Cómo activar Emergencia SOS en Android para llamar con cinco pulsaciones del botón de encendido

Emergencia SOS se activa con cinco o más pulsaciones del botón de encendido, sin necesidad de desbloquear el teléfono. (Europa Press)

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Los teléfonos con Android 12 o versión superior permiten llamar a los servicios de emergencia pulsando cinco veces o más el botón de encendido, sin necesidad de desbloquear el equipo. Según la ayuda oficial de Google, la función, llamada Emergencia SOS, también puede avisar a contactos de confianza, compartir la ubicación y grabar video.

Google precisa que la función no opera con el modo avión ni con el ahorro de batería activado. Para compartir la ubicación en tiempo real con los contactos hace falta conexión a internet, por wifi o datos móviles. Quien no tenga tarjeta SIM ni eSIM puede hacer llamadas de emergencia, pero no puede llamar a sus contactos.

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La disponibilidad cambia según la marca. La guía de Google describe los menús de Android estándar y de los Pixel. En los Samsung, el atajo se activa con tres o cuatro pulsaciones y no con cinco, según Android Police. Si el menú no aparece, ese medio recomienda buscar la función con el buscador de Ajustes.

La función no funciona si el modo avión o el ahorro de batería están activados, según precisa Google.

La página de ayuda de Google distingue dos piezas: Emergencia SOS ejecuta las acciones de auxilio, y la aplicación Personal Safety —que en la lista de aplicaciones figura como Safety— guarda los datos médicos y los contactos. En algunos teléfonos con Android 12 o anterior sin esa aplicación solo se pueden cargar contactos e información médica.

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Los pasos para configurarla en Ajustes

Hay que abrir Ajustes, tocar Seguridad y emergencia, y luego Emergencia SOS. Abajo a la derecha aparece el botón Iniciar configuración, que guía el resto del proceso. Los nombres exactos del menú pueden variar según el idioma y el fabricante.

El asistente pide confirmar el número de emergencias. Si el que aparece no corresponde al país donde se vive, se toca Cambiar número, se escribe el local y se avanza con Siguiente.

Desde Ajustes, Seguridad y emergencia, los usuarios pueden iniciar la configuración de Emergencia SOS. (Android)

Después se eligen los contactos que recibirán actualizaciones. Se toca Agregar contacto, se selecciona a la persona y se define qué información compartirá el teléfono con ella. Para enviar la ubicación, la aplicación necesita permiso de localización mientras se usa.

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El asistente ofrece además grabar video durante la emergencia. La grabación dura hasta 45 minutos y ocupa unos 10 MB por minuto, según Google. Si se activa el envío automático, un enlace al video llega a los contactos tras la copia de seguridad y vence a los siete días. Quien no quiera compartirlo tiene 15 segundos para cancelar.

Por último se elige cómo arrancan las acciones: manteniendo pulsado un círculo rojo durante tres segundos o de forma automática tras una cuenta regresiva de cinco segundos, con la opción de añadir una alarma sonora. Se confirma con Listo. La modalidad se cambia luego desde el ícono de ajustes, bajo el apartado “Cómo funciona”.

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El asistente de configuración permite elegir contactos que recibirán la ubicación y el estado del usuario durante una emergencia.

Para cargar la ficha médica, se abre la aplicación Safety, se inicia sesión con la cuenta de Google y se toca Tu información. En Información médica se pueden añadir grupo sanguíneo, alergias y medicamentos. En Contactos de emergencia se agrega a cada persona y se activa Mostrar con el teléfono bloqueado.

Google advierte que cualquiera que tome el teléfono puede ver esos datos aunque el equipo esté bloqueado. La opción se puede apagar en la aplicación Safety. Quien decida dejarla activa debe incluir solo lo que quiera que lea un desconocido.

Con la pantalla bloqueada, se desliza hacia arriba, se toca Emergencia y luego Ver información de emergencia. También existe la opción Compartir durante llamada de emergencia, que envía esos datos a los servicios de auxilio cuando se marca.

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La grabación de video dura hasta 45 minutos y genera un enlace que se envía a los contactos y vence a los siete días.

El servicio de ubicación de emergencia de Android envía la posición del teléfono a los equipos de rescate cuando se marca o se envía un mensaje a un número de emergencia, siempre que funcione en el país y en la red del usuario. Google advierte que, en itinerancia, el operador puede cobrar cargos adicionales por ese envío.

Qué hacer ante una llamada por error y cómo apagar la función

Si se llama por error, Google indica no cortar y explicar a la persona operadora que fue accidental y que no se necesita ayuda. La Asociación Nacional de Números de Emergencia de Estados Unidos (NENA) informó que cambios de ajustes en algunos fabricantes provocaron un gran volumen de llamadas accidentales al 911.

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Para desactivarla se abre Ajustes, Seguridad y emergencia, Emergencia SOS, se toca el ícono de ajustes bajo “Cómo funciona” y se elige Desactivar Emergencia SOS.