Un estado de EEUU confirmó por primera vez un virus que afecta a los peces tras la muerte de 220 ejemplares en uno de sus lagos

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California confirmó la presencia del Virus de la Lobina de Boca Grande tras la muerte de doscientos veinte peces en Lake of the Pines. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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California confirmó por primera vez la presencia del Virus de la Lobina de Boca Grande (LMBV) en su territorio, luego de una mortandad de peces registrada en septiembre en Lake of the Pines, un lago privado del condado de Nevada. El hallazgo suma una preocupación para la conservación de especies de agua dulce y para la pesca deportiva, debido a la dificultad de controlar la enfermedad una vez que se instala en una población de peces.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) anunció la detección el 12 de noviembre de 2026, después de analizar ejemplares de lobina de boca grande y bluegill. Las pruebas confirmaron la presencia del patógeno, mientras que las autoridades iniciaron evaluaciones para determinar si también circula en otros cuerpos de agua del estado.

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Aunque el virus puede provocar importantes pérdidas en poblaciones de peces, no representa un peligro para las personas ni para otros animales de sangre caliente. La agencia estatal pidió a pescadores y visitantes evitar el traslado de ejemplares, carnadas, agua y equipos contaminados entre lagos para reducir las posibilidades de propagación.

Detección tras la muerte de 220 peces en Lake of the Pines

El episodio ocurrió en Lake of the Pines, un lago privado de 232 acres (unas 94 hectáreas), ubicado en el condado de Nevada, al norte de California. Durante septiembre se registró la muerte de aproximadamente 220 peces, en su mayoría lobinas de boca grande, aunque también se contabilizaron ejemplares de bluegill, conocido como pez sol de agallas azules.

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Tras recibir información sobre la mortandad, el CDFW trasladó muestras al Laboratorio de Salud de Peces, donde se realizaron necropsias que permitieron confirmar la infección por Largemouth Bass Virus, nombre en inglés del Virus de la Lobina de Boca Grande.

La investigación determinó que el patógeno estaba presente en los peces examinados, pero no estableció cómo ingresó al lago. La agencia identificó posibles vías de introducción: equipos contaminados, carnadas infectadas, siembra de lobinas portadoras e incorporación de especies capaces de transportar el virus.

Sin embargo, ninguna de estas posibilidades fue confirmada como origen del episodio. El CDFW tampoco identificó una actividad específica como responsable de la llegada del patógeno a Lake of the Pines.

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La detección constituye la primera confirmación oficial del virus en California. La autoridad continúa evaluando otros ambientes acuáticos para saber si existen más poblaciones afectadas.

Las necropsias realizadas por el Laboratorio de Salud de Peces identificaron el patógeno, aunque las autoridades todavía desconocen el origen exacto de la infección en el lago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin riesgo para personas ni animales de sangre caliente

El Virus de la Lobina de Boca Grande no representa un riesgo para la salud humana. El CDFW aclaró que las personas pueden consumir lobinas infectadas, nadar en aguas donde se encuentre el patógeno e incluso beber esa agua sin que exista un peligro sanitario asociado directamente con la enfermedad.

La misma consideración se aplica a otros animales de sangre caliente, como perros, aves y mamíferos silvestres. El virus está relacionado con determinadas especies de peces y no se considera una amenaza para las personas ni para esos animales.

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La recomendación de cocinar correctamente el pescado responde a la prevención de otras enfermedades transmitidas por alimentos y no a un peligro específico relacionado con el LMBV.

La principal preocupación de las autoridades se concentra en las poblaciones de peces y en las consecuencias que puede tener la infección para los ecosistemas acuáticos y la pesca recreativa.

El jefe de la Rama de Pesca del CDFW, Jay Rowan, señaló que el hallazgo genera alarma por la amplia distribución de la lobina de boca grande en California, su popularidad entre los pescadores deportivos y su importancia económica para las comunidades rurales.

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Por ese motivo, el organismo solicitó la colaboración de los residentes y visitantes para evitar que el patógeno alcance otros lagos y embalses.

Transmisión y dispersión del virus entre cuerpos de agua

El LMBV fue documentado por primera vez en Florida durante la década de 1990 y posteriormente se extendió a distintas regiones de Estados Unidos. Su confirmación en California amplía su presencia geográfica dentro del país y representa la primera detección conocida del patógeno en este estado.

La enfermedad afecta principalmente a la lobina de boca grande, pero también puede provocar cuadros clínicos en otras especies, como la lobina de boca chica. En cambio, algunos peces, entre ellos el bluegill, la lobina moteada y el crappie, pueden transportar y transmitir el virus sin presentar síntomas visibles.

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Esta diferencia dificulta las tareas de prevención, porque un ejemplar aparentemente saludable puede contribuir a trasladar el patógeno de un ambiente acuático a otro.

Entre los mecanismos que pueden favorecer su dispersión se encuentran:

Peces infectados: el traslado de ejemplares vivos o muertos puede introducir el virus en otros cuerpos de agua.

Carnadas contaminadas: los peces utilizados como carnada pueden transportar el patógeno.

Equipos de pesca: los implementos que entran en contacto con agua o barro contaminados pueden contribuir a su dispersión.

Embarcaciones: el agua acumulada en tanques, viveros y compartimentos puede trasladar organismos entre diferentes lagos.

Introducción de especies portadoras: algunos peces pueden transportar el virus sin mostrar señales evidentes de infección.

Una vez que el patógeno se establece en una población de lobinas de boca grande, resulta extremadamente difícil erradicarlo. Actualmente no existen vacunas ni tratamientos disponibles para prevenir o detener los brotes.

El virus no representa un riesgo sanitario para las personas que consumen pescado o nadan en el agua, ni afecta a mamíferos de sangre caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas en los peces y factores que activan la enfermedad

Los ejemplares infectados pueden presentar diferentes alteraciones físicas y de comportamiento. Entre las señales identificadas por el CDFW se encuentran las llagas o úlceras en la piel, el oscurecimiento de la coloración, la hinchazón de la cavidad corporal, los ojos saltones y el enrojecimiento.

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También pueden manifestar letargo, movimientos descoordinados y dificultades para sumergirse. Algunos peces permanecen cerca de la superficie o nadan de manera errática, comportamientos que pueden advertir sobre un problema de salud.

El CDFW explicó que determinados factores pueden activar la enfermedad en peces que ya portan el patógeno. Entre ellos figuran las temperaturas elevadas del agua durante el verano, la mala calidad del ambiente acuático y la presión asociada con la pesca.

Estas condiciones pueden aumentar el estrés de los ejemplares infectados y favorecer la aparición de síntomas, pero no demuestran que hayan provocado la mortandad registrada en Lake of the Pines.

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Los brotes pueden extenderse durante varios días o semanas antes de disminuir por sí solos. Una de sus consecuencias más importantes es la mortalidad de un porcentaje elevado de las lobinas de boca grande de mayor tamaño.

Los peces que sobreviven pueden desarrollar resistencia con el tiempo, lo que permite que las poblaciones comiencen a recuperarse. Sin embargo, la pérdida de ejemplares grandes puede afectar a una población durante varios años, debido al tiempo que necesitan para recomponerse esas clases de peces.

Medidas preventivas para frenar la propagación

Ante la primera detección confirmada, el CDFW pidió a pescadores y usuarios de espacios recreativos acuáticos adoptar medidas preventivas en todos los lagos y embalses. La recomendación consiste en asumir que el virus podría estar presente en cualquier cuerpo de agua y evitar acciones que faciliten su traslado.

Una de las principales indicaciones es no transportar peces vivos o muertos ni partes de estos ejemplares fuera del lugar donde fueron capturados, salvo cuando se destinen al consumo inmediato. Si se limpian los peces, los restos deben colocarse en la basura y no arrojarse a otros ambientes acuáticos.

La agencia también solicitó desechar las carnadas sobrantes en los recipientes de basura, en lugar de liberarlas en el agua o trasladarlas a otro punto de pesca.

Las embarcaciones deben salir del área sin agua acumulada en sus compartimentos. Esta indicación comprende los tanques para carnadas, las sentinas, los viveros y las líneas utilizadas para lavar equipos o aparejos.

Otra medida consiste en limpiar y secar los implementos que hayan estado en contacto con agua o barro. El organismo recomendó enjuagar los equipos, lavarlos con agua caliente y permitir que se sequen completamente antes de utilizarlos en otro lago.

El CDFW también pidió manipular con cuidado los peces que serán devueltos al agua, debido a que el estrés puede aumentar la mortalidad de los ejemplares infectados.

Mientras continúa la evaluación de otros cuerpos de agua de California, las autoridades solicitaron informar cualquier mortandad significativa de lobinas de boca grande a las oficinas regionales del organismo. El objetivo es identificar posibles nuevos focos y reducir las oportunidades de propagación hacia otras poblaciones de peces.