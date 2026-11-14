Filadelfia reúne a 570 personas como Rocky y bate un récord Guinness

Un total de 570 personas vestidas como Rocky Balboa estableció un nuevo récord Guinness en las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia (Captura de video)

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Un total de 570 personas vestidas como Rocky Balboa estableció un récord Guinness este viernes en las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia, el escenario popularizado por la película protagonizada por Sylvester Stallone. La convocatoria superó con amplitud la marca anterior, fijada en 250 participantes, informó CBS Philadelphia.

El encuentro formó parte de Rocky Season, una celebración en distintos puntos de la ciudad por los 50 años del estreno de Rocky, la película de 1976 que transformó las escaleras del museo en un lugar de visita habitual para seguidores de la saga y turistas.

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Los asistentes llegaron con los elementos asociados al personaje: conjuntos deportivos grises, gorros negros, guantes de boxeo y prendas inspiradas en el atuendo de Balboa. La concentración buscaba reunir al mayor número de personas caracterizadas como el boxeador ficticio en un mismo sitio para ingresar en Guinness World Records.

La marca anterior era de 250 participantes

La convocatoria en Filadelfia duplicó con amplitud la marca mundial anterior de 250 participantes caracterizados como el personaje (Captura de video)

La cifra de 570 participantes permitió más que duplicar el récord previo de 250 personas. La convocatoria se realizó en las escalinatas que aparecen en una de las secuencias más conocidas de Rocky, cuando el personaje sube hasta la entrada del museo durante su entrenamiento.

El vínculo entre el filme y Filadelfia se mantiene desde el estreno de la producción. La película presentó a Balboa como un boxeador de un barrio obrero de la ciudad que recibe la oportunidad de enfrentar al campeón mundial de los pesos pesados. A partir de entonces, las escaleras quedaron asociadas con la historia de perseverancia del personaje.

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La ciudad alberga además una estatua de bronce de Rocky Balboa cerca del museo. La escultura, creada originalmente como elemento de utilería para Rocky III, quedó instalada de forma permanente tras el interés generado entre visitantes y seguidores de la franquicia.

CBS Philadelphia señaló que el récord fue establecido el viernes, en el marco de las actividades por el aniversario de la película original. El medio no detalló si la organización prevé nuevas convocatorias masivas relacionadas con la celebración.

Seguidores viajaron desde otros estados para participar

Seguidores de la franquicia cinematográfica viajaron desde estados como Misuri para participar en la concentración multitudinaria (Captura de video)

Entre quienes asistieron estuvo Amanda Larsen, una seguidora que viajó desde Misuri para formar parte de la actividad. “No se puede hacer algo de Rocky en ningún otro lugar que no sea Filadelfia. Hay que hacerlo aquí”, aseguró en declaraciones recogidas por el canal local.

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Otro participante, Peter Cirina, explicó que su decisión estuvo ligada tanto a su afición por la saga como a la posibilidad de integrar una marca mundial. “Me encanta Rocky y quiero estar en el Libro Guinness de los Récords”, afirmó.

Por su parte, Tyler Batt contó que creció viendo las películas y que su madre es una admiradora de la serie cinematográfica. “Mi mamá es una superfán; dijo que tenía una entrada, así que aquí estoy”, relató al medio.

Las declaraciones reflejaron el componente familiar de la convocatoria. Varias generaciones se acercaron a las escalinatas para participar de una actividad basada en una película estrenada hace cinco décadas y que luego derivó en varias secuelas, además de la serie derivada Creed.

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Las escalinatas del museo conservan su relación con la saga

Kevin Yacovetti consideró que asistir suponía integrar un momento particular para los seguidores de la franquicia. “Va a ser increíble formar parte de la historia”, dijo. También sostuvo que la continuidad de la saga contribuyó a mantener vigente al personaje: “Rocky existe desde hace muchísimo tiempo. La serie sigue adelante y no se puede superar”.

La imagen de personas subiendo las escalinatas con ropa deportiva replica una escena que se convirtió en referencia cultural fuera de las películas. A lo largo de los años, visitantes de distintos países han repetido el recorrido como parte de su paso por la ciudad, según ha documentado el canal.

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La actividad de este viernes reunió a cientos de personas alrededor de esa tradición y dejó registrada una nueva marca para Filadelfia, mientras continúan los eventos de Rocky Season por los 50 años de la primera película.