Gmail

Blackstone recorta la deuda de su centro de datos QTS por baja demanda

La salida a bolsa de Anthropic recibió seis veces más pedidos que las acciones disponibles

El precio de Bitcoin para este día

ENTRETENIMIENTO

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio

La gira conjunta de Usher y Chris Brown acumula cancelaciones y tensiones que sus equipos no logran resolver

Britney Spears revela el negocio secreto en el que ha trabajado durante el último año: así será su nueva marca

Johnny Depp cuenta cómo la paternidad le dio un nuevo sentido a su vida y su carrera

MUNDO

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles

Volodimir Zelensky comentó que EEUU le propuso ceder el Donbás a cambio de incorporar Ucrania a la OTAN

El escándalo de Nvidia ensombrece las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial

Trump, Xi y Putin celebrarán una reunión centrada en la reducción de armas nucleares al margen de la APEC