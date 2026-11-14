Este estado de EEUU cierra playas y un muelle por olas de hasta 10,7 metros: hay zonas bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por olas rompientes de hasta 10,7 metros en la costa central y norte de California. (REUTERS/Mike Blake)

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Las autoridades de Santa Cruz, en California, cerró las playas de la ciudad y el muelle municipal ante un episodio de condiciones marítimas peligrosas que afecta a la costa central y norte del estado. El pronóstico contempla olas rompientes de hasta 10,7 metros, con series ocasionales todavía mayores en sectores especialmente expuestos del litoral.

La situación también mantiene bajo vigilancia a otras comunidades costeras del condado de Santa Cruz, donde las autoridades emitieron advertencias para que los residentes de zonas vulnerables estén preparados ante posibles evacuaciones. El riesgo incluye inundaciones, corrientes de resaca y olas que pueden alcanzar áreas alejadas de la línea habitual del agua.

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El episodio coincide con el fortalecimiento de El Niño en el océano Pacífico, según el último diagnóstico de los organismos climáticos federales. Sin embargo, los meteorólogos atribuyen el oleaje de este fin de semana a una sucesión de sistemas de baja presión intensos en el noreste del Pacífico, que están generando condiciones peligrosas frente a California.

Olas rompientes de hasta 10,7 metros en la costa californiana

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) mantiene una advertencia por oleaje alto para distintos sectores de la costa californiana, entre ellos San Francisco, la península de San Francisco, la bahía norte, la bahía de Monterey y el litoral de Big Sur.

El aviso comenzó a las 18:00 del viernes 13 de noviembre y permanecerá vigente hasta las 04:00 del domingo 15, en horario del Pacífico. Para las playas expuestas al océano, el organismo pronosticó olas rompientes de entre 25 y 35 pies, equivalentes a entre 7,6 y 10,7 metros.

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En puntos especialmente favorables para la formación de grandes olas, como Mavericks Beach, cerca de Half Moon Bay, podrían registrarse series ocasionales de entre 40 y 50 pies, es decir, de aproximadamente 12,2 a 15,2 metros.

El NWS advirtió que estas condiciones elevan considerablemente el riesgo de accidentes en las zonas costeras. Las olas pueden arrastrar a personas desde las playas, muelles, escolleras y formaciones rocosas, incluso cuando permanecen a cierta distancia del agua.

También existe un alto riesgo de corrientes de resaca y de las denominadas sneaker waves, olas que avanzan inesperadamente sobre la arena y pueden alcanzar a quienes caminan o permanecen cerca de la orilla.

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Ante este escenario, la agencia recomendó mantenerse fuera del agua, evitar los muelles y otras estructuras próximas al océano y no acercarse a los acantilados ni a las rocas. También pidió respetar las barreras y restricciones instaladas por las autoridades locales.

El aviso por inundación costera alerta sobre el impacto de las mareas altas en malecones, calles e instalaciones bajas. (REUTERS/Mike Blake)

Playas y muelle de Santa Cruz cerrados hasta el domingo por la mañana

La ciudad de Santa Cruz anunció el cierre temporal de sus playas y del Santa Cruz Wharf desde las 22:00 del viernes 13 de noviembre hasta las 05:00 del domingo 15. La decisión responde al peligroso oleaje y a los posibles efectos de las condiciones marítimas sobre la infraestructura costera.

El municipio aclaró que el muelle permanecería abierto durante su horario habitual de operaciones del viernes y que la restricción comenzaría por la noche. También precisó que la estructura se encuentra en condiciones de seguridad, aunque el acceso público quedará suspendido como medida preventiva.

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La reapertura prevista para el domingo dependerá de los informes meteorológicos y de la evaluación que realicen los equipos municipales. Si las condiciones continúan siendo peligrosas, las restricciones podrían extenderse o modificarse.

El cierre de Cowell Beach tiene una particularidad: esa playa ya había sido clausurada el jueves 12 de noviembre debido al varamiento de una ballena y permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Por tanto, su situación no depende exclusivamente de la advertencia por oleaje alto de este fin de semana.

El jefe del Departamento de Bomberos de Santa Cruz, Rob Oatey, pidió a residentes y visitantes respetar las restricciones. El funcionario advirtió que ingresar al agua o acercarse a sectores costeros peligrosos pone en riesgo tanto a las personas como al personal de seguridad marítima que podría tener que intervenir en un rescate.

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La ciudad también solicitó evitar los accesos a las playas, las zonas rocosas y otros espacios expuestos al impacto de las olas. Los equipos municipales continuarán vigilando las condiciones durante el fin de semana para determinar cuándo será seguro permitir nuevamente el ingreso del público.

Advertencias de evacuación en zonas costeras del condado de Santa Cruz

El peligro no se limita a las playas de la ciudad. El condado de Santa Cruz también activó medidas preventivas para comunidades ubicadas en sectores vulnerables a las inundaciones y al avance del agua sobre el litoral.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia del condado, las advertencias de evacuación vigentes desde las 14:00 del viernes 13 de noviembre comprendían dos sectores: Potbelly Beach, New Brighton State Beach y el área del campamento, además del vecindario Las Olas, Beach Drive y Platform Beach, en Rio del Mar.

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Las autoridades explicaron que una advertencia de evacuación significa que los residentes deben prepararse para abandonar el área si la situación empeora. También recomendaron que las personas que necesitan más tiempo para trasladarse, quienes tienen mascotas o animales de granja y quienes requieren asistencia consideren salir anticipadamente.

El condado aclaró que estas medidas eran advertencias preventivas y no órdenes obligatorias de evacuación. Su objetivo es permitir que los habitantes de las zonas expuestas tengan tiempo para organizarse antes de que las condiciones marítimas puedan dificultar una salida segura.

La combinación de olas de gran tamaño, mareas altas, lluvias y vientos puede incrementar los riesgos para las comunidades situadas junto a la costa.

Los pronósticos oficiales contemplan la llegada de una segunda ronda de oleaje intenso y precipitaciones para el lunes. (REUTERS/David Swanson)

Aviso por inundación costera hasta la tarde del sábado

Además de la advertencia por oleaje alto, el NWS emitió un aviso de inundación costera para las playas del Pacífico. La medida permanecerá vigente hasta las 18:00 del sábado 14 de noviembre, hora local de California.

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El organismo explicó que las grandes olas pueden avanzar sobre las playas y superar los malecones, lo que permitiría que el agua alcance infraestructura ubicada en zonas bajas. Entre los sectores expuestos se encuentran estacionamientos, accesos, calles cercanas al litoral y otras instalaciones próximas al mar.

El riesgo aumenta durante las mareas altas, cuando el agua puede avanzar más allá de su alcance habitual y reducir el espacio disponible para escapar de las playas. También existe la posibilidad de erosión costera y cierres aislados de carreteras.

El NWS recomendó no atravesar calles inundadas ni conducir alrededor de las barreras instaladas por los equipos de emergencia. En caso de que sea necesario desplazarse por sectores costeros, pidió considerar posibles desvíos y dedicar más tiempo al recorrido.

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La altura de las olas tampoco será uniforme en todo el litoral. Las condiciones pueden variar según la orientación de cada playa, la profundidad del fondo marino, la marea y la exposición al viento. Por esa razón, algunos puntos podrían experimentar rompientes mayores que otros.

El Niño se fortalece, pero las tormentas del Pacífico son la causa del oleaje

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó el 12 de noviembre que El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial. Su Centro de Predicción Climática estimó que existe una probabilidad superior al 79% de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante el período comprendido entre enero y marzo de 2027.

El organismo también calculó en aproximadamente un 60% la posibilidad de que el episodio alcance una intensidad histórica, definida por un índice oceánico RONI de al menos +2,5 °C durante tres meses consecutivos. Esta estimación corresponde a los períodos octubre-diciembre y noviembre-enero y utiliza como referencia los registros disponibles desde 1950.

El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo y persistente de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, acompañado por modificaciones en la circulación atmosférica. Estos cambios pueden alterar los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas regiones del mundo durante varios meses.

En California, los episodios intensos pueden favorecer una mayor actividad de tormentas y precipitaciones en determinadas zonas durante la temporada invernal. Sin embargo, sus efectos dependen de otros factores atmosféricos, como la posición de la corriente en chorro y la trayectoria de los sistemas de baja presión.

En el caso del oleaje que afecta a Santa Cruz, el NWS identificó como causa inmediata una serie de sistemas de baja presión de fuerza huracanada que impactarán el noreste del Pacífico durante los próximos días. Estas tormentas generan vientos sobre extensas áreas del océano, impulsan grandes masas de agua y producen oleaje del noroeste que posteriormente alcanza la costa californiana.

Por tanto, aunque El Niño constituye un contexto climático relevante para los próximos meses, no debe confundirse con el mecanismo que está provocando las olas de este fin de semana. La situación actual responde directamente a la actividad de las tormentas y al oleaje que estas generan en el Pacífico.

Segunda ronda de oleaje intenso prevista para el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las condiciones marítimas mejoren parcialmente durante el domingo, después de que finalice la advertencia actual. Sin embargo, la disminución del oleaje no significará que el litoral vuelva inmediatamente a condiciones seguras.

El condado de Santa Cruz advirtió que una segunda serie de grandes olas podría llegar el lunes 16 de noviembre. Por ese motivo, recomendó no regresar a las playas apenas disminuya la intensidad del primer episodio.

El pronóstico meteorológico también contempla el paso de otro sistema frontal entre el domingo y el lunes, con lluvias en la bahía de San Francisco y la costa central de California. El NWS estima que las precipitaciones podrían acumular entre 0,5 y 1 pulgada durante el paso del frente, equivalentes a aproximadamente 12,7 y 25,4 mm.

La oficina meteorológica anticipó que los períodos de lluvia podrían continuar durante la próxima semana, aunque la distribución y la intensidad de las precipitaciones dependerán de la evolución de los siguientes sistemas.

Mientras tanto, la ciudad de Santa Cruz mantendrá el seguimiento de las condiciones del océano antes de autorizar la reapertura de sus playas y del muelle municipal. Las autoridades pidieron a residentes y visitantes respetar los cierres y mantenerse alejados de las zonas expuestas, incluso si el mar presenta una aparente disminución de su intensidad.