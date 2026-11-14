Cómo crear un evento en WhatsApp e invitar a quienes no tienen la aplicación

WhatsApp permitirá compartir eventos mediante enlaces con usuarios que no tienen una cuenta en la aplicación.

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WhatsApp permite crear un evento y compartirlo mediante un enlace con personas que no tienen cuenta en la aplicación. Esos invitados ven los detalles y confirman asistencia desde el navegador, sin descargar nada. La empresa informó que el despliegue llegará a todos los usuarios en las próximas semanas.

Como el envío es gradual, la función puede no aparecer todavía en algunos teléfonos. WhatsApp no precisó en su anuncio países ni sistemas operativos. Si el acceso a Eventos no figura en la aplicación, conviene actualizarla desde la tienda de aplicaciones y volver a revisar más adelante.

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Cómo crear el evento paso a paso

El Centro de ayuda de WhatsApp explica el método disponible desde un chat individual o de grupo. Primero, se abre el chat y se toca el menú de adjuntos para elegir la opción Evento. Después, se escriben el nombre, la fecha y la hora, que son los datos obligatorios.

Los invitados externos podrán consultar los detalles del encuentro y responder desde el navegador, sin instalar WhatsApp.

Luego se pueden sumar más datos: una descripción de hasta 2.048 caracteres, una hora de finalización, una ubicación y un enlace de llamada de WhatsApp, útil si la reunión será por video o por voz. Ese enlace no se puede agregar a eventos que ocurran dentro de más de 12 meses.

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Otra opción permite que cada invitado lleve a un acompañante. Al confirmar, el evento se publica en el chat. Los participantes tocan el mensaje y responden Voy, Voy con acompañante, Quizás o No voy. Quienes marcan las tres primeras opciones reciben un aviso al comenzar y cuando el organizador edita o cancela el evento.

La actualización incorpora además una portada: se puede añadir una foto de cabecera y compartir el enlace del evento, junto con recordatorios personalizados. La página de ayuda consultada todavía no describe el paso exacto para copiar o enviar ese enlace.

Los eventos se podrán crear desde chats individuales y grupos con nombre, fecha y hora como datos obligatorios. (Reuters)

Dónde ver y administrar los eventos

La novedad incluye una pantalla llamada Inicio de Eventos, a la que se llega desde Configuración y luego Eventos. Allí aparece una lista de eventos pasados y próximos, tanto los creados por el usuario como aquellos a los que fue invitado, y desde ahí se pueden enviar invitaciones personalizadas y gestionar las respuestas.

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Solo el creador puede editar o cancelar un evento. Para hacerlo, según el Centro de ayuda, se abre el chat, se toca su nombre, se entra en Eventos y se elige el evento. Quienes respondieron que van o que quizás van reciben una notificación con los cambios. Cada evento tiene un único anfitrión: no hay coanfitriones.

El organizador también puede fijar el evento en la parte superior del chat durante 24 horas, 7 días o 30 días. Si el evento tiene hora de finalización, puede fijarlo hasta que termine. Los grupos no muestran a los nuevos miembros los eventos creados antes de su llegada: hay que borrar el evento y crearlo de nuevo.

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El organizador podrá añadir una descripción, ubicación, hora de finalización y un enlace para llamadas de WhatsApp.

Qué datos ven los invitados

WhatsApp aseguró que el número de teléfono del organizador no se muestra a invitados que este no conoce. Quienes no tienen cuenta solo ven la dirección del evento después de confirmar asistencia. La empresa añadió que los mensajes personales y las llamadas siguen cifrados de extremo a extremo.

El anuncio no aclara qué datos debe aportar una persona sin cuenta para responder, ni si el cifrado alcanza a la información del evento, ni cuánto tiempo conserva la empresa esas respuestas. El Centro de ayuda consultado conserva una nota previa según la cual no se puede invitar a quienes no están en el chat, lo que refleja el funcionamiento anterior.

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